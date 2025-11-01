https://sarabic.ae/20251101/البوليساريو-تصدر-بيانا-عقب-قرار-مجلس-الأمن-حول-الصحراء-الغربية-1106619095.html

"البوليساريو" تصدر بيانا عقب قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

أكدت جبهة "البوليساريو"، اليوم السبت، تمسكها بالحق غير القابل للتصرف أو المساومة أو التقادم في تقرير المصير. 01.11.2025

وعقب قرار مجلس الأمن حول اعتماد خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، قالت البوليساريو، في بيان لها، إن "المقاربات الأحادية لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم في المنطقة للخطر".كما أكدت أنها "لن تكون طرفًا في أي مفاوضات سياسية تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأنها عن الاستعداد الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية".وصوت 11 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر.القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، أمس الجمعة، يتضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية منذ خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع "البوليساريو" عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة "البوليساريو"، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت "البوليساريو" تسعى إلى الانفصال.

