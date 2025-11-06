عربي
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يمنع ترامب من شن حرب على فنزويلا
أجري مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتا على مشروع قرار يُقيّد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شن هجوم عسكري على فنزويلا دون إذن من الكونغرس. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لوسائل إعلام غربية، "تم رفض المشروع بـ 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، ما يعني أن مجلس الشيوخ صوت ضد تقييد قدرة ترامب على اتخاذ إجراء عسكري تجاه فنزويلا بدون موافقة مسبقة من الكونغرس.يأتي هذا، في الوقت الذي تجري فيه مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو في منطقة البحر الكاريبي.ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي المناورات بأنها "استفزاز عسكري" ضد فنزويلا، واتهمت الدولتين بـ"تصعيد" التوترات الإقليمية.وفي كاراكاس، استذكر المراقبون التشابهات التاريخية مع البارجة الحربية "ماين" والاستفزاز في خليج "تونكين"، والتي كانت بمثابة ذرائع للحرب مع إسبانيا، بهدف الاستيلاء على كوبا، وكذلك مع فيتنام.وانتقدت الحكومة الفنزويلية، نظيرتها الترينيدادية، بقيادة رئيسة الوزراء كاملا بيرساد- بيسيسار، لـ"تخليها عن السيادة وتحويل أراضيها إلى منصة عائمة لحاملة طائرات أمريكية، لنشر الحرب في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي".ووفقًا للقيادة الفنزويلية، فإن هذا الأمر يُخالف ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن منطقة السلام، ومبادئ منظمة الكاريبي الإقليمية.وفي تصريح صدر الأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفويضه لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بـ"تنفيذ عمليات سرية" في فنزويلا، مع النظر في استهداف عصابات مخدرات مزعومة على الأراضي الفنزويلية.ويتهم ترامب، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"قيادة شبكة لتهريب المخدرات"، وهي تهمة نفاها الرئيس الفنزويلي بشدة.وفي شهري سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة جيشها، مرارًا وتكرارًا، لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل شحنات مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررًا أكبر للضربات.وردًا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيُطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر" وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبيمادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
https://sarabic.ae/20251105/موسكو-الإجراءات-الأمريكية-بالقرب-من-فنزويلا-تخلق-حالة-من-التوتر-المتزايد-1106759370.html
https://sarabic.ae/20251101/مادورو-يتهم-الولايات-المتحدة-بمحاولة-الاستيلاء-على-ثروات-فنزويلا-الطبيعية-1106616089.html
https://sarabic.ae/20251105/واشنطن-تنفي-سيناريوهات-التدخل-العسكري-في-فنزويلا--1106756242.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يمنع ترامب من شن حرب على فنزويلا

أجري مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتا على مشروع قرار يُقيّد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شن هجوم عسكري على فنزويلا دون إذن من الكونغرس.
ووفقا لوسائل إعلام غربية، "تم رفض المشروع بـ 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، ما يعني أن مجلس الشيوخ صوت ضد تقييد قدرة ترامب على اتخاذ إجراء عسكري تجاه فنزويلا بدون موافقة مسبقة من الكونغرس.
يأتي هذا، في الوقت الذي تجري فيه مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو في منطقة البحر الكاريبي.
علم فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد
أمس, 11:34 GMT
ووصفت نائبة الرئيس الفنزويلي المناورات بأنها "استفزاز عسكري" ضد فنزويلا، واتهمت الدولتين بـ"تصعيد" التوترات الإقليمية.
وفي كاراكاس، استذكر المراقبون التشابهات التاريخية مع البارجة الحربية "ماين" والاستفزاز في خليج "تونكين"، والتي كانت بمثابة ذرائع للحرب مع إسبانيا، بهدف الاستيلاء على كوبا، وكذلك مع فيتنام.
وانتقدت الحكومة الفنزويلية، نظيرتها الترينيدادية، بقيادة رئيسة الوزراء كاملا بيرساد- بيسيسار، لـ"تخليها عن السيادة وتحويل أراضيها إلى منصة عائمة لحاملة طائرات أمريكية، لنشر الحرب في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي".
ووفقًا للقيادة الفنزويلية، فإن هذا الأمر يُخالف ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن منطقة السلام، ومبادئ منظمة الكاريبي الإقليمية.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية
1 نوفمبر, 01:57 GMT
وفي تصريح صدر الأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفويضه لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بـ"تنفيذ عمليات سرية" في فنزويلا، مع النظر في استهداف عصابات مخدرات مزعومة على الأراضي الفنزويلية.
ويتهم ترامب، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"قيادة شبكة لتهريب المخدرات"، وهي تهمة نفاها الرئيس الفنزويلي بشدة.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة جيشها، مرارًا وتكرارًا، لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل شحنات مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررًا أكبر للضربات.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
أمس, 09:01 GMT
وردًا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيُطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر" وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
مادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
