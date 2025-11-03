https://sarabic.ae/20251103/باحث-في-العلاقات-الدولية-التهويل-الإعلامي-الأمريكي-جزء-من-الضغط-على-موسكو-1106684818.html

باحث في العلاقات الدولية: التهويل الإعلامي الأمريكي جزء من الضغط على موسكو

باحث في العلاقات الدولية: التهويل الإعلامي الأمريكي جزء من الضغط على موسكو

علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي شكر، على نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود نية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا...

وأضاف شكر أن "الموقف الأمريكي جاء نتيجة لما فرضته روسيا من حضور ودور وقدرات في الدفاع عن نفسها، والحفاظ على موقعها الجيوسياسي، ومواجهة الاستراتيجية الأميركية الساعية إلى إبقاء هيمنتها على النظام العالمي بشكل شبه أحادي".وأشار شكر إلى أن "الصمود الروسي، وتمسك موسكو باستراتيجيتها الواضحة على المستويين السياسي والعسكري، سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو أوروبا، يؤكد ثباتها في دعوتها إلى عالم متعدد الأقطاب، وتعاونها الوثيق مع حلفائها، وعلى رأسهم الصين".وحول تسجيل الدين العام الأوكراني رقمًا قياسيًا، اعتبر شكر أن "الانهيارات الاقتصادية والسياسية ستفرز مجتمعًا هشًا يفتقر إلى الأمن في المراحل المقبلة".وختم بالتشديد على "أهمية الشراكة الروسية - الصينية"، معتبرًا أن "زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، تحمل رسالة واضحة مفادها أن التحالف بين البلدين ثابت، وأن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، ولكن وفق شروطها وسقوفها، مع استمرارها في تعزيز تكتلاتها ودورها في الساحة الدولية".رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديوالخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف

