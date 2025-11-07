https://sarabic.ae/20251107/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-مذكرة-التوقيف-التركية-خدعة-دعائية-1106858647.html

أول تعليق من إسرائيل على مذكرة التوقيف التركية: "خدعة دعائية"

علّقت إسرائيل، اليوم السبت، على "مذكرة التوقيف التركية التي صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين". 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة إكس، إن "إسرائيل ترفض بشدة ازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان".وأضاف ساعر، "أن القضاء أصبح منذ زمن أردوغان، أداةً لإسكات الخصوم السياسيين واعتقال الصحفيين والقضاة ورؤساء البلديات"، حسب تعبيره.وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول، أصدر أمس الجمعة، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة الإبادة الجماعية.وأفاد في بيان له: "صدرت مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس... بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف مكتب المدعي العام في إسطنبول أن السلطات الإسرائيلية متهمة بالإبادة الجماعية، والقصف المكثف لقطاع غزة، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.وكانت المحكمة الجنائية الدولية رفضت الشهر الماضي طلب إسرائيل الاستئناف ضد مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب في قطاع غزة.وطلبت إسرائيل من المحكمة، في مايو/أيار الماضي، إلغاء مذكرتي التوقيف إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن اختصاص المحكمة القضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو/تموز، معتبرة أنه "لا أساس قانوني" لإلغاء المذكرات أثناء النظر في الطعن.وكانت المحكمة قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في غزة.وتقدمت إسرائيل رسميًا، في ديسمبر/ كانون الأول، باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

