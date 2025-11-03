https://sarabic.ae/20251103/الأمم-المتحدة-تدعو-الدول-الأعضاء-للالتزام-بالقانون-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-لنيجيريا-1106696648.html
الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء للالتزام بالقانون الدولي بعد تهديد ترامب لنيجيريا
2025-11-03T18:16+0000
2025-11-03T18:16+0000
2025-11-03T18:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082996648_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_e08152272c6b619b81f71710d20dcdd1.jpg
وقال حق للصحفيين: "موقفنا الأساسي في هذا الشأن هو أن على الدول الأعضاء أن تضمن توافق أفعالها مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو صراحة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم جهود نيجيريا لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وحماية حقوق الإنسان.وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لوكالة أنباء أمريكية أمس الأحد: "الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد"، مشيراً إلى أن التهديد يعكس "أسلوب ترامب المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار".وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذرا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082996648_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_1d93e4e65a9029ad12b962e248511f7a.jpg
وقال حق للصحفيين: "موقفنا الأساسي في هذا الشأن هو أن على الدول الأعضاء أن تضمن توافق أفعالها مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو صراحة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة".
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم جهود نيجيريا لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وحماية حقوق الإنسان.
ورفضت نيجيريا تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عمل عسكري أحادي الجانب على أراضيها، مؤكدة أن أي تدخل من هذا النوع "غير مقبول" ويستند إلى "تقارير مضللة" حول اضطهاد المسيحيين.
وقال دانيال بوالا، المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، لوكالة أنباء أمريكية أمس الأحد: "الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا
من جانب واحد"، مشيراً إلى أن التهديد يعكس "أسلوب ترامب المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار".
وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بأنه قد يدخل نيجيريا "بكل قوة، إذا استمرت الحكومة النيجيرية في السماح بقتل المسيحيين"، محذرا من وقف فوري لكل المساعدات والمعونات إليها.
كما صرح ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها، في ظل ما وصفه بـ"تصاعد أعمال العنف ضد المسيحيين هناك"، على حد قوله.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بأن الوزارة، عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا.