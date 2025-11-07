https://sarabic.ae/20251107/الكرملين-توقف-المفاوضات-بسبب-أوكرانيا-يعيق-عملية-التسوية--عاجل-1106839532.html

الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية

الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن توقف عملية المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق التوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن استفزاز...

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك": "الشيء الرئيسي الذي يعيق عملية التسوية حاليا هو التوقف الذي نشأ بسبب إحجام الجانب الأوكراني عن السعي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية واستفزاز الأوروبيين لنظام كييف لمواصلة العمل العسكري، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم وضع الجانب الأوكراني مع كل يوم يمر".وأشار إلى أن "من الصعب للغاية محاولة التنبؤ بأي شيء هنا، ومن المرجح أن تكون أي توقعات لا أساس لها من الصحة".وأضاف: "يجب أن يسبق هذه القمة عمل مكثف ودقيق للغاية من قبل الخبراء. وهنا يتفق زملاؤنا الأمريكيون معنا تمامًا".وقال: "نحن نحترم الحق المشروع لأصدقائنا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في ضمان أمنهم واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك".أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى، أنه تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ في حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي.في اليوم السابق، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن تحقيق ما وصفه بـ"إنجاز في حل النزاع الأوكراني". وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الفني الذي يتعين إنجازه، وأنه يجب الاتفاق على "بروتوكولات أمنية لأوكرانيا". كما أعرب ويتكوف عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تسهيل السلام بين موسكو وكييف.دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيامستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود

