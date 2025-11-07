https://sarabic.ae/20251107/روسيا-موسكو-ودمشق-على-اتصال-على-جميع-المستويات-بما-في-ذلك-في-قطاع-النفط-والغاز-1106840892.html

روسيا: موسكو ودمشق تتواصلان على جميع المستويات بما في ذلك قطاعي النفط والغاز

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ودمشق تحافظان على التواصل على المستويات كافة والحوار مستمر بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "يتم الحفاظ على الاتصالات الرسمية على جميع المستويات، ونحن راضون عن أنها أصبحت مكثفة مؤخرا".وأكدت المتحدثة باسم الخارجية، أن موسكو تعرب عن القلق إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاقيات وقف إطلاق النار مع لبنان وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار.وزار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلايديمير بوتين، وقال خلال اللقاء في الكرملين: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع كافة الدول، وعلى رأسها روسيا". وأكد أن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقّعة مع روسيا، وتحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وأكد الشرع أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، لافتًا إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما جسور تعاون جادة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي".البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبربوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة

