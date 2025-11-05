عربي
الصين تكشف عن تقنية مفاعل يعتمد على الثوريوم في سفينة مبتكرة
الصين تكشف عن تقنية مفاعل يعتمد على الثوريوم في سفينة مبتكرة
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن تفاصيل مهمة في تطوير سفينة شحن مبتكرة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن، وستُشغل بواسطة مفاعل ملح منصهر قائم على الثوريوم. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن المفاعل الصيني الجديد سوف يستخدم الثوريوم، وهي مادة أكثر أمانا وأكثر وفرة بكثير. وعلى النقيض من المفاعلات النووية التقليدية التي تستخدم اليورانيوم وتتطلب أنظمة تبريد ثقيلة وكبيرة وضغطا عاليا.وستكون قوة السفينة مماثلة لمفاعل"S6W" المستخدم في الغواصات النووية المتقدمة التابعة للبحرية الأمريكية.وأشارت الصحيفة، فإذا تم تنفيذ هذه التكنولوجيا بنجاح على نطاق واسع في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى تحول نموذجي في الشحن التجاري.الجدير بالذكر أن الصين كشفت مؤخرًا، احتياطيات ضخمة من معدن الثوريوم، تُقدر بمليون طن داخل منجم بايان أوبو في منغوليا الداخلية، قد تكفيها لتوليد الكهرباء لمدة 60 ألف عام.يمثّل معدن الثوريوم خيارًا واعدًا في قطاع الطاقة النووية بفضل توفيره بديلًا إستراتيجيًا لإمدادات الوقود النووي، كما أن استعماله في معظم أنواع المفاعلات يعزز مستويات الأمان.
الصين تكشف عن تقنية مفاعل يعتمد على الثوريوم في سفينة مبتكرة

مدمرة صينية
كشفت الصين عن تفاصيل مهمة في تطوير سفينة شحن مبتكرة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن، وستُشغل بواسطة مفاعل ملح منصهر قائم على الثوريوم.
ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن المفاعل الصيني الجديد سوف يستخدم الثوريوم، وهي مادة أكثر أمانا وأكثر وفرة بكثير. وعلى النقيض من المفاعلات النووية التقليدية التي تستخدم اليورانيوم وتتطلب أنظمة تبريد ثقيلة وكبيرة وضغطا عاليا.
"ما يجعل هذه السفينة مبتكرة هو أنها ستعتمد على مفاعل ملح منصهر يعتمد على الثوريوم، مع قدرة حرارية تبلغ 200 ميغاواط"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وستكون قوة السفينة مماثلة لمفاعل"S6W" المستخدم في الغواصات النووية المتقدمة التابعة للبحرية الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن سفينة الشحن ستكون قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن في وقت واحد.

وأشارت الصحيفة، فإذا تم تنفيذ هذه التكنولوجيا بنجاح على نطاق واسع في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى تحول نموذجي في الشحن التجاري.
الجدير بالذكر أن الصين كشفت مؤخرًا، احتياطيات ضخمة من معدن الثوريوم، تُقدر بمليون طن داخل منجم بايان أوبو في منغوليا الداخلية، قد تكفيها لتوليد الكهرباء لمدة 60 ألف عام.
يمثّل معدن الثوريوم خيارًا واعدًا في قطاع الطاقة النووية بفضل توفيره بديلًا إستراتيجيًا لإمدادات الوقود النووي، كما أن استعماله في معظم أنواع المفاعلات يعزز مستويات الأمان.
