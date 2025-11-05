ضربات روسية تستهدف منشآت النقل والطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:17 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 09:43 GMT 05.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تضمن عمل القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورشة لتجميع الطائرات المسيرة.
وأضافت الوزارة في بيان: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، ومصنعا لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وأردف البيان: "عززت وحدات مجموعة قوة "الغرب" مواقعها التكتيكية، ودحرت للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى بتروفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبيتروبافليفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات الجيش السادس تدمير مجموعة العدو المحاصرة، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم إحباط أربع هجمات مضادة شنتها وحدات من اللواءين الميكانيكيين 92 و151 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني الأول، بالقرب من قرى موناتشينيفكا، وبلاغوداتوفكا، وبيتروفكا في مقاكعة خاركوف.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالقرب من كوبيانسك، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيا، و26 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113، ومدفع بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وسبع مركبات مدرعة، ومدفع هاون، وشاحنة، وثماني شاحنات بيك أب.
وفي المجمل، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" أكثر من 230 جنديًا، و11 مركبة قتالية مدرعة، و22 سيارة، ومدفعي ميدان، كما دُمرت ست محطات حرب إلكترونية، ومحطة مضادة للبطاريات، وستة مستودعات ذخيرة.
واستهدفت من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات بافلوفكا، وكوندراتوفكا، وأوليكسييفكا، وبروليتارسكي في مقاطعة سومي.
وفي قطاع خاركيف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفشانسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 285 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، وخمس قطع مدفعية ميدانية. كما دُمرت محطة استطلاع إلكتروني، ومستودع ذخيرة، وخمسة مستودعات إمداد.
وأردف البيان: "في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الجنوب"، بلغت خسائر قوات العدو ما يصل إلى 160 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة".
وأضاف البيان: "كما عززت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، مواقعها على طول خطوط النار، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى توريتسكوي، ودوبروبيلليا، ورودينسكوي، وأوداتشنوي، وكوتلينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبتروفبافليفكا وديمورينو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتابع البيان: "وفي بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثاني والحادي والخمسين تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الأحياء السكنية بمنطقة بريغورودني، وفي الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى، ويستمر الهجوم شمالًا".
علاوة على ذلك، تُنفذ عمليات تطهير مُخطط لها للمسلحين الأوكرانيين في قريتي غناتيفكا وروغ، جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تحرير 24 مبنى.
كما تم صد محاولات العدو لفك الحصار، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم صد 12 هجومًا مضادًا للعدو في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي من كراسنوأرميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وحررت وحدات من لواء البنادق الآلية الخامس التابع للجيش الحادي والخمسين 19 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من ديميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتتقدم باتجاه الجزء الغربي، حيث يستمر توسيع منطقة السيطرة وتضييق الخناق على المجموعة المعادية.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لغت خسائر قوات كييف أكثر من 200 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتان صغيرتان في هذه المنطقة.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" 470 جنديا، وست مركبات قتالية مدرعة، وتسع سياران، ومدفعا.
وتوغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو، حيث دحرت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رافنوبولي وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ويغوروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 سيارة، ومدفعا.
كما تم تحييد ما يصل إلى 65 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة و12 مركبة ومدفعيتين ميدانيتين وخمسة محطات للحرب الإلكترونية ومستودعين للإمداد، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "دنيبر".
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، وأربعة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع، و123 طائرة دون طيار.