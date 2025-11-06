https://sarabic.ae/20251106/-المنظمة-العالمية-للأرصاد-الجوية-عام-2025-من-بين-أكثر-الأعوام-حرارة-على-الإطلاق-1106815940.html

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرا من أن عام 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، ومن المرجح أن يصنف ثاني أو ثالث أكثر الأعوام حرارة في سجل...

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يجتمع فيه قادة عالميون، في البرازيل لحضور قمة المناخ في مؤتمر"كوب 30" لمعالجة الآثار المتسارعة لتغير المناخ، حسب ماورد في موقع "سكاي نيوز".ووفقا لتقرير حالة المناخ السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت السنوات الأحد عشر الماضية، من عام 2015 إلى عام 2025، من بين أكثر الأعوام حرارة، ومن اللافت للنظر أن السنوات الثلاث الماضية كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، ما يعكس سلسلة غير مسبوقة من درجات الحرارة العالمية الاستثنائية.وأكدت رئيسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من أن الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية أصبح صعبا بشكل متزايد، وأن تجنب تجاوز مؤقت "يكاد يكون مستحيلاً"، إلا أنه "لا يزال ممكنا وضروريا تماما" خفض درجات الحرارة العالمية وتحقيق الهدف على المدى الطويل. وأشارت إلى أن "هذا الهدف ليس مجرد رقم"، بل هو "شريان حياة" بالغ الأهمية، لا سيما لمجتمعات ودول المحيط الهادئ الضعيفة التي تواجه تهديدات وجودية من ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة.وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه على الرغم من البيانات المُقلقة، فإن التعاون الدولي الحاسم والسياسات المناخية القوية لا تزال ضروريةً "لكبح جماح" ارتفاع درجات الحرارة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.رئيس الوزراء الأسترالي يوجه رسالة لأردوغان بشأن الخلاف حول استضافة مؤتمر "كوب 31"

