مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لأي جولة قادمة مع إسرائيل وردودنا ستكون "موجعة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لأي جولة قادمة مع إسرائيل وردودنا ستكون "موجعة"
مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لأي جولة قادمة مع إسرائيل وردودنا ستكون "موجعة"
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "لسنا ممن يتهدد وخياراتنا واسعة للتنكيل بكل المعتدين، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية لأي جولة قادمة واستعدادات تفوق ما سبق، وحضورنا دائم وقوي في منطقتنا بفضل الله، وقضيتنا هي قضية الأمة ومقدّساتها، نحن نقرأ جيدا ماوراء تلك التهديدات وسنجيب عليها في الميدان".وأشار الحميري إلى أن، "نتنياهو يبحث عن أغطية لاستمرار استباحة المنطقة، وهو مالا يمكن تمريره على اليمن، ولن نسمح باستمراره على شعوب الأمة، وسنرد على التصريحات بردود عملية موجعة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لأي جولة قادمة مع إسرائيل وردودنا ستكون "موجعة"

أحمد عبد الوهاب
أكد مستشار وزارة الإعلام اليمني في صنعاء، توفيق الحميري، أن "اليمن لا يقبل التهديدات التي أطلقتها إسرائيل على لسان نتنياهو، واليمن لديه حضور وجاهزية لأكثر السيناريوهات تعقيدا، وردودنا في حال أي تجاوزات جديدة من الكيان سوف تكون موجعة وأكثر إيلاما مما سبق".
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "لسنا ممن يتهدد وخياراتنا واسعة للتنكيل بكل المعتدين، وعلى أتم الاستعداد والجاهزية لأي جولة قادمة واستعدادات تفوق ما سبق، وحضورنا دائم وقوي في منطقتنا بفضل الله، وقضيتنا هي قضية الأمة ومقدّساتها، نحن نقرأ جيدا ماوراء تلك التهديدات وسنجيب عليها في الميدان".
وأشار الحميري إلى أن، "نتنياهو يبحث عن أغطية لاستمرار استباحة المنطقة، وهو مالا يمكن تمريره على اليمن، ولن نسمح باستمراره على شعوب الأمة، وسنرد على التصريحات بردود عملية موجعة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة
31 أكتوبر, 01:49 GMT
وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
