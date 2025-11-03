الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء للالتزام بالقانون الدولي بعد تهديد ترامب لنيجيريا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء للالتزام بالقانون الدولي بعد تهديد ترامب لنيجيريا
وقال حق للصحفيين: "موقفنا الأساسي في هذا الشأن هو أن على الدول الأعضاء أن تضمن توافق أفعالها مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو صراحة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم جهود نيجيريا لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وحماية حقوق الإنسان.وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لوكالة أنباء أمريكية أمس الأحد: "الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد"، مشيراً إلى أن التهديد يعكس "أسلوب ترامب المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار".وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذرا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا.ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدهاترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملةوزير الحرب الأمريكي: البنتاغون يستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا
دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد أي دولة، وذلك تعليقا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري محتمل ضد نيجيريا بسبب "قتل المسيحيين"، على حد قوله.
وقال حق للصحفيين: "موقفنا الأساسي في هذا الشأن هو أن على الدول الأعضاء أن تضمن توافق أفعالها مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو صراحة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم جهود نيجيريا لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وحماية حقوق الإنسان.
ورفضت نيجيريا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري أحادي الجانب على أراضيها، مؤكدة أن أي تدخل من هذا النوع "غير مقبول" ويستند إلى "تقارير مضللة" حول اضطهاد المسيحيين.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
نيجيريا ترد على تهديد ترامب العسكري: لا عمليات أحادية على أراضينا
17:34 GMT
وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لوكالة أنباء أمريكية أمس الأحد: "الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد"، مشيراً إلى أن التهديد يعكس "أسلوب ترامب المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار".
وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذرا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.
كما صرح ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها، في ظل ما وصفه بـ"تصاعد أعمال العنف ضد المسيحيين هناك"، على حد قوله.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا.
ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية ضدها
ترامب: قد ندخل نيجيريا بكل قوة وأصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عملية محتملة
وزير الحرب الأمريكي: البنتاغون يستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا
