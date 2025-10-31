القوات الروسية تحرر بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوأليكساندروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1106589440.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تمكنت من تحرير بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسكا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T10:21+0000
2025-10-31T10:47+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وأردفت الوزارة في بيان أسبوعي: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدات نوفوميكولايفكا، وكراسنوغورسكوي، وبريفولنوي في مقاطعة زابوروجيه، ويغوريفكا، وفيشنيفويه، ونوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وعلى مدار الأسبوع، حسّنت وحدات مجموعة قوة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومادية بتشكيلات عسكرية أوكرانية، في مقاطعة سومي.وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب نحو 1600 عسكري، و28 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و137 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية بالإضافة إلى 27 مستودع ذخيرة و44 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، أكثر من 1330 جنديًا و40 دبابة وآلية قتالية مدرعة، كما تم تدمير 27 مدفعا ميدانيا، منها سبع قطع غربية الصنع، و123 آلية، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و24 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمداد.وأضافت الوزارة: "في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 395 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و77 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما دُمرت تسعة عشر محطة حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة وإمدادات.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 1701 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع المنصرم.وأوضحت الوزارة: "على مدار الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيد المدى من طراز "نيبتون"، و1701 طائرة دون طيار".وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 130 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليلالجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251031/منع-كييف-وصول-وسائل-الإعلام-إلى-مناطق-حصار-قواتها-اعتراف-بالكارثة-التي-حلت-بها--الدفاع-الروسية-1106583099.html
https://sarabic.ae/20251031/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-طواقم-هاون-أوكرانية-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1106580201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_942b21807ed2eb6392b433f3ce9c0593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

10:21 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 10:47 GMT 31.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تمكنت من تحرير بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسكا.
وأردفت الوزارة في بيان أسبوعي: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدات نوفوميكولايفكا، وكراسنوغورسكوي، وبريفولنوي في مقاطعة زابوروجيه، ويغوريفكا، وفيشنيفويه، ونوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وتابع البيان: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1950 جنديًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و108 سيارات في هذه المنطقة، وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 11 مدفعا ميدانيا، وسبعة مراكز حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة وإمدادات.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف سبب قيام نظام كييف بمنع الصحفيين من زيارة الأماكن التي حوصرت فيها قواتها
08:01 GMT
وعلى مدار الأسبوع، حسّنت وحدات مجموعة قوة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومادية بتشكيلات عسكرية أوكرانية، في مقاطعة سومي.

وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية مجموعة قوة "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1320 جندياً، ودبابتين، و14 مركبة قتالية مدرعة، و73 سيارة، و13 مدفع ميدان، كما تم تدمير ثلاثة عشر محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.

وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب نحو 1600 عسكري، و28 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و137 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية بالإضافة إلى 27 مستودع ذخيرة و44 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، أكثر من 1330 جنديًا و40 دبابة وآلية قتالية مدرعة، كما تم تدمير 27 مدفعا ميدانيا، منها سبع قطع غربية الصنع، و123 آلية، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و24 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمداد.

وقال البيان: "خلال أسبوع واحد فقط، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز خسائر بلغت أكثر من 3520 عسكريًا، و27 مركبة مدرعة قتالية، و30 سيارة، وثمانية مدافع ميدان.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تدمر طواقم هاون أوكرانية في دونيتسك- وزارة الدفاع
04:37 GMT
وأضافت الوزارة: "في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار.
وأصابت هذه الضربات مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم عملياتها، والبنية التحتية للنقل، وعربات نقل السكك الحديدية المستخدمة لنقل أسلحة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، والترسانات، ومرافق تجميع صواريخ كروز فلامنغو وطائرات هجومية دون طيار بعيدة المدى، ومناطق تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 395 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و77 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما دُمرت تسعة عشر محطة حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة وإمدادات.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 1701 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع المنصرم.
وأوضحت الوزارة: "على مدار الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيد المدى من طراز "نيبتون"، و1701 طائرة دون طيار".
وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 130 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليل
الجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала