إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة
إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة
أفادت تقارير بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المجال الجوي البلجيكي، بعد رصد طائرات مسيرة قرب مطاري بروكسل ولييج، ما دفع إلى تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت)
إعلام: بلجيكا تغلق مجالها الجوي بعد رصد طائرات مسيرة

21:37 GMT 04.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayoمطار بروكسل الدولي
مطار بروكسل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أفادت تقارير بلجيكية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المجال الجوي البلجيكي، بعد رصد طائرات مسيرة قرب مطاري بروكسل ولييج، ما دفع إلى تحويل الرحلات إلى هولندا (ماستريخت) وألمانيا (كولونيا).
ونقلت قناة قناة "أر تي بي إف" البلجيكية عن متحدث باسم مطار لييج قوله: "المجال الجوي البلجيكي مغلق بالكامل".
وكانت الأنباء قد أفادت في وقت سابق برصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل في سماء مطار بروكسل الدولي، ما أدى لإغلاقه وتحويل الرحلات إلى لييج، قبل أن يُغلق مطار لييج لاحقا لنفس السبب.
مطار في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
تعليق الرحلات الجوية لمدة ساعتين في مطار برلين بعد رصد طائرات مسيرة
1 نوفمبر, 06:24 GMT
وكانت السلطات البلجيكية أفادت خلال عطلة نهاية الأسبوع، برصد نشاط لطائرات بدون طيار فوق قاعدة كلاين - بروغل العسكرية، حيث يُعتقد أن مخزونا من الأسلحة النووية الأمريكية مخزن هناك.
وأعلنت المخابرات العسكرية البلجيكية فتح تحقيق في هذه المشاهدات.
