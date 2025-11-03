https://sarabic.ae/20251103/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-جاهزون-لأي-جولة-قادمة-مع-إسرائيل-وردودنا-ستكون-موجعة-1106691260.html

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لأي جولة قادمة مع إسرائيل وردودنا ستكون "موجعة"

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لأي جولة قادمة مع إسرائيل وردودنا ستكون "موجعة"

سبوتنيك عربي

أكد مستشار وزارة الإعلام اليمني في صنعاء، توفيق الحميري، أن "اليمن لا يقبل التهديدات التي أطلقتها إسرائيل على لسان نتنياهو، واليمن لديه حضور وجاهزية لأكثر... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-03T15:33+0000

2025-11-03T15:33+0000

2025-11-03T15:33+0000

حصري

أنصار الله

الحرب على اليمن

إسرائيل

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "لسنا ممن يتهدد وخياراتنا واسعة للتنكيل بكل المعتدين، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية لأي جولة قادمة واستعدادات تفوق ما سبق، وحضورنا دائم وقوي في منطقتنا بفضل الله، وقضيتنا هي قضية الأمة ومقدّساتها، نحن نقرأ جيدا ماوراء تلك التهديدات وسنجيب عليها في الميدان".وأشار الحميري إلى أن، "نتنياهو يبحث عن أغطية لاستمرار استباحة المنطقة، وهو مالا يمكن تمريره على اليمن، ولن نسمح باستمراره على شعوب الأمة، وسنرد على التصريحات بردود عملية موجعة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.

https://sarabic.ae/20251031/قيادي-في-أنصار-الله-يتوعد-إسرائيل-برد-قاس-بعد-تهديدات-وزير-دفاعها-للجماعة-1106578778.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب

حصري, أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل, العالم العربي, العالم