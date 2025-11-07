https://sarabic.ae/20251107/رئيس-البرلمان-الإيراني-على-الدول-الإسلامية-استخدام-القوة-في-مواجهة-إسرائيل-1106838297.html

رئيس البرلمان الإيراني: على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة إسرائيل

رئيس البرلمان الإيراني: على الدول الإسلامية استخدام القوة في مواجهة إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، الدول الإسلامية باستخدام القوة في مواجهة إسرائيل. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T09:39+0000

2025-11-07T09:39+0000

2025-11-07T09:39+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_339541064d46c2c49162de0995c42c36.jpg

وأكدت وكالة فارس، اليوم الجمعة، أن تصريحات قاليباف جاءت خلال زيارته باكستان بدعوة من أياز صادق رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، حيث التقى مع علماء الدين وأساتذة الجامعات والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية الباكستانية في مقر السفارة الإيرانية في إسلام آباد.وأشار إلى أن "قوتنا تكمن في منطقنا، ولكن عندما لا يكون هناك فهم، يجب مواجهة القوة بالقوة، فهذا الكيان لا يفهم لغة أخرى".وأضاف قاليباف: "يجب التركيز على جذور هذا العدوان والنتيجة النهائية لهذه الحرب، لأنها ستكون ذات فائدة كبيرة للأمة الإسلامية. ومن ناحية أخرى، يجب التحدث لساعات حول هذا الموضوع حتى نتمكن من خلال تحليل صحيح أن نظهر الطريق للشباب".وتابع: "إذا ألقينا نظرة على العقيدة العسكرية للكيان الصهيوني، نجد أن هذا الكيان لم يسمح أبدا بوجود تهديد له. إما أن يقضي عليه في مهده أو لا يترك أي أثر للتهديد، لأنه ادعى ذلك من خلال ما يسمى بالقبة الحديدية. هذا الكيان يقول إن حدودنا لم تكن أبدا عرضة للاختراق، وأي عمل ضد حدودنا سنواجهه برد. هذا هو أساس عمل الكيان".وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن قطاع غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، حيث ما يقرب من مليوني شخص محاصرين بنسبة 100% من قبل إسرائيل.وكان قاليباف قد صرح، الجمعة الماضية، بأنه "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما [الحرب الإسرائيلية على إيران]، بدءا من اليومين الخامس والسادس فصاعدا، كان الجميع، من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني، يتوسّلون لتقليل حجم هجماتنا على الكيان الصهيوني وهذه هي آثار ثقافة الاستشهاد؛ ثقافة تكسر الطرق المسدودة وتنتج القوة والثروة والمعرفة. هذا الطريق هو أيضا طريق النجاح في المجالات الثقافية والاقتصادية".ويشار إلى أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

https://sarabic.ae/20250928/قاليباف-أي-دولة-تتخذ-إجراء-ضد-إيران-بناء-على-آلية-الزناد-ستواجه-برد-حازم-1105361075.html

https://sarabic.ae/20251029/الشعب-كان-واعيا-الرئيس-الإیراني-العدو-خلال-حربه-على-إيران-اعتقد-أن-البلاد-ستتفكك--1106524929.html

أخبار إيران

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, الأخبار