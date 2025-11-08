https://sarabic.ae/20251108/الأمم-المتحدة-تصف-هدنة-السودان-بالفرصة-النادرة-وإيران-تشترط-سلوك-واشنطن-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106872026.html

الأمم المتحدة تصف هدنة السودان بالفرصة النادرة.. وإيران تشترط سلوك واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية

الأمم المتحدة تصف هدنة السودان بالفرصة النادرة.. وإيران تشترط سلوك واشنطن لاستئناف المفاوضات النووية

صرح رمطان لعمامرة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، بأن "الهدنة الإنسانية، التي اقترحتها الرباعية الدولية (مصر والإمارات والسعودية وأمريكا) تمثل فرصة...

وأضاف لعمامرة في تغريدة عبر منصة "إكس"، أمس الجمعة، أنه "على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لتغيير مسار البلاد"، مؤكدًا أن "مثل هذه القرارات نادرة وصعبة في أوقات الحرب لكنها ضرورية لإنقاذ الأرواح وبناء الثقة".وأشار لعمامرة إلى أن "استمرار العنف يوما بعد يوم يؤدي إلى فظائع وهروب العائلات، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار قد يمهد الطريق لحوار سياسي جدّي يحقق سلاما عادلا ودائما".وختم بالقول إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل الهدنة المقترحة إلى جسر حقيقي نحو السلام".وأوضح العركي أن "القيادة السودانية تعتزم المضي في مسارات قانونية وتحركات للاقتصاص لضحايا الانتهاكات وفقا لقوانين الاشتباك عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وقانونيا"، مشيرًا إلى أن "جزء من هذه الحرب دولية وتدخلت فيها كثير من الأطراف وهناك قوى استطاعت تمييع المواقف الدولية"، لافتًا إلى أن "موقف الاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف العربية لديها دور إيجابي في الازمة السودانية، وهناك تفاهمات وكان موقف مصر في الرباعية واضحًا بأنه لا تفريط في مؤسسات وسيادة السودان واحترام مؤسسات السودان، بما فيه قوات الشعب المسلحة كذلك هناك رعاية سعودية لمنبر جده، والمملكة تدعو حتى الآن للعودة إلى منبر جده كحل نموذجي كان قد حاول معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم إلى إقليم دارفور"."حماس" تستنكر انضمام كازاخستان لـ"اتفاقيات إبراهيم"اعتبرت حركة حماس الفلسطينية، أن "ما أعلنته كازاخستان عن الانضمام إلى ما يسمى الاتفاق الإبراهيمي، وتعزيز العلاقات مع إسرائيل، خطوة مرفوضة ومستهجنة".وأشارت في بيان، أمس الجمعة، إلى أن الخطوة "تأتي بمثابة تبييض لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي وقت تزداد فيه العزلة الدولية على ما وصفته بـ"الكيان الفاشي وقادته مجرمي الحرب المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية".وجددت "حماس" مطالبها "لجميع الدول، وخاصة الدول العربية والإسلامية، بقطع كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل، وعدم الانخراط في أية مشاريع تطبيعية معه، والعمل في المقابل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ومساندته حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وكانت كازاخستان أكدت أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل"، وقالت إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".وتابع موضحا في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الاتفاق جاء في إطار قمة 5+1 في واشنطن بين 5 دول من آسيا الوسطى من بينهم كازخستان مع أمريكا"، مشيرا أن تصريح أستانا بأنها لن تتخلي على القضية الفلسطينية هو "تصريح الغرض منه إعلاني".وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الآسيوية أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد إلحاقا بالإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في غزة أن يبني عليها، ويجدد زخم عملية المزيد من دمج إسرائيل ليس فقط داخل العالم العربي، وإنما في العالمين العربي والإسلامي، ومن المرجح أن تبدأ الدول الأسيوية التي ليست لها علاقات مع إسرائيل في التفكير جديا الآن بإقامة علاقات دبلوماسية معها إسرائيل، إذ سينظرون إليها باعتبارها بوابة ترسيخ علاقتهم مع أمريكا".ومضى لافتا إلى أنه "يتعين على الجانب الفلسطيني والجانب العربي والجانب الاسلامي ألا يضخم من هذا الحدث لأنه تحصيل حاصل، وأن يحاول بقدر الإمكان التأكيد على الثوابت بدلا عن انتقاد الاتفاقات، والحيلولة دون تأثير هذه العملية على مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين".إيران تقول إن استئناف المحادثات النووية مرهون بسلوك أمريكاأكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن "استئناف المحادثات النووية بين طهران وواشنطن مرتبط بمدى جدية أمريكا وإثبات نواياها الحقيقية، مشددا على أن إيران لن تعود لطاولة التفاوض ما لم تُظهر واشنطن التزاما فعليا ومسؤولا".وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الجمعة، إن "استئناف المحادثات النووية يرتبط بسلوك أمريكا ونواياها الحقيقية"، مؤكدًا أن "طهران تنتظر خطوات ملموسة تُظهر احترام واشنطن لتعهداتها ورفع الضغوط التي فُرضت على إيران في السنوات الماضية".وأضاف أن "الصواريخ الإيرانية ليست مطروحة على طاولة التفاوض، وأن إسرائيل بصفتها الأداة الرئيسية لواشنطن في المنطقة لا تسعى إلى السلام".وشدد خطيب زاده على أن "أمريكا إذا دخلت بإرادة حقيقية في محادثات نحو التوصل إلى اتفاق من منطلق متعادل، وتحدثت باحترام، فسيكون كل شيء ممكنا".وأشار إلى أن "الصواريخ هي للحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وليست موضوعًا للتفاوض".الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي وماكرون يدعوه لمحاربة "داعش"أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قائمة العقوبات، إلى جانب وزير داخليته، أنس خطاب.وذكرت على موقعها أن القرار صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وجاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع إلى الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).وأفاد ماكرون في تصريحات للصحفيين، يوم الجمعة، عقب لقائه بالشرع على هامش أعمال مؤتمر المناخ الذي يعقد في مدينة بيليم البرازيلية، أن سوريا "مدعوة لأن تكون شريكا كاملا وفعالا في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".وكان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة اعتمد، الخميس الماضي، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، وحاز القرار على تأييد 14 دولة، بما في ذلك روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.الإمارات تستحوذ على حقل غاز ضخم في مصرأعلنت شركة "أركيوس" الإماراتية عن استحواذها الكامل على حقوق تطوير وإنتاج حقل هارماتان للغاز والمكثفات في مصر، ضمن صفقة استثمارية كبيرة.جاء ذلك في إطار توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "أركيوس" وشركتي "شل" و"بي بي"، حيث حصلت بموجبها "أركيوس"على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية التزام منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.وقالت شركة "أركيوس"، في بيان، إنها تخطط لتطوير الحقل من خلال حفر ما يصل إلى 3 آبار بحرية وتركيب منصة بحرية ثابتة وإنشاء خط أنابيب بطول 50 كيلومترا يربط بين المنصة ومرافق المعالجة البرية القريبة من بورسعيد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.وذكرت وزارة البترول المصرية، أن توقيع اتفاقية الاستحواذ جرى بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي وسلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك" وشركاتها، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذا الحقل الذي كانت تديره شركة بي بي قبل أن تستحوذ عليه شركة "أركيوس"، ذو قدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب في اليوم، وهي كمية لا بأس بها تسد جزءا من حاجة مصر اليومية للغاز وتحد من فاتورة استيرادها للغاز".

