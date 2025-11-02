https://sarabic.ae/20251102/يتألمون-بصمت-انتشار-ظاهر-العنف-ضد-الأزواج-في-دولة-عربية-1106656944.html

"يتألمون بصمت".. انتشار ظاهر العنف ضد الأزواج في دولة عربية

في كثير من الأحيان وفي الأغلب نسمع عن انتشار ظاهرة العنف ضد الزوجات من قبل الأزواج، وهي منتشرة كثيرًا، لكن تبرز اليوم ظاهرة معاكسة الأطراف، لتكسر القاعدة... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي داخل المنازل، تعنف بعض الزوجات أزواجهن، وغالبا يتم كتم وإغلاق تلك الظاهرة بستار، فالظاهرة تسائل مفهوم الرجولة والأنوثة في المجتمع المغربي، وتكشف وجهًا مغايرًا من وجوه العنف الأسري المسكوت عنه، حيث يختار الضحية الصمت اتقاء للسخرية أو حفاظا على صورة "الرجل القوي" في المجتمع.وبين جدران المنازل، تنفجر قصص العنف الجسدي والضغط العاطفي والاقتصادي، ليبقى الكثير من الرجال صامتين تحت وطأة الخجل والوصمة.ويوضح أن "عنف الزوجات تجاه أزواجهن محاط بجدار من الصمت والإنكار الاجتماعي، إذ يخشى الرجال السخرية وفقدان صورة الرجولة، ما يدفعهم إلى عدم التبليغ".وأشار الباحث المغربي إلى أن "العنف لا يقتصر على الجسد، بل يشمل الإهانة والتحقير أمام الآخرين، الحرمان العاطفي والمادي، منع رؤية الأبناء أو الامتناع عن العلاقة الزوجية، وهي ممارسات تهدد توازن الزوج والأسرة".وأضاف: "بعض حالات العنف تنبع من اضطرابات نفسية أو تراكمات مرتبطة ببيئات عنيفة عاشتها المرأة، أو من شعور بالنقص وضغوط اقتصادية أو مهنية".من جهته، أكد الدكتور محمد شرايمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لـ"هسبريس" أيضا، وهو بدوره باحث مغربي في قضايا المجتمع، أن "العنف الذي تمارسه الزوجات أو العنف المتبادل موجود وغير قليل، لكنه مخفي بفعل العار المرتبط بفقدان الرجل لهيبته، إلى جانب تصور قانوني يجعل المرأة الضحية الوحيدة".ويستحضر شرايمي أمثالًا شعبية مغربية "تعكس صورة المرأة كطرف قادر على المكر والعنف الرمزي، مثل كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، ما يعكس جذورا ثقافية تؤطر فهم الظاهرة دون أن تبررها".وأوضح شرايمي أن "بعض الزوجات قد يلجأن إلى العنف كوسيلة للهيمنة وإعادة توزيع السلطة داخل الأسرة مستفيدات من التحولات الاقتصادية والثقافية أو كاستراتيجية للمقاومة ورد فعل على إهمال أو عنف سابق في غياب تواصل صحي".وأكد الدكتور شرايمي أن "عوامل خارجية متعددة ساهمت في خلق بيئة خصبة لانتشار هذه الأشكال من العنف، من بينها الأزمة الاقتصادية والبطالة في صفوف الرجال، مما أضعف صورة المعيل، إضافة إلى بعض الخطابات الإعلامية ومحتويات مواقع التواصل، التي تحثّ الزوجة، ولو ضمنيًا، على التمرد غير البنّاء ورفض التساهل مع الرجولة".تجدر الإشارة إلى أن أحدث بيانات شبكة "Arab Barometer" (دورة 2023-2024)، تشير إلى أن "الغالبية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرون أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشهد ارتفاعًا"، رغم أن بيانات تفصيلية حول تعرض الرجال بشكل مخصص، ما تزال نادرة.وأشارت الدراسات السابقة إلى أن "الذكور هم ضحايا العنف الأسري في غالبية الدول المشمولة"، إذ سجلت نسبة الإصابة بـ"العنف المنزلي" في اليمن 26 %، المغرب 25 %، ومصر 23 % من الأسر.ورغم ذلك، يبقى العنف ضد الرجال، خصوصا داخل الأسرة وبين الأزواج، موضوعًا غائبًا عن الكثير من الدراسات والإحصاءات الرسمية.دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف

