القوات الروسية تحرر بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
10:21 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 10:47 GMT 31.10.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تمكنت من تحرير بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسكا.
وأردفت الوزارة في بيان أسبوعي: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدات نوفوميكولايفكا، وكراسنوغورسكوي، وبريفولنوي في مقاطعة زابوروجيه، ويغوريفكا، وفيشنيفويه، ونوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتابع البيان: بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1950 جنديًا، و14 مركبة قتالية مدرعة، و108 سيارات في هذه المنطقة، وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 11 مدفعا ميدانيا، وسبعة مراكز حرب إلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة وإمدادات.
وعلى مدار الأسبوع، حسّنت وحدات مجموعة قوة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومادية بتشكيلات عسكرية أوكرانية، في مقاطعة سومي.
وخلال الأسبوع الماضي، في منطقة مسؤولية مجموعة قوة "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 1320 جندياً، ودبابتين، و14 مركبة قتالية مدرعة، و73 سيارة، و13 مدفع ميدان، كما تم تدمير ثلاثة عشر محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و29 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب نحو 1600 عسكري، و28 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و137 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية بالإضافة إلى 27 مستودع ذخيرة و44 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، أكثر من 1330 جنديًا و40 دبابة وآلية قتالية مدرعة، كما تم تدمير 27 مدفعا ميدانيا، منها سبع قطع غربية الصنع، و123 آلية، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و24 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمداد.
وقال البيان: "خلال أسبوع واحد فقط، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز خسائر بلغت أكثر من 3520 عسكريًا، و27 مركبة مدرعة قتالية، و30 سيارة، وثمانية مدافع ميدان.
وأضافت الوزارة: "في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار.
وأصابت هذه الضربات مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم عملياتها، والبنية التحتية للنقل، وعربات نقل السكك الحديدية المستخدمة لنقل أسلحة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، والترسانات، ومرافق تجميع صواريخ كروز فلامنغو وطائرات هجومية دون طيار بعيدة المدى، ومناطق تخزين للقوارب المسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 395 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و77 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما دُمرت تسعة عشر محطة حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة وإمدادات.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 1701 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع المنصرم.
وأوضحت الوزارة: "على مدار الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيد المدى من طراز "نيبتون"، و1701 طائرة دون طيار".