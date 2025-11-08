تشمل 100 مدينة... المغرب يطلق رسميا شبكة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/تشمل-100-مدينة-المغرب-يطلق-رسميا-شبكة-الجيل-الخامس-للاتصالات-5-جي-1106866366.html
تشمل 100 مدينة... المغرب يطلق رسميا شبكة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي"
تشمل 100 مدينة... المغرب يطلق رسميا شبكة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركات الاتصالات الثلاث في المغرب، عن الإطلاق الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5 جي) في المملكة، في خطوة تعكس تحوّلا بارزا نحو الرقمنة. 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T09:56+0000
2025-11-08T09:56+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096476308_0:1123:1585:2014_1920x0_80_0_0_a0465f8f0ef9a169048103f7775051b1.jpg
وتوفر هذه التقنية المتقدمة سرعة اتصال تتجاوز 2 غيغابايت في الثانية، على أن تشمل المرحلة الأولى المدن الكبرى قبل الانتقال تدريجيا لباقي المناطق، إذ تتحول الهواتف الذكية وبطاقات "SIM" المتوافقة تلقائيا إلى الشبكة الجديدة، مع تقديم عروض حديثة تواكب التكنولوجيا الجديدة.وأوضحت "اتصالات المغرب" عبر رسائلها الرقمية أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا لجميع المستخدمين، فيما أعلنت "أورنج المغرب" أن نحو 100 مدينة مشمولة بالتغطية منذ اليوم الأول، مع التوسع التدريجي لمختلف ربوع المملكة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأشارت شركة الاتصالات المغربية "إنوي" إلى أن الخدمة متاحة فورا في المدن الكبرى دون رسوم إضافية، مؤكدة توافق بطاقاتها الحالية مع الجيل الخامس دون الحاجة لتغيير الشريحة أو العرض.وأكدت "أورنج المغرب" أن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في الاستخدامات اليومية، من مشاهدة المحتوى العالي الجودة، لعقد الاجتماعات بالفيديو، والتعليم التفاعلي، والتطبيب الذكي، مع تمكين الشركات المغربية من الابتكار والتعاون اللحظي والتحكم عن بُعد في العمليات الصناعية، ما يعزز تنافسيتها محليا ودوليا.وشددت الشركة على أن الوصول إلى الجيل الخامس يتطلب هاتفا متوافقا فقط، مع توفير عروض مرنة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
https://sarabic.ae/20250903/فائقة-السرعة-شرائح-اتصالات-الجيل-السادس-تتجاوز-الخامس-بـ10-أضعاف-1104468404.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096476308_0:974:1585:2162_1920x0_80_0_0_bfbe3f79e289cec7d0febe927323b072.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

تشمل 100 مدينة... المغرب يطلق رسميا شبكة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي"

09:56 GMT 08.11.2025
© Photo / Unsplash/ Shiwa IDشبكة "الجيل الخامس" في الهاتف المحمول
شبكة الجيل الخامس في الهاتف المحمول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© Photo / Unsplash/ Shiwa ID
تابعنا عبر
أعلنت شركات الاتصالات الثلاث في المغرب، عن الإطلاق الرسمي لشبكة الجيل الخامس (5 جي) في المملكة، في خطوة تعكس تحوّلا بارزا نحو الرقمنة.
وتوفر هذه التقنية المتقدمة سرعة اتصال تتجاوز 2 غيغابايت في الثانية، على أن تشمل المرحلة الأولى المدن الكبرى قبل الانتقال تدريجيا لباقي المناطق، إذ تتحول الهواتف الذكية وبطاقات "SIM" المتوافقة تلقائيا إلى الشبكة الجديدة، مع تقديم عروض حديثة تواكب التكنولوجيا الجديدة.
وأوضحت "اتصالات المغرب" عبر رسائلها الرقمية أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا لجميع المستخدمين، فيما أعلنت "أورنج المغرب" أن نحو 100 مدينة مشمولة بالتغطية منذ اليوم الأول، مع التوسع التدريجي لمختلف ربوع المملكة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
رقاقة شريحة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مجتمع
"فائقة السرعة"... شرائح اتصالات الجيل السادس تتجاوز الخامس بـ10 أضعاف
3 سبتمبر, 14:44 GMT
وأشارت شركة الاتصالات المغربية "إنوي" إلى أن الخدمة متاحة فورا في المدن الكبرى دون رسوم إضافية، مؤكدة توافق بطاقاتها الحالية مع الجيل الخامس دون الحاجة لتغيير الشريحة أو العرض.
وأكدت "أورنج المغرب" أن شبكة الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في الاستخدامات اليومية، من مشاهدة المحتوى العالي الجودة، لعقد الاجتماعات بالفيديو، والتعليم التفاعلي، والتطبيب الذكي، مع تمكين الشركات المغربية من الابتكار والتعاون اللحظي والتحكم عن بُعد في العمليات الصناعية، ما يعزز تنافسيتها محليا ودوليا.
وشددت الشركة على أن الوصول إلى الجيل الخامس يتطلب هاتفا متوافقا فقط، مع توفير عروض مرنة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала