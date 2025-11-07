مصر تكشف عن إجراء للتعامل مع أي طوارئ مائية محتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/مصر-تكشف-عن-إجراء-للتعامل-مع-أي-طوارئ-مائية-محتملة-1106848343.html
مصر تكشف عن إجراء للتعامل مع أي طوارئ مائية محتملة
مصر تكشف عن إجراء للتعامل مع أي طوارئ مائية محتملة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، حرصها على الشفافية وإطلاع المواطنين على جهود الدولة المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية المصرية في... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T14:40+0000
2025-11-07T14:40+0000
مصر
أخبار مصر الآن
خلافات سد النهضة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:146:1300:877_1920x0_80_0_0_3823788440232b3d98e02aae95871970.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن "أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى، بدأت منذ فترة ضمن خطة متكاملة تنفذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع أي طوارئ محتملة".وأضافت أن "هذه الإجراءات تأتي في ظل التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي، التي قد تتسبب في تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل"، مؤكدة أن "الجهود الجارية تهدف للحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله باعتباره ركيزة أساسية للأمن المائي المصري".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.وعادة ما يرتفع منسوب النيل في فصل الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول، لكن في العام الحالي، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة الإثيوبي، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
https://sarabic.ae/20251103/خبير-موارد-مائية-جميع-توربينات-سد-النهضة-لا-تعمل-منذ-الافتتاح-1106676833.html
https://sarabic.ae/20251022/عبد-العاطي-مفاوضات-سد-النهضة-وصلت-إلى-طريق-مسدود-ومصر-لن-تتهاون-في-حقوقها-المائية-1106266547.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/86/1016488632_0:24:1300:999_1920x0_80_0_0_d5c64a570fdf4e82bca50e6dd8cb6191.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر تكشف عن إجراء للتعامل مع أي طوارئ مائية محتملة

14:40 GMT 07.11.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، حرصها على الشفافية وإطلاع المواطنين على جهود الدولة المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وضمان إدارتها بكفاءة في جميع الظروف.
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر مواقع التواصل، أن "أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى، بدأت منذ فترة ضمن خطة متكاملة تنفذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية لخور وقناة توشكى، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع أي طوارئ محتملة".
وأضافت أن "هذه الإجراءات تأتي في ظل التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي، التي قد تتسبب في تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل"، مؤكدة أن "الجهود الجارية تهدف للحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله باعتباره ركيزة أساسية للأمن المائي المصري".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
خبير موارد مائية: جميع توربينات سد النهضة لا تعمل منذ الافتتاح
3 نوفمبر, 08:53 GMT
وشددت وزارة الموارد المائية والري المصرية، على أن "الدولة تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية عالية، وأن جميع التصرفات المائية تُدار وفق خطط علمية مدروسة تضمن تلبية الاحتياجات المائية كافة، مع استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة لحماية موارد مصر وصون حقوقها في مياه نهر النيل".
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، ارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من سد النهضة الإثيوبي، طوال الأسبوع الماضي، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.
وعادة ما يرتفع منسوب النيل في فصل الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس/ آب ومنتصف سبتمبر/ أيلول، لكن في العام الحالي، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة الإثيوبي، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن "الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي المخالفة للقانون الدولي تمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب".
ولفتت إلى أن "فيضان النيل الأزرق لهذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25 في المئة"، وأن إثيوبيا "خالفت القواعد الفنية بتخزين كميات كبيرة من المياه قبل التصريف، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في تصريف المياه خلال سبتمبر/ أيلول 2025، مسببة غمر مساحات من الأراضي الزراعية والقرى السودانية".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
عبد العاطي: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية
22 أكتوبر, 06:11 GMT
ومن جانبها، تؤكد الحكومة الإثيوبية أنها أدارت مشروع سد النهضة "بشفافية كاملة"، وقدّمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة"، على حد قولها.
وفي قت سابق، وجّهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".
وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".
وجاء خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала