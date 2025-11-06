القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251106/قصف-روسي-يستهدف-ثكنات-أوكرانية-في-تشيرنيغوف-1106787403.html
القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف
القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف
سبوتنيك عربي
كشف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في غارة جوية نفذتها القوات الروسية على ثكنات في تشيرنيغوف. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T08:33+0000
2025-11-06T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وصرّح ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك" بأن "الهجمات الروسية استهدفت ثكنات للقوات المسلحة الأوكرانية في تشيرنيغوف، شمال أوكرانيا، وتسببت بخسائر في صفوف القوات الأوكرانية".وقد أعلن قائد وحدة الاقتحام في القوات الروسية، الذي يُعرف بالاسم الحركي "لافريك"، أن مدينة كوبيانسك "ستتحرر بالكامل خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن المعنويات مرتفعة وأن القوات تواصل تنفيذ مهامها بنجاح.وقال القائد في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا قائد وحدة الاقتحام التابعة للفوج الميكانيكي 121، وأؤكد أننا نواصل عمليات التطهير والتحرير في كوبيانسك، وسنتمكن خلال الأسبوع المقبل من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة".وأوضح أن القوات الروسية تتقدم على الضفة اليمنى لنهر أوسكول داخل المدينة، ولم يتبق سوى نحو 130 مبنى لتحريرها.ضربات روسية تستهدف منشآت النقل والطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك
https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-القوات-الروسية-سترد-بقوة-على-محاولات-كييف-شن-هجمات-في-عمق-روسيا---عاجل-1106404747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اخبار روسيا
روسيا, اخبار روسيا

القوات الروسية تستهدف ثكنات أوكرانية في تشيرنيغوف

08:33 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 06.11.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيدييف، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في غارة جوية نفذتها القوات الروسية على ثكنات في تشيرنيغوف.
وصرّح ليبيدييف لوكالة "سبوتنيك" بأن "الهجمات الروسية استهدفت ثكنات للقوات المسلحة الأوكرانية في تشيرنيغوف، شمال أوكرانيا، وتسببت بخسائر في صفوف القوات الأوكرانية".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: القوات الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا
26 أكتوبر, 09:21 GMT
وقد أعلن قائد وحدة الاقتحام في القوات الروسية، الذي يُعرف بالاسم الحركي "لافريك"، أن مدينة كوبيانسك "ستتحرر بالكامل خلال الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن المعنويات مرتفعة وأن القوات تواصل تنفيذ مهامها بنجاح.
وقال القائد في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا قائد وحدة الاقتحام التابعة للفوج الميكانيكي 121، وأؤكد أننا نواصل عمليات التطهير والتحرير في كوبيانسك، وسنتمكن خلال الأسبوع المقبل من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة".
وأوضح أن القوات الروسية تتقدم على الضفة اليمنى لنهر أوسكول داخل المدينة، ولم يتبق سوى نحو 130 مبنى لتحريرها.
ضربات روسية تستهدف منشآت النقل والطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحكم الطوق على تجمعات القوات الأوكرانية في محيط كوبيانسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала