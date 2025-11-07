الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن توقف عملية المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق التوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن استفزاز...
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك": "الشيء الرئيسي الذي يعيق عملية التسوية حاليا هو التوقف الذي نشأ بسبب إحجام الجانب الأوكراني عن السعي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية واستفزاز الأوروبيين لنظام كييف لمواصلة العمل العسكري، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم وضع الجانب الأوكراني مع كل يوم يمر".وأشار إلى أن "من الصعب للغاية محاولة التنبؤ بأي شيء هنا، ومن المرجح أن تكون أي توقعات لا أساس لها من الصحة".وأضاف: "يجب أن يسبق هذه القمة عمل مكثف ودقيق للغاية من قبل الخبراء. وهنا يتفق زملاؤنا الأمريكيون معنا تمامًا".وقال: "نحن نحترم الحق المشروع لأصدقائنا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في ضمان أمنهم واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك".أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى، أنه تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ في حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي.في اليوم السابق، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن تحقيق ما وصفه بـ"إنجاز في حل النزاع الأوكراني". وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الفني الذي يتعين إنجازه، وأنه يجب الاتفاق على "بروتوكولات أمنية لأوكرانيا". كما أعرب ويتكوف عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تسهيل السلام بين موسكو وكييف.دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيامستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود
روسيا
الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن توقف عملية المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق التوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن استفزاز الأوروبيين لكييف لمواصلة الأعمال العدائية لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك": "الشيء الرئيسي الذي يعيق عملية التسوية حاليا هو التوقف الذي نشأ بسبب إحجام الجانب الأوكراني عن السعي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية واستفزاز الأوروبيين لنظام كييف لمواصلة العمل العسكري، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم وضع الجانب الأوكراني مع كل يوم يمر".

وتابع بيسكوف: "بالطبع، لا جدوى من الحديث عن أي نوع من الثقة المتبادلة (بين روسيا وأوكرانيا) في الوقت الحالي. هذا العجز - أو بالأحرى، ليس عجزًا، بل انعدامه واضح".

وأشار إلى أن "من الصعب للغاية محاولة التنبؤ بأي شيء هنا، ومن المرجح أن تكون أي توقعات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "يجب أن يسبق هذه القمة عمل مكثف ودقيق للغاية من قبل الخبراء. وهنا يتفق زملاؤنا الأمريكيون معنا تمامًا".

وحول إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، أوضح أن روسيا ترحب فقط بالخطوات الرامية لحفظ السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تخدم مصالح كوريا الديمقراطية.

وقال: "نحن نحترم الحق المشروع لأصدقائنا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في ضمان أمنهم واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك".
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، خلال اجتماع مع زعماء دول آسيا الوسطى، أنه تم تحقيق تقدم كبير وملحوظ في حل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي.
في اليوم السابق، أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن تحقيق ما وصفه بـ"إنجاز في حل النزاع الأوكراني". وأضاف أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الفني الذي يتعين إنجازه، وأنه يجب الاتفاق على "بروتوكولات أمنية لأوكرانيا". كما أعرب ويتكوف عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تسهيل السلام بين موسكو وكييف.
دميترييف: أوروبا وبريطانيا أنفقتا أكثر من 100 مليار يورو على تمويل الأسلحة لأوكرانيا
مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الغرب ينتهك اتفاقيات عدم توسع حلف شمال الأطلسي منذ عقود
