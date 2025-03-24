https://sarabic.ae/20250324/بديل-اليورانيوم-دولة-عربية-تتصدر-عالميا-بفضل-احتياطيات-ضخمة-1098910394.html

"بديل اليورانيوم"... دولة عربية تتصدر عالميا بفضل احتياطيات ضخمة

"بديل اليورانيوم"... دولة عربية تتصدر عالميا بفضل احتياطيات ضخمة

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن امتلاك إحدى الدول العربية كمية ضخمة من معدن الثوريوم أو ما يعرف بـ"بديل اليورانيوم"، والذي يشكل مستقبل الصناعات النووية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T15:12+0000

2025-03-24T15:12+0000

2025-03-24T15:14+0000

اقتصاد

العالم العربي

نووي

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مع تنامي الحاجة إلى مصادر طاقة أكثر أمانًا واستدامة، بدأ معدن الثوريوم يطرح نفسه بديلًا محتملًا لليورانيوم في صناعة الطاقة النووية. فمنذ اكتشافه على يد الكيميائي السويدي "يونس ياكوب بيرسيليوس" في عام 1828، وهو يثير فضول العلماء بخصائصه الفريدة، لا سيما أنه أكثر وفرة من اليورانيوم بـ3 أضعاف.معدن الثوريوم هو معدن طبيعي فضي اللون ذو نشاط إشعاعي طفيف، ويوجد بكميات ضئيلة في معظم الصخور والتربة، ويبرز "الثوريوم-232" كونه النظير الطبيعي الوحيد له.ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فإنه عندما يتحلل الثوريوم تتكون كميات ضئيلة من نظائر أخرى، مثل الثوريوم-228 والثوريوم-230 والثوريوم -234، لكنها تبقى هامشية من حيث الكتلة، إذ يتحلل في النهاية إلى الرصاص-208.وتناول تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرات الموارد العالمية من معدن الثوريوم في دول العالم، وهي كالآتي:الجدير بالذكر أن الصين كشفت مؤخرًا، احتياطيات ضخمة من معدن الثوريوم تُقدّر بمليون طن داخل منجم بايان أوبو في منغوليا الداخلية، قد تكفيها لتوليد الكهرباء لمدة 60 ألف عام.يمثّل معدن الثوريوم خيارًا واعدًا في قطاع الطاقة النووية بفضل توفيره بديلًا إستراتيجيًا لإمدادات الوقود النووي، كما أن استعماله في معظم أنواع المفاعلات يعزز مستويات الأمان.دولة عربية تضاعف وارداتها من المنتجات الغذائية الروسية 3 مرات"اكتشاف النحاس الثمين"... تحركات استراتيجية لـ3 دول عربية في 2025

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اقتصاد, العالم العربي, نووي