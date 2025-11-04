https://sarabic.ae/20251104/وزارة-الصحة-في-غزة-تكشف-عن-عدد-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-القطاع-1106742520.html

وزارة الصحة في غزة تكشف عن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

وزارة الصحة في غزة تكشف عن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 68872 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T19:36+0000

2025-11-04T19:36+0000

2025-11-04T19:36+0000

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

العالم

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103143493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_361f622c4927b0029dbcbd5bbb1c2ac4.jpg

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68872 شهيدا و170677 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023".ولفت البيان إلى أنه "لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251104/قوة-دولية-لإدارة-قطاع-غزة-حتى-2027-ما-أهداف-المشروع-الأمريكي-وإمكانية-قبوله-1106740419.html

https://sarabic.ae/20251104/إعلام-استعدادات-لتسلم-جثة-أسير-إسرائيلي-من-قطاع-غزة-خلال-الساعات-المقبلة-1106729462.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, قطاع غزة