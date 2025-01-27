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منطقة لوجيستية ضخمة في دولة عربية استعدادا لمونديال 2030
منطقة لوجيستية ضخمة في دولة عربية استعدادا لمونديال 2030
سبوتنيك عربي
كشفت إحدى الدول العربية، اليوم الاثنين، عن إقامة منطقة لوجيستية ضخمة، استعدادًا لمونديال 2030، في كرة القدم. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T08:29+0000
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قالت السلطات المغربية إن جهة الدار البيضاء تسابق الزمن لإحداث أكبر منطقة لوجيستية على مستوى إقليم النواصر، وذلك ضمن المشاريع التي تسبق تنظيم "مونديال 2030" في كرة القدم.ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فإن السلطات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء بدأت في الإعداد لهذا المشروع الضخم من خلال إفراغ وعاء عقاري تناهز مساحته 70 هكتارا من قاطنيه، ويتم تشييد المنطقة اللوجيستية بميزانية تقدر بنحو 550 مليون درهم.وذكرت الصحيفة أن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء، ومجلس جهة الدار البيضاء، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإقليم النواصر، ومجلس جماعة أولاد صالح، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.وينتظر أن يوفر هذا المشروع الضخم، وفق ما تم تقديمه في الدورة الاستثنائية، نحو 1400 منصب شغل مباشر، بينما سيصل مبلغ الاستثمار المرتقب إلى 1700 مليون درهم.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا المشروع الضخم يندرج في إطار السعي إلى تحسين البنية التحتية ودعم النشاط الاقتصادي على مستوى جهة الدار البيضاء، خصوصا أن هذه الأخيرة ستعرف إنجاز تجمعات صناعية مماثلة بكل من زناتة بالمحمدية، ولغديرة بالجديدة، ثم حد السوالم ببرشيد."ظاهرة محيرة" قيد التفسير بعد موجة أمطار تضرب سواحل المغرب موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع المغرب في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

منطقة لوجيستية ضخمة في دولة عربية استعدادا لمونديال 2030

08:29 GMT 27.01.2025
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
تابعنا عبر
كشفت إحدى الدول العربية، اليوم الاثنين، عن إقامة منطقة لوجيستية ضخمة، استعدادًا لمونديال 2030، في كرة القدم.
قالت السلطات المغربية إن جهة الدار البيضاء تسابق الزمن لإحداث أكبر منطقة لوجيستية على مستوى إقليم النواصر، وذلك ضمن المشاريع التي تسبق تنظيم "مونديال 2030" في كرة القدم.
ووفقا لصحيفة "هسبريس" التي نقلت الخبر، فإن السلطات على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء بدأت في الإعداد لهذا المشروع الضخم من خلال إفراغ وعاء عقاري تناهز مساحته 70 هكتارا من قاطنيه، ويتم تشييد المنطقة اللوجيستية بميزانية تقدر بنحو 550 مليون درهم.
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وأشارت الصحيفة إلى أن مراحل التهيئة لهذا المشروع انطلقت من خلال مصادقة مجلس جهة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت الخميس الماضي، على مشروع المنطقة اللوجيستية بجماعة أولاد صالح التابعة لإقليم النواصر.

وذكرت الصحيفة أن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة النقل واللوجيستيك وولاية جهة الدار البيضاء، ومجلس جهة الدار البيضاء، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإقليم النواصر، ومجلس جماعة أولاد صالح، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
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وينتظر أن يوفر هذا المشروع الضخم، وفق ما تم تقديمه في الدورة الاستثنائية، نحو 1400 منصب شغل مباشر، بينما سيصل مبلغ الاستثمار المرتقب إلى 1700 مليون درهم.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن هذا المشروع الضخم يندرج في إطار السعي إلى تحسين البنية التحتية ودعم النشاط الاقتصادي على مستوى جهة الدار البيضاء، خصوصا أن هذه الأخيرة ستعرف إنجاز تجمعات صناعية مماثلة بكل من زناتة بالمحمدية، ولغديرة بالجديدة، ثم حد السوالم ببرشيد.
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