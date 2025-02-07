https://sarabic.ae/20250207/شركة-كندية-توسع-عمليات-التنقيب-عن-الفضة-في-دولة-عربية---1097556152.html
شركة كندية توسع عمليات التنقيب عن الفضة في دولة عربية
شركة كندية توسع عمليات التنقيب عن الفضة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشفت شركة كندية متخصصة في تعدين الفضة، عن حصولها على أربعة تراخيص استكشافية جديدة، من أجل توسيع عمليات التنقيب عن الفضة في إحدى الدول العربية. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T08:42+0000
2025-02-07T08:42+0000
2025-02-07T08:42+0000
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قالت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية المتخصصة في تعدين الفضة، أنها حصلت على أربعة تراخيص استكشافية جديدة في منطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت في المغرب، ما سيوسع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها في المنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا.ووفقا للخبر الذي نشرته صحيفة "هسبريس" نقلا عن موقع الشركة الكندية، فقد عبّرت الشركة عن سعادتها بإعلان الحصول على أربعة تراخيص تعدين إضافية، "ما سيسهم في توسيع نطاق عمليات الاستكشاف في منطقة بومدين المغربية (240 كيلومترا عن ورزازات) بنسبة 28,3 في المئة، ليصل إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا".وذكرت شركة "آيا غولد أند سيلفر" في بيان لها أنها "ستواصل إضافة تراخيص استكشافية بشكل استباقي، مع تعميق فهمها للجيولوجيا الإقليمية، والهيكل، ونماذج التمعدن"، مؤكدا أنه "تم الانتهاء من حفر ما مجموعه 17,034 مترا في يناير الماضي"، ومتوقعا "إضافة جهازي حفر RC إضافيين في الأشهر القادمة كجزء من البرنامج الاستكشافي لسنة 2025".وكشف المدير التنفيذي للشركة، بينوا لاسار، في تصريح لقناة "الشرق اقتصاد" عزم الشركة على ضخ استثمار بقيمة 500 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار في المغرب، لزيادة إنتاجها من الفضة خلال السنوات المقبلة.يذكر أن الشركة أعلنت مطلع السنة الماضية، حصولها على 7 تراخيص استكشافية في منطقة بومدين بدرعة تافيلالت، لتمتد مساحة التنقيب حينها إلى 198 كيلومترا مربعا.دولة عربية ضمن أكبر 10 دول أفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2024 دراسة تكشف عن علاقة معدن غير متوقع بتحول لون جلد الإنسان
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https://sarabic.ae/20250205/المغرب-وموريتانيا-يوقعان-اتفاقية-لتنفيذ-الربط-الكهربائي-بين-البلدين-1097502433.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الفضة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الفضة
شركة كندية توسع عمليات التنقيب عن الفضة في دولة عربية
كشفت شركة كندية متخصصة في تعدين الفضة، عن حصولها على أربعة تراخيص استكشافية جديدة، من أجل توسيع عمليات التنقيب عن الفضة في إحدى الدول العربية.
قالت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية المتخصصة في تعدين الفضة، أنها حصلت على أربعة تراخيص استكشافية جديدة في منطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت في المغرب، ما سيوسع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها في المنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا.
ووفقا للخبر الذي نشرته صحيفة "هسبريس"
نقلا عن موقع الشركة الكندية، فقد عبّرت الشركة عن سعادتها بإعلان الحصول على أربعة تراخيص تعدين إضافية، "ما سيسهم في توسيع نطاق عمليات الاستكشاف في منطقة بومدين المغربية (240 كيلومترا عن ورزازات) بنسبة 28,3 في المئة، ليصل إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا".
24 ديسمبر 2024, 20:13 GMT
وقال المدير التنفيذي للشركة، بينوا لاسار، معلقًا على الإعلان: "على مدار الـ15 شهرًا الماضية قمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا في بومدين بنسبة 848%، بما يتماشى مع رؤيتنا لتوحيد الأراضي المحيطة بهذا المورد العالم"، مضيفًا: "من خلال استخدامنا التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الاستكشاف الحديثة بشكل منهجي سنواصل تحقيق أهداف عمليات الحفر التي قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الموارد المستكشفة في بومدين".
وذكرت شركة "آيا غولد أند سيلفر" في بيان لها أنها "ستواصل إضافة تراخيص استكشافية
بشكل استباقي، مع تعميق فهمها للجيولوجيا الإقليمية، والهيكل، ونماذج التمعدن"، مؤكدا أنه "تم الانتهاء من حفر ما مجموعه 17,034 مترا في يناير الماضي"، ومتوقعا "إضافة جهازي حفر RC إضافيين في الأشهر القادمة كجزء من البرنامج الاستكشافي لسنة 2025".
وكشف المدير التنفيذي للشركة، بينوا لاسار، في تصريح لقناة "الشرق اقتصاد" عزم الشركة على ضخ استثمار بقيمة 500 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار في المغرب،
لزيادة إنتاجها من الفضة خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن الشركة أعلنت مطلع السنة الماضية، حصولها على 7 تراخيص استكشافية في منطقة بومدين
بدرعة تافيلالت، لتمتد مساحة التنقيب حينها إلى 198 كيلومترا مربعا.