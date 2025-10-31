https://sarabic.ae/20251031/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوأليكساندروفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع-1106589440.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، تمكنت من تحرير بلدة نوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسكا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وأردفت الوزارة في بيان أسبوعي: "خلال الأسبوع الماضي، واصلت وحدات من مجموعة قوة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتم تحرير بلدات نوفوميكولايفكا، وكراسنوغورسكوي، وبريفولنوي في مقاطعة زابوروجيه، ويغوريفكا، وفيشنيفويه، ونوفوأليكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وعلى مدار الأسبوع، حسّنت وحدات مجموعة قوة "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية ومادية بتشكيلات عسكرية أوكرانية، في مقاطعة سومي.وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في منطقة نفوذ قوات الغرب نحو 1600 عسكري، و28 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و137 مركبة و10 قطع مدفعية ميدانية بالإضافة إلى 27 مستودع ذخيرة و44 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات".وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، أكثر من 1330 جنديًا و40 دبابة وآلية قتالية مدرعة، كما تم تدمير 27 مدفعا ميدانيا، منها سبع قطع غربية الصنع، و123 آلية، و13 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و24 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمداد.وأضافت الوزارة: "في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية هجوما واسع النطاق وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة، بالإضافة إلى طائرات هجومية دون طيار.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر"، ما يصل إلى 395 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و77 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما دُمرت تسعة عشر محطة حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة وإمدادات.كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 1701 مسيرة أوكرانية خلال الأسبوع المنصرم.وأوضحت الوزارة: "على مدار الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية موجهة، و10 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيد المدى من طراز "نيبتون"، و1701 طائرة دون طيار".وسائط الدفاع الجوي الروسية تدمر 130 طائرة مسيرة أوكرانية في البلاد خلال الليلالجيش الروسي يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في كوبيانسك- وزارة الدفاع

