وزارة الصحة في غزة تكشف عن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 68872 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68872 شهيدا و170677 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023".ولفت البيان إلى أنه "لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 68872 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول جثامين 4 أشخاص إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68872 شهيدا و170677 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023".
وأضافت الوزارة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 4 شهداء من بينهم 3 شهداء جدد، وشهيد واحد انتشل من تحت الأنقاض، و7 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".
ولفت البيان إلى أنه "لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم
".
وأشار البيان، إلى أنه ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين 240 شخصًا وإصابة 607 آخرين بالإضافة لانتشال 511 جثمانا.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس"
عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.