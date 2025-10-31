التقدم الروسي في مجال تكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام المشاركين بمعرض "جيتكس" في الإمارات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
التقدم الروسي في مجال تكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام المشاركين بمعرض "جيتكس" في الإمارات
التقدم الروسي في مجال تكنولوجيا المعلومات يحظى باهتمام المشاركين بمعرض "جيتكس" في الإمارات
وجاء في بيان للمركز: "تم بحث فرص التعاون مع أكثر من 80 شريكا، من موزعين وهيئات حكومية وشركات تجارية من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا".وأضاف البيان: "شاركت 32 شركة في جيتكس تحت العلامة التجارية الوطنية، بدعم من مركز التصدير الروسي، وقدم مطورون محليون حلولًا متطورة في مجالات أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين، ووافقت شركة "سي كيور" (العلامتان التجاريتان ستوبهيش وسيكيوريتي تشامبيون) على التعاون مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.كما أبدت شركة "برومفيار"، ومقرها أوليانوفسك، اهتماما كبيرا بأتمتة وتأمين العمليات التجارية الداخلية، حيث قدّمت شركة برومفيار للشركاء المحتملين أجهزة محاكاة تدريب رقمية لممارسة مهارات أداء الأعمال عالية الخطورة في بيئة آمنة.وأكدت الشركة: "من المهم للغاية أن المشاركة ليست مجرد المشاركة، بل الدعم الشامل، لقد كنا مستعدين لدخول السوق، وساعدنا في إيجاد شركاء، وسهلنا المفاوضات معهم".وقدّمت شركة فيزيولوجي، منصة تحليلات أعمال مصممة للتطبيقات واسعة النطاق (من 500 مستخدم) وتستند إلى مبدأ "بياناتك، قواعدك". وأشارت الشركة إلى أن حماية البيانات والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي لا يزالان يحظيان باهتمام كبير بين ممثلي مختلف الصناعات.ويقدّم مركز التصدير الروسي دعمًا كبيرًا للمشاركين في المعرض الوطني. تُموّل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار مساحاتها للفعاليات التجارية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. يُجري مركز التصدير الروسي (أر إي إس) عمليات بحث محدّدة عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في كل مرحلة.مركز التصدير الروسي (أر إي إس، مجموعة في إي بي إر إف) هو مؤسسة حكومية تدعم الصادرات غير المرتبطة بالموارد والطاقة. ويقدّم الدعم المالي وغير المالي للشركات من مختلف القطاعات في جميع مراحل دخولها الأسواق الدولية، بما في ذلك في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".وتضم مجموعة أر إي إس أيضا الوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، ومصرف "روس إكسيم بنك"، و"شكولا إكسبورتا"، ومعظم الخدمات التي تُقدّمها مجموعة أر إي إس متاحة عبر الإنترنت على المنصة الرقمية الحكومية "موي إكسبورت"."شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراجالإمارات تكشف روبوتا ذكيا خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
https://sarabic.ae/20251016/شرطة-دبي-تكشف-عن-منظومة-مرورية-ذكية-للحد-من-الحوادث-في-معرض-جيتكس-غلوبال-2025--1106067966.html
https://sarabic.ae/20251017/الكشف-عن-أول-طائرة-كهربائية-تاكسي-في-معرض-جيتكس-غلوبال-في-دبي-1106111962.html
أجرى المشاركون في المعرض الوطني "صنع في روسيا" ضمن فعاليات معرض "جيتكس" بالإمارات العربية المتحدة، أكثر من 260 جلسة تفاوض، وفقًا لمركز التصدير الروسي (مجموعة في إي بي إر إف).
وجاء في بيان للمركز: "تم بحث فرص التعاون مع أكثر من 80 شريكا، من موزعين وهيئات حكومية وشركات تجارية من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا".
وأضاف البيان: "شاركت 32 شركة في جيتكس تحت العلامة التجارية الوطنية، بدعم من مركز التصدير الروسي، وقدم مطورون محليون حلولًا متطورة في مجالات أمن المعلومات، ورقمنة مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها الكثير للشركاء المحتملين، ووافقت شركة "سي كيور" (العلامتان التجاريتان ستوبهيش وسيكيوريتي تشامبيون) على التعاون مع شركاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وستساعد الحلول الروسية في تدريب موظفي الشركات والهيئات الحكومية على مهارات الأمن السيبراني، بدءًا من الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي وصولًا إلى تعزيز ثقافة السلامة الرقمية.

شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث خلال معرض جيتكس غلوبال 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث في معرض "جيتكس غلوبال 2025"
16 أكتوبر, 10:46 GMT
كما أبدت شركة "برومفيار"، ومقرها أوليانوفسك، اهتماما كبيرا بأتمتة وتأمين العمليات التجارية الداخلية، حيث قدّمت شركة برومفيار للشركاء المحتملين أجهزة محاكاة تدريب رقمية لممارسة مهارات أداء الأعمال عالية الخطورة في بيئة آمنة.
وأكدت الشركة: "من المهم للغاية أن المشاركة ليست مجرد المشاركة، بل الدعم الشامل، لقد كنا مستعدين لدخول السوق، وساعدنا في إيجاد شركاء، وسهلنا المفاوضات معهم".
علاوة على ذلك، فإن مجرد المشاركة في المعرض الوطني "صنع في روسيا" يعزز صورتنا، بالنسبة للمشترين الأجانب، تُعد هذه العلامة التجارية دليلاً على الجودة والموثوقية من مصنّع روسي، مما يزيد الثقة بشركتنا على الفور".
وقدّمت شركة فيزيولوجي، منصة تحليلات أعمال مصممة للتطبيقات واسعة النطاق (من 500 مستخدم) وتستند إلى مبدأ "بياناتك، قواعدك". وأشارت الشركة إلى أن حماية البيانات والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي لا يزالان يحظيان باهتمام كبير بين ممثلي مختلف الصناعات.

علاوة على ذلك، على هامش المعرض، حازت شركة نكساين، على جوائز الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "إم إي أيه بزنس أوارد" عن نظام التسعير المتقارب الخاص بها.

ويقدّم مركز التصدير الروسي دعمًا كبيرًا للمشاركين في المعرض الوطني. تُموّل الشركات بشكل مشترك بنسبة 100% من تكاليف استئجار مساحاتها للفعاليات التجارية، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء البنية التحتية المؤقتة، والترويج الإعلامي، والإدارة، وتنظيم الفعاليات. يُجري مركز التصدير الروسي (أر إي إس) عمليات بحث محدّدة عن شركاء محتملين للشركات الروسية، ويدعمهم في كل مرحلة.
الكشف عن أول طائرة كهربائية تاكسي في معرض جيتكس غلوبال دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض "جيتكس غلوبال" في دبي
17 أكتوبر, 09:58 GMT
ويتوفر جدول البعثات التجارية والمعارض الدولية التي يمكن للمصدرين المشاركة فيها بدعم من مركز التصدير الروسي على صفحة "الفعاليات" في منصة "موي إكسبورت" الرقمية.
مركز التصدير الروسي (أر إي إس، مجموعة في إي بي إر إف) هو مؤسسة حكومية تدعم الصادرات غير المرتبطة بالموارد والطاقة.
ويقدّم الدعم المالي وغير المالي للشركات من مختلف القطاعات في جميع مراحل دخولها الأسواق الدولية، بما في ذلك في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".
وتضم مجموعة أر إي إس أيضا الوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، ومصرف "روس إكسيم بنك"، و"شكولا إكسبورتا"، ومعظم الخدمات التي تُقدّمها مجموعة أر إي إس متاحة عبر الإنترنت على المنصة الرقمية الحكومية "موي إكسبورت".
"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
الإمارات تكشف روبوتا ذكيا خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
