تشمل 100 مدينة... المغرب يطلق رسميا شبكة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي"
أعلنت شركات الاتصالات الثلاث في المغرب، عن الإطلاق الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5 جي) في المملكة، في خطوة تعكس تحوّلا بارزا نحو الرقمنة.
وتوفر هذه التقنية المتقدمة سرعة اتصال تتجاوز 2 غيغابايت في الثانية، على أن تشمل المرحلة الأولى المدن الكبرى قبل الانتقال تدريجيا لباقي المناطق، إذ تتحول الهواتف الذكية وبطاقات "SIM" المتوافقة تلقائيا إلى الشبكة الجديدة، مع تقديم عروض حديثة تواكب التكنولوجيا الجديدة.
وأوضحت "اتصالات المغرب" عبر رسائلها الرقمية أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا لجميع المستخدمين، فيما أعلنت "أورنج المغرب" أن نحو 100 مدينة مشمولة بالتغطية منذ اليوم الأول، مع التوسع التدريجي لمختلف ربوع المملكة، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأشارت شركة الاتصالات المغربية "إنوي" إلى أن الخدمة متاحة فورا في المدن الكبرى دون رسوم إضافية، مؤكدة توافق بطاقاتها الحالية مع الجيل الخامس دون الحاجة لتغيير الشريحة أو العرض.
وأكدت "أورنج المغرب" أن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في الاستخدامات اليومية، من مشاهدة المحتوى العالي الجودة، لعقد الاجتماعات بالفيديو، والتعليم التفاعلي، والتطبيب الذكي، مع تمكين الشركات المغربية من الابتكار والتعاون اللحظي والتحكم عن بُعد في العمليات الصناعية، ما يعزز تنافسيتها محليا ودوليا.
وشددت الشركة على أن الوصول إلى الجيل الخامس يتطلب هاتفا متوافقا فقط، مع توفير عروض مرنة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.