انفجار في متجر بالمكسيك يودي بحياة 22 شخصا بينهم أطفال.. فيديو
انفجار في متجر بالمكسيك يودي بحياة 22 شخصا بينهم أطفال.. فيديو
أفادت وسائل إعلام محلية مكسيكية، اليوم الأحد، بأن انفجارًا وقع داخل أحد المتاجر في مدينة هيرموسيلو بولاية سونورا المكسيكية، أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم أربعة أطفال، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة. 02.11.2025
موسكو- سبوتنيك. أوضحت صحيفة "يونيفرسال" أن الانفجار دوى في أحد فروع سلسلة متاجر "والدو" المحلية، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى بعد الحادث مباشرة.ونقلت الصحيفة عن السلطات قولها إن "اثني عشر شخصًا أصيبوا واثنين وعشرين لقوا حتفهم، بينهم أربعة قُصّر"، مشيرةً إلى أن المصابين يعانون من حروق متفاوتة.وأضافت "يونيفرسال" أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور وقوع الانفجار، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسبابه.وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار قد يكون ناجمًا عن سيارة كانت متوقفة قرب المتجر، غير أن السبب الدقيق للحادث لم يُعرف بعد.
