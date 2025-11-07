خبير في الشأن الروسي: المفاوضات تحتاج إلى شريك حر في قراره

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الروسي: المفاوضات تحتاج إلى شريك حر في قراره
خبير في الشأن الروسي: المفاوضات تحتاج إلى شريك حر في قراره
خبير في الشأن الروسي: المفاوضات تحتاج إلى شريك حر في قراره

حصري
تحدث الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قصي إبراهيم، عن إعلان الكرملين بأن توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية، متطرقا إلى الدور الغربي في منع أي مسار دبلوماسي للحل، مشيرا إلى أن "المفاوضات تحتاج الى شريك حر في قراره "، مؤكدا أن "روسيا كانت ولا تزال منفتحة على الحوار، لكنها ترفض أي إملاءات خارجية".
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب غير مهتم حاليا بإنهاء الأزمة الأوكرانية ويسعى إلى إطالة أمد الصراع"، مشيرا إلى أن "الغرب يعتبر أن إنهاء الصراع في أوكرانيا وفق المعادلة الروسية الجديدة للأمن الأوروبي سيكون بمثابة خروج مذل له، بعد فشل محاولاته في تغيير موازين القوى".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبدو أكثر انفتاحا على النقاش لإنهاء هذا الصراع"، معتبرا أن "الانفتاح الروسي على علاقات جديدة مع الولايات المتحدة مرتبط بالحصول على ضمانات أمنية موقعة وقانونية بعدم تمدد حلف الناتو شرقا، ووقف الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف، وعدم التعرض لحلفاء موسكو كإيران".
ولفت إلى أن "واشنطن تسعى إلى توسيع نفوذها في آسيا الوسطى، عبر وعود اقتصادية تهدف إلى تعزيز حضورها العسكري والتكنولوجي للتفوق على روسيا والصين من خلال السيطرة على المعادن النادرة"، مؤكدا أن "روسيا لن تسمح بذلك، وستزيد استثماراتها في تلك الدول".

وختم بالتأكيد على أن "الحرب العالمية الثالثة، إن اندلعت، فستكون بسبب التوترات في بحر الصين الجنوبي بين الولايات المتحدة والصين"، مشددا على أن "ترامب لا يريد حربا طويلة مع روسيا، التي يعترف بقوتها، لكنه يخشى من صعود الصين التي تشكل الخطر الاقتصادي الأكبر على بلاده."
