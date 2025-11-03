https://sarabic.ae/20251103/الأمم-المتحدة-تدعو-الدول-الأعضاء-للالتزام-بالقانون-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-لنيجيريا-1106696648.html

الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء للالتزام بالقانون الدولي بعد تهديد ترامب لنيجيريا

الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء للالتزام بالقانون الدولي بعد تهديد ترامب لنيجيريا

دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد أي دولة، وذلك تعليقا... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال حق للصحفيين: "موقفنا الأساسي في هذا الشأن هو أن على الدول الأعضاء أن تضمن توافق أفعالها مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو صراحة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم جهود نيجيريا لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وحماية حقوق الإنسان.وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لوكالة أنباء أمريكية أمس الأحد: "الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد"، مشيراً إلى أن التهديد يعكس "أسلوب ترامب المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار".وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذرا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا.ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدهاترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملةوزير الحرب الأمريكي: البنتاغون يستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا

