خبير في العلاقات الدولية: أوروبا تغامر في صراع لا تمتلك أدواته لمواجهة روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251030/خبير-في-العلاقات-الدولية-أوروبا-تغامر-في-صراع-لا-تمتلك-أدواته-لمواجهة-روسيا-1106545193.html
خبير في العلاقات الدولية: أوروبا تغامر في صراع لا تمتلك أدواته لمواجهة روسيا
خبير في العلاقات الدولية: أوروبا تغامر في صراع لا تمتلك أدواته لمواجهة روسيا
سبوتنيك عربي
تناول الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، تصاعد الأصوات في أوكرانيا ضد زيلينسكي، حيث تحدث رئيس حزب "أوكرانيا الأخرى"،... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T07:24+0000
2025-10-30T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356339_0:238:3217:2048_1920x0_80_0_0_fe224c6b7c90c2f519df1e8e428743e4.jpg
واعتبر كفوري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "زيلنسكي ليس سوى أداة صغيرة لتنفيذ أجندة غربية تستخدم أوكرانيا منصة للانقضاض على روسيا، وتحقيق أطماع الغرب في الأراضي الروسية وثرواتها وإمكاناتها."وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "السيطرة الغربية باتت تهيمن على مفاصل الحياة في أوكرانيا من خلال المال والأعمال والتحكم الإداري، مما أدى إلى استنفاذ قدرات الشعب الأوكراني بالكامل". وختم بالإشارة إلى "التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الروسي، مؤكدا أن التكتيكات العسكرية الروسية تطورت بشكل مذهل، في وقت تسعى فيه أوروبا الى توسيع دائرة الصراع بدافع مطامعها ومصالحها الخاصة".دميترييف يفند من السعودية نظريات "عزلة روسيا" الغربيةخبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان
https://sarabic.ae/20251030/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-محطتي-روبوتات-أوكرانيتين-مذخرتين-في-دونيتسك-1106543358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/13/1061356339_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e7bd394716e42f91fcbfdde477a3d0d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في العلاقات الدولية: أوروبا تغامر في صراع لا تمتلك أدواته لمواجهة روسيا

07:24 GMT 30.10.2025
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، تصاعد الأصوات في أوكرانيا ضد زيلينسكي، حيث تحدث رئيس حزب "أوكرانيا الأخرى"، فيكتور ميدفيدشوك، عن فشل زيلينسكي في إعداد خطة فعلية للهجوم المضاد على روسيا، وكشف الغرب كذبه بشأن امتلاكه زمام الأمور.
واعتبر كفوري في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "زيلنسكي ليس سوى أداة صغيرة لتنفيذ أجندة غربية تستخدم أوكرانيا منصة للانقضاض على روسيا، وتحقيق أطماع الغرب في الأراضي الروسية وثرواتها وإمكاناتها."

وأوضح أن "زيلينسكي فقد شرعيته منذ أكثر من عام ونصف، دون أي اكتراث بالشعب الأوكراني، وأن الدعم الغربي له يهدف فقط إلى خدمة مصالح الغرب"، لافتا إلى "مئات المعارك الدائرة بين الشعب الأوكراني والعصابات، دون أي إعلان عما يجري على الأراضي الأوكرانية".

طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر محطتي روبوتات أوكرانيتين مذخرتين في دونيتسك
04:19 GMT
وأشار المتخصص في الشأن الروسي إلى أن "السيطرة الغربية باتت تهيمن على مفاصل الحياة في أوكرانيا من خلال المال والأعمال والتحكم الإداري، مما أدى إلى استنفاذ قدرات الشعب الأوكراني بالكامل".

وأكد كفوري أن "الغرب لا يقرأ التاريخ جيدا، إذ يغامر في صراع لا يمتلك أدواته لمواجهة روسيا، ما أدى إلى فشل سياساته وانعكاس ذلك على ارتفاع معدلات التضخم في دول أوروبا الغربية".

وختم بالإشارة إلى "التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الروسي، مؤكدا أن التكتيكات العسكرية الروسية تطورت بشكل مذهل، في وقت تسعى فيه أوروبا الى توسيع دائرة الصراع بدافع مطامعها ومصالحها الخاصة".
دميترييف يفند من السعودية نظريات "عزلة روسيا" الغربية
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": على زيلينسكي الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا قبل فوات الأوان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала