خبير في الشأن الروسي: المفاوضات تحتاج إلى شريك حر في قراره
خبير في الشأن الروسي: المفاوضات تحتاج إلى شريك حر في قراره
تحدث الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قصي إبراهيم، عن إعلان الكرملين بأن توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية، متطرقا إلى الدور الغربي في منع أي مسار... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب غير مهتم حاليا بإنهاء الأزمة الأوكرانية ويسعى إلى إطالة أمد الصراع"، مشيرا إلى أن "الغرب يعتبر أن إنهاء الصراع في أوكرانيا وفق المعادلة الروسية الجديدة للأمن الأوروبي سيكون بمثابة خروج مذل له، بعد فشل محاولاته في تغيير موازين القوى".ولفت إلى أن "واشنطن تسعى إلى توسيع نفوذها في آسيا الوسطى، عبر وعود اقتصادية تهدف إلى تعزيز حضورها العسكري والتكنولوجي للتفوق على روسيا والصين من خلال السيطرة على المعادن النادرة"، مؤكدا أن "روسيا لن تسمح بذلك، وستزيد استثماراتها في تلك الدول". وختم بالتأكيد على أن "الحرب العالمية الثالثة، إن اندلعت، فستكون بسبب التوترات في بحر الصين الجنوبي بين الولايات المتحدة والصين"، مشددا على أن "ترامب لا يريد حربا طويلة مع روسيا، التي يعترف بقوتها، لكنه يخشى من صعود الصين التي تشكل الخطر الاقتصادي الأكبر على بلاده."ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتينأوربان يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب
تحدث الخبير في الشأن الروسي، الدكتور قصي إبراهيم، عن إعلان الكرملين بأن توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية، متطرقا إلى الدور الغربي في منع أي مسار دبلوماسي للحل، مشيرا إلى أن "المفاوضات تحتاج الى شريك حر في قراره "، مؤكدا أن "روسيا كانت ولا تزال منفتحة على الحوار، لكنها ترفض أي إملاءات خارجية".
وأوضح إبراهيم، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الغرب غير مهتم حاليا بإنهاء الأزمة الأوكرانية ويسعى إلى إطالة أمد الصراع"، مشيرا إلى أن "الغرب يعتبر أن إنهاء الصراع في أوكرانيا وفق المعادلة الروسية الجديدة للأمن الأوروبي سيكون بمثابة خروج مذل له، بعد فشل محاولاته في تغيير موازين القوى".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبدو أكثر انفتاحا على النقاش لإنهاء هذا الصراع"، معتبرا أن "الانفتاح الروسي على علاقات جديدة مع الولايات المتحدة مرتبط بالحصول على ضمانات أمنية موقعة وقانونية بعدم تمدد حلف الناتو شرقا، ووقف الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف، وعدم التعرض لحلفاء موسكو كإيران".
ولفت إلى أن "واشنطن تسعى إلى توسيع نفوذها في آسيا الوسطى، عبر وعود اقتصادية تهدف إلى تعزيز حضورها العسكري والتكنولوجي للتفوق على روسيا والصين من خلال السيطرة على المعادن النادرة"، مؤكدا أن "روسيا لن تسمح بذلك، وستزيد استثماراتها في تلك الدول".
وختم بالتأكيد على أن "الحرب العالمية الثالثة، إن اندلعت، فستكون بسبب التوترات في بحر الصين الجنوبي بين الولايات المتحدة والصين"، مشددا على أن "ترامب لا يريد حربا طويلة مع روسيا، التي يعترف بقوتها، لكنه يخشى من صعود الصين التي تشكل الخطر الاقتصادي الأكبر على بلاده."