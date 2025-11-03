عربي
باحث في العلاقات الدولية: التهويل الإعلامي الأمريكي جزء من الضغط على موسكو
باحث في العلاقات الدولية: التهويل الإعلامي الأمريكي جزء من الضغط على موسكو
سبوتنيك عربي
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي شكر، على نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود نية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا... 03.11.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف شكر أن "الموقف الأمريكي جاء نتيجة لما فرضته روسيا من حضور ودور وقدرات في الدفاع عن نفسها، والحفاظ على موقعها الجيوسياسي، ومواجهة الاستراتيجية الأميركية الساعية إلى إبقاء هيمنتها على النظام العالمي بشكل شبه أحادي".وأشار شكر إلى أن "الصمود الروسي، وتمسك موسكو باستراتيجيتها الواضحة على المستويين السياسي والعسكري، سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو أوروبا، يؤكد ثباتها في دعوتها إلى عالم متعدد الأقطاب، وتعاونها الوثيق مع حلفائها، وعلى رأسهم الصين".وحول تسجيل الدين العام الأوكراني رقمًا قياسيًا، اعتبر شكر أن "الانهيارات الاقتصادية والسياسية ستفرز مجتمعًا هشًا يفتقر إلى الأمن في المراحل المقبلة".وختم بالتشديد على "أهمية الشراكة الروسية - الصينية"، معتبرًا أن "زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، تحمل رسالة واضحة مفادها أن التحالف بين البلدين ثابت، وأن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، ولكن وفق شروطها وسقوفها، مع استمرارها في تعزيز تكتلاتها ودورها في الساحة الدولية".رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديوالخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
حصري
علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي شكر، على نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود نية نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف "طبيعي ويأتي في إطار الاستراتيجية الأميركية".
وأضاف شكر أن "الموقف الأمريكي جاء نتيجة لما فرضته روسيا من حضور ودور وقدرات في الدفاع عن نفسها، والحفاظ على موقعها الجيوسياسي، ومواجهة الاستراتيجية الأميركية الساعية إلى إبقاء هيمنتها على النظام العالمي بشكل شبه أحادي".

وأوضح شكر، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الموقف الروسي الحاسم وخطوطه الحمراء، التي لا يمكن تجاوزها، جعلت التهويل الإعلامي وسيلة للضغط على موسكو"، معتبرًا أن "ترامب يسعى إلى إنهاء الصراع بما يحقق له أكبر قدر من المكاسب، عبر محاولة استنزاف أوروبا وتطويق روسيا وإبعادها عن الصين".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب يقول إنه لا يفكر جديا في إعطاء صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
01:26 GMT
وأشار شكر إلى أن "الصمود الروسي، وتمسك موسكو باستراتيجيتها الواضحة على المستويين السياسي والعسكري، سواء في مواجهة الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو أوروبا، يؤكد ثباتها في دعوتها إلى عالم متعدد الأقطاب، وتعاونها الوثيق مع حلفائها، وعلى رأسهم الصين".

وأضاف أن "التناقض في شخصية ترامب يدفعه إلى استخدام القوة والمرونة في آن واحد، فيلجأ إلى التصعيد عبر الحديث عن التجارب النووية والعقوبات والرسوم الجمركية، فيما الأهم يبقى في ثبات الموقف الروسي القائم على أن باب الدبلوماسية مفتوح ولكن ليس بالمطلق"، مشددًا على أن "التواصل قائم، مع استعداد روسي لاتخاذ خطوات عملية نحو تسوية ممكنة".

وحول تسجيل الدين العام الأوكراني رقمًا قياسيًا، اعتبر شكر أن "الانهيارات الاقتصادية والسياسية ستفرز مجتمعًا هشًا يفتقر إلى الأمن في المراحل المقبلة".
وختم بالتشديد على "أهمية الشراكة الروسية - الصينية"، معتبرًا أن "زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين، تحمل رسالة واضحة مفادها أن التحالف بين البلدين ثابت، وأن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، ولكن وفق شروطها وسقوفها، مع استمرارها في تعزيز تكتلاتها ودورها في الساحة الدولية".
رئيس الوزراء الروسي يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.. فيديو
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
