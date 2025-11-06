https://sarabic.ae/20251106/قصف-روسي-يستهدف-ثكنات-أوكرانية-في-تشيرنيغوف-1106787403.html
القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف
القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف
سبوتنيك عربي
كشف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في غارة جوية نفذتها القوات الروسية على ثكنات في تشيرنيغوف. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T08:33+0000
2025-11-06T08:33+0000
2025-11-06T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وصرّح ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك" بأن "الهجمات الروسية استهدفت ثكنات للقوات المسلحة الأوكرانية في تشيرنيغوف، شمال أوكرانيا، وتسببت بخسائر في صفوف القوات الأوكرانية".وقد أعلن قائد وحدة الاقتحام في القوات الروسية، الذي يُعرف بالاسم الحركي "لافريك"، أن مدينة كوبيانسك "ستتحرر بالكامل خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن المعنويات مرتفعة وأن القوات تواصل تنفيذ مهامها بنجاح.وقال القائد في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا قائد وحدة الاقتحام التابعة للفوج الميكانيكي 121، وأؤكد أننا نواصل عمليات التطهير والتحرير في كوبيانسك، وسنتمكن خلال الأسبوع المقبل من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة".وأوضح أن القوات الروسية تتقدم على الضفة اليمنى لنهر أوسكول داخل المدينة، ولم يتبق سوى نحو 130 مبنى لتحريرها.ضربات روسية تستهدف منشآت النقل والطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك
https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-القوات-الروسية-سترد-بقوة-على-محاولات-كييف-شن-هجمات-في-عمق-روسيا---عاجل-1106404747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اخبار روسيا
القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف
08:33 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 06.11.2025)
كشف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في غارة جوية نفذتها القوات الروسية على ثكنات في تشيرنيغوف.
وصرّح ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك" بأن "الهجمات
الروسية استهدفت ثكنات للقوات المسلحة الأوكرانية في تشيرنيغوف، شمال أوكرانيا، وتسببت بخسائر في صفوف القوات الأوكرانية".
وقد أعلن قائد وحدة الاقتحام في القوات الروسية، الذي يُعرف بالاسم الحركي "لافريك"، أن مدينة كوبيانسك "ستتحرر بالكامل خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن المعنويات مرتفعة وأن القوات تواصل تنفيذ مهامها بنجاح.
وقال القائد في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "أنا قائد وحدة الاقتحام التابعة للفوج الميكانيكي 121، وأؤكد أننا نواصل عمليات التطهير والتحرير في كوبيانسك، وسنتمكن خلال الأسبوع المقبل من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة".
وأوضح أن القوات الروسية تتقدم على الضفة اليمنى لنهر أوسكول داخل المدينة، ولم يتبق سوى نحو 130 مبنى لتحريرها.