https://sarabic.ae/20251029/وزير-الإعلام-السوري-لـسبوتنيك-السياسة-السورية-تقوم-على-ركيزة-الدبلوماسية-المتوازنة---1106529617.html
وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": السياسة السورية تقوم على ركيزة الدبلوماسية المتوازنة
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن السياسة السورية تقوم على مبدأ "الدبلوماسية المتوازنة" لخدمة مصلحة المواطن السوري، مشيرا إلى أن الدولة السورية تسعى... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T16:00+0000
2025-10-29T16:00+0000
2025-10-29T16:01+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106529216_0:0:763:429_1920x0_80_0_0_0dd12fe143bed12676ac458029e562e0.png
وقال المصطفى لوكالة "سبوتنيك: "السياسة السورية كما ذكر فخامة الرئيس (السوري أحمد الشرع) تقوم بأحد ركائزها على فكرة الدبلوماسية المتوازنة، بالتأكيد لدينا هناك تحالفات وتمييزات في العلاقات لكن سوريا تسعى لأن تكون لها علاقات مع الجميع".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا قديمة ومرحب بهاممثل وزير الإعلام العراقي: ملتقى الإعلام العربي مهم لصناعة خطاب متوازن يؤمن بالجميع دون إقصاء
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106529216_42:0:665:467_1920x0_80_0_0_9a50aed1af3ade56f0bd235557128450.png
16:00 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 16:01 GMT 29.10.2025)
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن السياسة السورية تقوم على مبدأ "الدبلوماسية المتوازنة" لخدمة مصلحة المواطن السوري، مشيرا إلى أن الدولة السورية تسعى إلى بناء علاقات مع كافة الدول، بما في ذلك روسيا.
وقال المصطفى لوكالة "سبوتنيك: "السياسة السورية كما ذكر فخامة الرئيس (السوري أحمد الشرع) تقوم بأحد ركائزها على فكرة الدبلوماسية المتوازنة، بالتأكيد لدينا هناك تحالفات وتمييزات في العلاقات لكن سوريا تسعى لأن تكون لها علاقات مع الجميع".
وأضاف: "عقلية الدولة هي عقلية الاستمرارية وليس عقلية الانقطاع، ونحن منفتحون على إعادة بناء علاقات مع مختلف الدول بما فيها روسيا بما يخدم مصالح الإنسان السوري والفرد السوري".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت أعمال ملتقى الإعلام العربي بنسخته الحادية والعشرين
للمرة الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي ووزارة الإعلام في لبنان، تحت شعار: "الإعلام والتنمية المستدامة: شركاء الحاضر – تحالف المستقبل".
ويأتي الملتقى هذا العام ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العربي في المجال الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والقطاعات التنموية والاقتصادية والثقافية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الوزراء والإعلاميين العرب وقادة الرأي والخبراء والمتخصصين، الذين سيناقشون عبر جلسات وحوارات مفتوحة محاور عدة تتعلق بدور الإعلام في التنمية، وتحديات العصر الرقمي
، والمسؤولية المجتمعية للإعلام العربي.