المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/-المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-عام-2025-من-بين-أكثر-الأعوام-حرارة-على-الإطلاق-1106815940.html
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا من أن عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، ومن المرجح أن يصنف ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة في سجل... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T17:49+0000
2025-11-06T17:49+0000
العالم
أخبار المناخ في العالم
أخبار البرازيل
إرتفاع الحرارة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_24cfd5ee31a880be5675ec48f2c2a2e7.jpg
تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يجتمع فيه قادة عالميون، في البرازيل لحضور قمة المناخ في مؤتمر"كوب 30" لمعالجة الآثار المتسارعة لتغير المناخ، حسب ماورد في موقع "سكاي نيوز".ووفقا لتقرير حالة المناخ السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت السنوات الأحد عشر الماضية، من عام 2015 إلى عام 2025، من بين أكثر الأعوام حرارة، ومن اللافت للنظر أن السنوات الثلاث الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، ما يعكس سلسلة غير مسبوقة من درجات الحرارة العالمية الاستثنائية.وأكدت رئيسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من أن الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية أصبح صعبا بشكل متزايد، وأن تجنب تجاوز مؤقت "يكاد يكون مستحيلاً"، إلا أنه "لا يزال ممكنا وضروريا تماما" خفض درجات الحرارة العالمية وتحقيق الهدف على المدى الطويل. وأشارت إلى أن "هذا الهدف ليس مجرد رقم"، بل هو "شريان حياة" بالغ الأهمية، لا سيما لمجتمعات ودول المحيط الهادئ الضعيفة التي تواجه تهديدات وجودية من ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة.وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه على الرغم من البيانات المُقلقة، فإن التعاون الدولي الحاسم والسياسات المناخية القوية لا تزال ضروريةً "لكبح جماح" ارتفاع درجات الحرارة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"
https://sarabic.ae/20251105/البرازيل-تستضيف-قمة-المناخ-في-نوفمبر-بمشاركة-قادة-من-ثلاث-قارات-1106779544.html
https://sarabic.ae/20251003/علماء-روس-يبتكرون-طوبا-ذكيا-للمناخات-الباردة-1105575777.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a612b6433c5093a1db6a35fbb02313cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار المناخ في العالم, أخبار البرازيل , إرتفاع الحرارة
العالم, أخبار المناخ في العالم, أخبار البرازيل , إرتفاع الحرارة

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

17:49 GMT 06.11.2025
© Photo / unsplash/Pedro Menezesالبرازيل
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / unsplash/Pedro Menezes
تابعنا عبر
أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا من أن عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، ومن المرجح أن يصنف ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة في سجل الرصد الذي يمتد لـ 176 عاما.
تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يجتمع فيه قادة عالميون، في البرازيل لحضور قمة المناخ في مؤتمر"كوب 30" لمعالجة الآثار المتسارعة لتغير المناخ، حسب ماورد في موقع "سكاي نيوز".
ووفقا لتقرير حالة المناخ السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت السنوات الأحد عشر الماضية، من عام 2015 إلى عام 2025، من بين أكثر الأعوام حرارة، ومن اللافت للنظر أن السنوات الثلاث الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، ما يعكس سلسلة غير مسبوقة من درجات الحرارة العالمية الاستثنائية.
من المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة العالمية في عام 2025 مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.42 درجة مئوية، مقتربا من الأهداف الحاسمة التي حددتها اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015، التي سعت إلى الحد من الاحترار إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين، مع السعي الأمثل إلى ألا يتجاوز 1.5 درجة مئوية للتخفيف من الآثار المناخية الشديدة.
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
البرازيل تستضيف قمة المناخ بمشاركة قادة من ثلاث قارات
أمس, 21:34 GMT
وأكدت رئيسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من أن الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية أصبح صعبا بشكل متزايد، وأن تجنب تجاوز مؤقت "يكاد يكون مستحيلاً"، إلا أنه "لا يزال ممكنا وضروريا تماما" خفض درجات الحرارة العالمية وتحقيق الهدف على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن "هذا الهدف ليس مجرد رقم"، بل هو "شريان حياة" بالغ الأهمية، لا سيما لمجتمعات ودول المحيط الهادئ الضعيفة التي تواجه تهديدات وجودية من ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة.

من المتوقع أن تمثل قمة "كوب 30" في البرازيل، لحظة محورية للمناخات العالمية، حيث يواجه القادة ضغوطا شديدة لتحديد التزامات طموحة وقابلة للتنفيذ من شأنها تغيير مسار تغير المناخ.

طوب للبناء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون "طوبا ذكيا" للمناخات الباردة
3 أكتوبر, 12:47 GMT
وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه على الرغم من البيانات المُقلقة، فإن التعاون الدولي الحاسم والسياسات المناخية القوية لا تزال ضروريةً "لكبح جماح" ارتفاع درجات الحرارة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.
رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала