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https://sarabic.ae/20250324/بديل-اليورانيوم-دولة-عربية-تتصدر-عالميا-بفضل-احتياطيات-ضخمة-1098910394.html
"بديل اليورانيوم"... دولة عربية تتصدر عالميا بفضل احتياطيات ضخمة
"بديل اليورانيوم"... دولة عربية تتصدر عالميا بفضل احتياطيات ضخمة
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن امتلاك إحدى الدول العربية كمية ضخمة من معدن الثوريوم أو ما يعرف بـ"بديل اليورانيوم"، والذي يشكل مستقبل الصناعات النووية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T15:12+0000
2025-03-24T15:14+0000
اقتصاد
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مع تنامي الحاجة إلى مصادر طاقة أكثر أمانًا واستدامة، بدأ معدن الثوريوم يطرح نفسه بديلًا محتملًا لليورانيوم في صناعة الطاقة النووية. فمنذ اكتشافه على يد الكيميائي السويدي "يونس ياكوب بيرسيليوس" في عام 1828، وهو يثير فضول العلماء بخصائصه الفريدة، لا سيما أنه أكثر وفرة من اليورانيوم بـ3 أضعاف.معدن الثوريوم هو معدن طبيعي فضي اللون ذو نشاط إشعاعي طفيف، ويوجد بكميات ضئيلة في معظم الصخور والتربة، ويبرز "الثوريوم-232" كونه النظير الطبيعي الوحيد له.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فإنه عندما يتحلل الثوريوم تتكون كميات ضئيلة من نظائر أخرى، مثل الثوريوم-228 والثوريوم-230 والثوريوم -234، لكنها تبقى هامشية من حيث الكتلة، إذ يتحلل في النهاية إلى الرصاص-208.وتناول تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرات الموارد العالمية من معدن الثوريوم في دول العالم، وهي كالآتي:الجدير بالذكر أن الصين كشفت مؤخرًا، احتياطيات ضخمة من معدن الثوريوم تُقدّر بمليون طن داخل منجم بايان أوبو في منغوليا الداخلية، قد تكفيها لتوليد الكهرباء لمدة 60 ألف عام.يمثّل معدن الثوريوم خيارًا واعدًا في قطاع الطاقة النووية بفضل توفيره بديلًا إستراتيجيًا لإمدادات الوقود النووي، كما أن استعماله في معظم أنواع المفاعلات يعزز مستويات الأمان.دولة عربية تضاعف وارداتها من المنتجات الغذائية الروسية 3 مرات"اكتشاف النحاس الثمين"... تحركات استراتيجية لـ3 دول عربية في 2025
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https://sarabic.ae/20250218/دولة-عربية-توقع-اتفاقية-مع-اليونان-في-مجال-جمع-الكربون-وتخزينه-1097916590.html
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اقتصاد, العالم العربي, نووي
اقتصاد, العالم العربي, نووي

"بديل اليورانيوم"... دولة عربية تتصدر عالميا بفضل احتياطيات ضخمة

15:12 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 15:14 GMT 24.03.2025)
© Photo / Chinese Academy of Sciencesمعدن غني بالماء من تربة القمر
معدن غني بالماء من تربة القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / Chinese Academy of Sciences
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن امتلاك إحدى الدول العربية كمية ضخمة من معدن الثوريوم أو ما يعرف بـ"بديل اليورانيوم"، والذي يشكل مستقبل الصناعات النووية.
مع تنامي الحاجة إلى مصادر طاقة أكثر أمانًا واستدامة، بدأ معدن الثوريوم يطرح نفسه بديلًا محتملًا لليورانيوم في صناعة الطاقة النووية. فمنذ اكتشافه على يد الكيميائي السويدي "يونس ياكوب بيرسيليوس" في عام 1828، وهو يثير فضول العلماء بخصائصه الفريدة، لا سيما أنه أكثر وفرة من اليورانيوم بـ3 أضعاف.
معدن الثوريوم هو معدن طبيعي فضي اللون ذو نشاط إشعاعي طفيف، ويوجد بكميات ضئيلة في معظم الصخور والتربة، ويبرز "الثوريوم-232" كونه النظير الطبيعي الوحيد له.

ومن خصائصه أنه يتحلل ببطء شديد، إذ يبلغ عمره النصفي-المدة التي يستغرقها نصف كمية عنصر مشع معين ليتحلل إشعاعيًا إلى عنصر آخر- نحو 3 أضعاف عمر الأرض.

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ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فإنه عندما يتحلل الثوريوم تتكون كميات ضئيلة من نظائر أخرى، مثل الثوريوم-228 والثوريوم-230 والثوريوم -234، لكنها تبقى هامشية من حيث الكتلة، إذ يتحلل في النهاية إلى الرصاص-208.
وتناول تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرات الموارد العالمية من معدن الثوريوم في دول العالم، وهي كالآتي:
1.
مصر: 380 ألف طن.
2.
تركيا: 374 ألف طن.
3.
فنزويلا: 300 ألف طن.
4.
كندا: 172 ألف طن.
5.
روسيا: 155 ألف طن.
6.
جنوب أفريقيا: 148 ألف طن.
7.
الصين: 100 ألف طن.
8.
النرويج: 87 ألف طن.
9.
غرينلاند: 86 ألف طن.
10.
فنلندا: 60 ألف طن.
11.
السويد: 50 ألف طن.
12.
كازاخستان: 50 ألف طن.
13.
دول أخرى: 1.725 مليون طن.
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الجدير بالذكر أن الصين كشفت مؤخرًا، احتياطيات ضخمة من معدن الثوريوم تُقدّر بمليون طن داخل منجم بايان أوبو في منغوليا الداخلية، قد تكفيها لتوليد الكهرباء لمدة 60 ألف عام.
يمثّل معدن الثوريوم خيارًا واعدًا في قطاع الطاقة النووية بفضل توفيره بديلًا إستراتيجيًا لإمدادات الوقود النووي، كما أن استعماله في معظم أنواع المفاعلات يعزز مستويات الأمان.
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