لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"يتألمون بصمت".. انتشار ظاهر العنف ضد الأزواج في دولة عربية
"يتألمون بصمت".. انتشار ظاهر العنف ضد الأزواج في دولة عربية
في كثير من الأحيان وفي الأغلب نسمع عن انتشار ظاهرة العنف ضد الزوجات من قبل الأزواج، وهي منتشرة كثيرًا، لكن تبرز اليوم ظاهرة معاكسة الأطراف، لتكسر القاعدة... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
وفي داخل المنازل، تعنف بعض الزوجات أزواجهن، وغالبا يتم كتم وإغلاق تلك الظاهرة بستار، فالظاهرة تسائل مفهوم الرجولة والأنوثة في المجتمع المغربي، وتكشف وجهًا مغايرًا من وجوه العنف الأسري المسكوت عنه، حيث يختار الضحية الصمت اتقاء للسخرية أو حفاظا على صورة "الرجل القوي" في المجتمع.وبين جدران المنازل، تنفجر قصص العنف الجسدي والضغط العاطفي والاقتصادي، ليبقى الكثير من الرجال صامتين تحت وطأة الخجل والوصمة.ويوضح أن "عنف الزوجات تجاه أزواجهن محاط بجدار من الصمت والإنكار الاجتماعي، إذ يخشى الرجال السخرية وفقدان صورة الرجولة، ما يدفعهم إلى عدم التبليغ".وأشار الباحث المغربي إلى أن "العنف لا يقتصر على الجسد، بل يشمل الإهانة والتحقير أمام الآخرين، الحرمان العاطفي والمادي، منع رؤية الأبناء أو الامتناع عن العلاقة الزوجية، وهي ممارسات تهدد توازن الزوج والأسرة".وأضاف: "بعض حالات العنف تنبع من اضطرابات نفسية أو تراكمات مرتبطة ببيئات عنيفة عاشتها المرأة، أو من شعور بالنقص وضغوط اقتصادية أو مهنية".من جهته، أكد الدكتور محمد شرايمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لـ"هسبريس" أيضا، وهو بدوره باحث مغربي في قضايا المجتمع، أن "العنف الذي تمارسه الزوجات أو العنف المتبادل موجود وغير قليل، لكنه مخفي بفعل العار المرتبط بفقدان الرجل لهيبته، إلى جانب تصور قانوني يجعل المرأة الضحية الوحيدة".ويستحضر شرايمي أمثالًا شعبية مغربية "تعكس صورة المرأة كطرف قادر على المكر والعنف الرمزي، مثل كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، ما يعكس جذورا ثقافية تؤطر فهم الظاهرة دون أن تبررها".وأوضح شرايمي أن "بعض الزوجات قد يلجأن إلى العنف كوسيلة للهيمنة وإعادة توزيع السلطة داخل الأسرة مستفيدات من التحولات الاقتصادية والثقافية أو كاستراتيجية للمقاومة ورد فعل على إهمال أو عنف سابق في غياب تواصل صحي".وأكد الدكتور شرايمي أن "عوامل خارجية متعددة ساهمت في خلق بيئة خصبة لانتشار هذه الأشكال من العنف، من بينها الأزمة الاقتصادية والبطالة في صفوف الرجال، مما أضعف صورة المعيل، إضافة إلى بعض الخطابات الإعلامية ومحتويات مواقع التواصل، التي تحثّ الزوجة، ولو ضمنيًا، على التمرد غير البنّاء ورفض التساهل مع الرجولة".تجدر الإشارة إلى أن أحدث بيانات شبكة "Arab Barometer" (دورة 2023-2024)، تشير إلى أن "الغالبية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرون أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشهد ارتفاعًا"، رغم أن بيانات تفصيلية حول تعرض الرجال بشكل مخصص، ما تزال نادرة.وأشارت الدراسات السابقة إلى أن "الذكور هم ضحايا العنف الأسري في غالبية الدول المشمولة"، إذ سجلت نسبة الإصابة بـ"العنف المنزلي" في اليمن 26 %، المغرب 25 %، ومصر 23 % من الأسر.ورغم ذلك، يبقى العنف ضد الرجال، خصوصا داخل الأسرة وبين الأزواج، موضوعًا غائبًا عن الكثير من الدراسات والإحصاءات الرسمية.دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد صحة الدماغ وتزيد خطر الخرف
في كثير من الأحيان وفي الأغلب نسمع عن انتشار ظاهرة العنف ضد الزوجات من قبل الأزواج، وهي منتشرة كثيرًا، لكن تبرز اليوم ظاهرة معاكسة الأطراف، لتكسر القاعدة المعروفة.
وفي داخل المنازل، تعنف بعض الزوجات أزواجهن، وغالبا يتم كتم وإغلاق تلك الظاهرة بستار، فالظاهرة تسائل مفهوم الرجولة والأنوثة في المجتمع المغربي، وتكشف وجهًا مغايرًا من وجوه العنف الأسري المسكوت عنه، حيث يختار الضحية الصمت اتقاء للسخرية أو حفاظا على صورة "الرجل القوي" في المجتمع.
وبين جدران المنازل، تنفجر قصص العنف الجسدي والضغط العاطفي والاقتصادي، ليبقى الكثير من الرجال صامتين تحت وطأة الخجل والوصمة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كمال الزمراوي، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لجريدة "هسبريس" المغربية، وهو أحد الباحثين المغاربة المهتمين بالموضوع، إن "التحولات القيمية أدت إلى بروز حديث جديد حول العنف الأسري، لم يعد حكرًا على الرجال ضد النساء".

ويوضح أن "عنف الزوجات تجاه أزواجهن محاط بجدار من الصمت والإنكار الاجتماعي، إذ يخشى الرجال السخرية وفقدان صورة الرجولة، ما يدفعهم إلى عدم التبليغ".
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مجتمع
دراسة: الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف لأسابيع بعد الشفاء
31 أكتوبر, 12:40 GMT
وأشار الباحث المغربي إلى أن "العنف لا يقتصر على الجسد، بل يشمل الإهانة والتحقير أمام الآخرين، الحرمان العاطفي والمادي، منع رؤية الأبناء أو الامتناع عن العلاقة الزوجية، وهي ممارسات تهدد توازن الزوج والأسرة".
وأضاف: "بعض حالات العنف تنبع من اضطرابات نفسية أو تراكمات مرتبطة ببيئات عنيفة عاشتها المرأة، أو من شعور بالنقص وضغوط اقتصادية أو مهنية".

ويرى الزمراوي أن "استقلال المرأة المالي وصعودها المهني قد يعيدان تشكيل ميزان السلطة داخل الأسرة، ما يخلق توترًا قد يتحول إلى عنف متبادل"، مؤكدًا على "ضرورة العلاج النفسي الفردي والأسري، ونشر الوعي المجتمعي وتفعيل مراكز الإرشاد الأسري مع وضع قوانين تحمي جميع الأطراف".

من جهته، أكد الدكتور محمد شرايمي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لـ"هسبريس" أيضا، وهو بدوره باحث مغربي في قضايا المجتمع، أن "العنف الذي تمارسه الزوجات أو العنف المتبادل موجود وغير قليل، لكنه مخفي بفعل العار المرتبط بفقدان الرجل لهيبته، إلى جانب تصور قانوني يجعل المرأة الضحية الوحيدة".
ويستحضر شرايمي أمثالًا شعبية مغربية "تعكس صورة المرأة كطرف قادر على المكر والعنف الرمزي، مثل كيد النساء أقوى من كيد الشيطان، ما يعكس جذورا ثقافية تؤطر فهم الظاهرة دون أن تبررها".
التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دولة تحظر التدخين لمواليد 2007
أمس, 07:59 GMT
وأوضح شرايمي أن "بعض الزوجات قد يلجأن إلى العنف كوسيلة للهيمنة وإعادة توزيع السلطة داخل الأسرة مستفيدات من التحولات الاقتصادية والثقافية أو كاستراتيجية للمقاومة ورد فعل على إهمال أو عنف سابق في غياب تواصل صحي".

وأشار إلى أن "المجتمع ما زال يربط الرجولة بالقوة، ما يدفع الرجال المعنفين إلى الصمت خوفًا من المساس بمكانتهم الرمزية، فتظل الظاهرة غائبة في الإحصاءات الرسمية، مما يعقّد تقدير حجمها ووضع سياسات فعالة لمعالجتها".

وأكد الدكتور شرايمي أن "عوامل خارجية متعددة ساهمت في خلق بيئة خصبة لانتشار هذه الأشكال من العنف، من بينها الأزمة الاقتصادية والبطالة في صفوف الرجال، مما أضعف صورة المعيل، إضافة إلى بعض الخطابات الإعلامية ومحتويات مواقع التواصل، التي تحثّ الزوجة، ولو ضمنيًا، على التمرد غير البنّاء ورفض التساهل مع الرجولة".
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين ممارسة الرياضة وحماية الدماغ والمزاج من أضرار الوجبات السريعة
أمس, 21:53 GMT
تجدر الإشارة إلى أن أحدث بيانات شبكة "Arab Barometer" (دورة 2023-2024)، تشير إلى أن "الغالبية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرون أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشهد ارتفاعًا"، رغم أن بيانات تفصيلية حول تعرض الرجال بشكل مخصص، ما تزال نادرة.

ففي المغرب، مثلا، يرى نحو 40 % من المواطنين، أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي قد انخفض"، بينما يرى 39 % أن الوضع ذاته لدى الرجال.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن "الذكور هم ضحايا العنف الأسري في غالبية الدول المشمولة"، إذ سجلت نسبة الإصابة بـ"العنف المنزلي" في اليمن 26 %، المغرب 25 %، ومصر 23 % من الأسر.
ورغم ذلك، يبقى العنف ضد الرجال، خصوصا داخل الأسرة وبين الأزواج، موضوعًا غائبًا عن الكثير من الدراسات والإحصاءات الرسمية.
