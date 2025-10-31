https://sarabic.ae/20251031/التقدم-الروسي-في-مجال-تكنولوجيا-المعلومات-يحظى-باهتمام-المشاركين-بمعرض-جيتكس-في-الإمارات-1106588829.html
التقدم الروسي في مجال تكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام المشاركين بمعرض "جيتكس" في الإمارات
وجاء في بيان للمركز: "تم بحث فرص التعاون مع أكثر من 80 شريكا، من موزعين وهيئات حكومية وشركات تجارية من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا".وأضاف البيان: "شاركت 32 شركة في جيتكس تحت العلامة التجارية الوطنية، بدعم من مركز التصدير الروسي، وقدم مطورون محليون حلولًا متطورة في مجالات أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين، ووافقت شركة "سي كيور" (العلامتان التجاريتان ستوبهيش وسيكيوريتي تشامبيون) على التعاون مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.كما أبدت شركة "برومفيار"، ومقرها أوليانوفسك، اهتماما كبيرا بأتمتة وتأمين العمليات التجارية الداخلية، حيث قدّمت شركة برومفيار للشركاء المحتملين أجهزة محاكاة تدريب رقمية لممارسة مهارات أداء الأعمال عالية الخطورة في بيئة آمنة.وأكدت الشركة: "من المهم للغاية أن المشاركة ليست مجرد المشاركة، بل الدعم الشامل، لقد كنا مستعدين لدخول السوق، وساعدنا في إيجاد شركاء، وسهلنا المفاوضات معهم".وقدّمت شركة فيزيولوجي، منصة تحليلات أعمال مصممة للتطبيقات واسعة النطاق (من 500 مستخدم) وتستند إلى مبدأ "بياناتك، قواعدك". وأشارت الشركة إلى أن حماية البيانات والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي لا يزالان يحظيان باهتمام كبير بين ممثلي مختلف الصناعات.ويقدّم مركز التصدير الروسي دعمًا كبيرًا للمشاركين في المعرض الوطني. تُموّل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار مساحاتها للفعاليات التجارية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. يُجري مركز التصدير الروسي (أر إي إس) عمليات بحث محدّدة عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في كل مرحلة.مركز التصدير الروسي (أر إي إس، مجموعة في إي بي إر إف) هو مؤسسة حكومية تدعم الصادرات غير المرتبطة بالموارد والطاقة. ويقدّم الدعم المالي وغير المالي للشركات من مختلف القطاعات في جميع مراحل دخولها الأسواق الدولية، بما في ذلك في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".وتضم مجموعة أر إي إس أيضا الوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، ومصرف "روس إكسيم بنك"، و"شكولا إكسبورتا"، ومعظم الخدمات التي تُقدّمها مجموعة أر إي إس متاحة عبر الإنترنت على المنصة الرقمية الحكومية "موي إكسبورت"."شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراجالإمارات تكشف روبوتا ذكيا خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
أجرى المشاركون في المعرض الوطني "صنع في روسيا" ضمن فعاليات معرض "جيتكس" بالإمارات العربية المتحدة، أكثر من 260 جلسة تفاوض، وفقًا لمركز التصدير الروسي (مجموعة في إي بي إر إف).
وجاء في بيان للمركز: "تم بحث فرص التعاون مع أكثر من 80 شريكا، من موزعين وهيئات حكومية وشركات تجارية من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا".
وأضاف البيان: "شاركت 32 شركة في جيتكس تحت العلامة التجارية الوطنية، بدعم من مركز التصدير الروسي، وقدم مطورون محليون حلولًا متطورة في مجالات أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين، ووافقت شركة "سي كيور" (العلامتان التجاريتان ستوبهيش وسيكيوريتي تشامبيون) على التعاون مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وستساعد الحلول الروسية في تدريب موظفي الشركات والهيئات الحكومية على مهارات الأمن السيبراني، بدءًا من الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي وصولًا إلى تعزيز ثقافة السلامة الرقمية.
كما أبدت شركة "برومفيار"، ومقرها أوليانوفسك، اهتماما كبيرا بأتمتة وتأمين العمليات التجارية الداخلية، حيث قدّمت شركة برومفيار للشركاء المحتملين أجهزة محاكاة تدريب رقمية لممارسة مهارات أداء الأعمال عالية الخطورة في بيئة آمنة.
وأكدت الشركة: "من المهم للغاية أن المشاركة ليست مجرد المشاركة، بل الدعم الشامل، لقد كنا مستعدين لدخول السوق، وساعدنا في إيجاد شركاء، وسهلنا المفاوضات معهم".
علاوة على ذلك، فإن مجرد المشاركة في المعرض الوطني "صنع في روسيا" يعزز صورتنا، بالنسبة للمشترين الأجانب، تُعد هذه العلامة التجارية دليلاً على الجودة والموثوقية من مصنّع روسي، مما يزيد الثقة بشركتنا على الفور".
وقدّمت شركة فيزيولوجي، منصة تحليلات أعمال مصممة للتطبيقات واسعة النطاق (من 500 مستخدم) وتستند إلى مبدأ "بياناتك، قواعدك". وأشارت الشركة إلى أن حماية البيانات والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي لا يزالان يحظيان باهتمام كبير بين ممثلي مختلف الصناعات.
علاوة على ذلك، على هامش المعرض، حازت شركة نكساين، على جوائز الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "إم إي أيه بزنس أوارد" عن نظام التسعير المتقارب الخاص بها.
ويقدّم مركز التصدير الروسي دعمًا كبيرًا للمشاركين في المعرض الوطني. تُموّل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار مساحاتها للفعاليات التجارية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. يُجري مركز التصدير الروسي (أر إي إس) عمليات بحث محدّدة عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في كل مرحلة.
ويتوفر جدول البعثات التجارية والمعارض الدولية التي يمكن للمصدرين المشاركة فيها بدعم من مركز التصدير الروسي على صفحة "الفعاليات" في منصة "موي إكسبورت" الرقمية.
مركز التصدير الروسي (أر إي إس، مجموعة في إي بي إر إف) هو مؤسسة حكومية تدعم الصادرات غير المرتبطة بالموارد والطاقة.
ويقدّم الدعم المالي وغير المالي للشركات من مختلف القطاعات في جميع مراحل دخولها الأسواق الدولية، بما في ذلك في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".
وتضم مجموعة أر إي إس أيضا الوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، ومصرف "روس إكسيم بنك"، و"شكولا إكسبورتا"، ومعظم الخدمات التي تُقدّمها مجموعة أر إي إس متاحة عبر الإنترنت على المنصة الرقمية الحكومية "موي إكسبورت".