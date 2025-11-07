https://sarabic.ae/20251107/مصر-تكشف-عن-إجراء-للتعامل-مع-أي-طوارئ-مائية-محتملة-1106848343.html

مصر تكشف عن إجراء للتعامل مع أي طوارئ مائية محتملة

مصر تكشف عن إجراء للتعامل مع أي طوارئ مائية محتملة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، حرصها على الشفافية وإطلاع المواطنين على جهود الدولة المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية المصرية في... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T14:40+0000

2025-11-07T14:40+0000

2025-11-07T14:40+0000

مصر

أخبار مصر الآن

خلافات سد النهضة

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:146:1300:877_1920x0_80_0_0_3823788440232b3d98e02aae95871970.jpg

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن "أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى، بدأت منذ فترة ضمن خطة متكاملة تنفذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع أي طوارئ محتملة".وأضافت أن "هذه الإجراءات تأتي في ظل التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي، التي قد تتسبب في تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل"، مؤكدة أن "الجهود الجارية تهدف للحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله باعتباره ركيزة أساسية للأمن المائي المصري".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.وعادة ما يرتفع منسوب النيل في فصل الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول، لكن في العام الحالي، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة الإثيوبي، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.

https://sarabic.ae/20251103/خبير-موارد-مائية-جميع-توربينات-سد-النهضة-لا-تعمل-منذ-الافتتاح-1106676833.html

https://sarabic.ae/20251022/عبد-العاطي-مفاوضات-سد-النهضة-وصلت-إلى-طريق-مسدود-ومصر-لن-تتهاون-في-حقوقها-المائية-1106266547.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, العالم العربي, أخبار العالم الآن