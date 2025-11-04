https://sarabic.ae/20251104/إعلام-بلجيكا-تغلق-مجالها-الجوي-بعد-رصد-طائرات-مسيرة-1106747081.html
إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة
إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المجال الجوي البلجيكي، بعد رصد طائرات مسيرة قرب مطاري بروكسل ولييج، ما دفع إلى تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت)... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T21:37+0000
2025-11-04T21:37+0000
2025-11-04T21:37+0000
أخبار بلجيكا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106746867_0:26:1000:589_1920x0_80_0_0_af913aeaaef6fced9d3c2fdd71cb512f.jpg
ونقلت قناة قناة "أر تي بي إف" البلجيكية عن متحدث باسم مطار لييج قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بالكامل".وكانت الأنباء قد أفادت في وقت سابق برصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء مطار بروكسل الدولي، ما أدى لإغلاقه وتحويل الرحلات إلى لييج، قبل أن يُغلق مطار لييج لاحقا لنفس السبب.وكانت السلطات البلجيكية أفادت خلال عطلة نهاية الأسبوع، برصد نشاط لطائرات بدون طيار فوق قاعدة كلاين - بروغل العسكرية، حيث يُعتقد أن مخزونا من الأسلحة النووية الأمريكية مخزن هناك.وأعلنت المخابرات العسكرية البلجيكية فتح تحقيق في هذه المشاهدات.
https://sarabic.ae/20251101/تعليق-الرحلات-الجوية-لمدة-ساعتين-في-مطار-برلين-بعد-رصد-طائرات-مسيرة-1106619242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106746867_107:0:995:666_1920x0_80_0_0_2459986c3fe0e27c669813280d2c2c9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بلجيكا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار بلجيكا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة
أفادت تقارير بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المجال الجوي البلجيكي، بعد رصد طائرات مسيرة قرب مطاري بروكسل ولييج، ما دفع إلى تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت) وألمانيا (كولونيا).
ونقلت قناة قناة "أر تي بي إف" البلجيكية عن متحدث باسم مطار لييج قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بالكامل".
وكانت الأنباء قد أفادت في وقت سابق برصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء مطار بروكسل الدولي، ما أدى لإغلاقه وتحويل الرحلات إلى لييج، قبل أن يُغلق مطار لييج لاحقا لنفس السبب.
وكانت السلطات البلجيكية أفادت خلال عطلة نهاية الأسبوع، برصد نشاط لطائرات بدون طيار فوق قاعدة كلاين - بروغل العسكرية، حيث يُعتقد أن مخزونا من الأسلحة النووية الأمريكية مخزن هناك.
وأعلنت المخابرات العسكرية البلجيكية فتح تحقيق في هذه المشاهدات.