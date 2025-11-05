https://sarabic.ae/20251105/ضربات-روسية-تستهدف-منشآت-النقل-والطاقة-التي-تضمن-عمل-القوات-الأوكرانية--وزارة-الدفاع--1106756969.html

ضربات روسية تستهدف منشآت النقل والطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع

ضربات روسية تستهدف منشآت النقل والطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تضمن عمل القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورشة...

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وأضافت الوزارة في بيان: "دك سلاح الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، ومصنعا لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات الذخيرة، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأردف البيان: "عززت وحدات مجموعة قوة "الغرب" مواقعها التكتيكية، ودحرت للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى بتروفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبيتروبافليفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالقرب من كوبيانسك، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيا، و26 قطعة سلاح ومعدات عسكرية، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة من طراز إم 113، ومدفع بالادين عيار 155 ملم أمريكي الصنع، وسبع مركبات مدرعة، ومدفع هاون، وشاحنة، وثماني شاحنات بيك أب.واستهدفت من مجموعة قوات "الشمال" تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات بافلوفكا، وكوندراتوفكا، وأوليكسييفكا، وبروليتارسكي في مقاطعة سومي.وفي قطاع خاركيف، تم استهداف وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفشانسك.وأردف البيان: "في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الجنوب"، بلغت خسائر قوات العدو ما يصل إلى 160 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و23 سيارة، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة".وأضاف البيان: "كما عززت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، مواقعها على طول خطوط النار، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى توريتسكوي، ودوبروبيلليا، ورودينسكوي، وأوداتشنوي، وكوتلينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبتروفبافليفكا وديمورينو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وتابع البيان: "وفي بلدة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيشين الثاني والحادي والخمسين تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الأحياء السكنية بمنطقة بريغورودني، وفي الجزء الشرقي من المنطقة الوسطى، ويستمر الهجوم شمالًا".كما تم صد محاولات العدو لفك الحصار، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم صد 12 هجومًا مضادًا للعدو في الاتجاهين الشمالي والشمالي الغربي من كراسنوأرميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية.خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لغت خسائر قوات كييف أكثر من 200 جندي أوكراني، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتان صغيرتان في هذه المنطقة.وتوغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو، حيث دحرت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي رافنوبولي وأوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ويغوروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. كما تم تحييد ما يصل إلى 65 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة و12 مركبة ومدفعيتين ميدانيتين وخمسة محطات للحرب الإلكترونية ومستودعين للإمداد، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "دنيبر".وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، وأربعة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع، و123 طائرة دون طيار.قوات الاستطلاع الروسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن الاستعانة بالكلاب والقطط لرصد تحصينات العدوالقوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

