أول رئيس سوري في البيت الأبيض منذ عقود... ماهي أبرز ملفات لقاء الشرع وترامب؟
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى أمريكا في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها منذ عقود. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
ومن المقرر أن يلتقي الشرع خلال زيارته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الاثنين في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال سوريا عام 1946، والثانية لأحمد الشرع إلى أمريكا، عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2025.وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكد خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين الأسبوع الماضي، أن أحمد الشرع سيجري زيارة إلى واشنطن خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصف الزيارة بأنها "حدث تاريخي" يفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق وواشنطن.وأوضح الشيباني أن مباحثات الشرع وترامب ستتناول عددا من الملفات الحيوية، أبرزها رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الاستقرار الداخلي، بحسب وكالة "سانا".ومن المتوقع أن يبحث الجانبان أيضا مستقبل الوجود الأجنبي في سوريا، وملف المعتقلين في شمال شرق البلاد، إلى جانب قضايا حقوق الأقليات وعملية السلام مع إسرائيل.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أشاد في تصريحات سابقة بأداء أحمد الشرع وحكومته، معتبرا أنهم "يسيرون في الاتجاه الصحيح".وتأتي زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن، بعد إعلان أمريكا رفع اسمه ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات والإرهاب، في خطوة اعتُبرت تمهيدا لتطبيع تدريجي للعلاقات.ففي وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت أمريكا العقوبات المفروضة على الشرع قبيل زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني برفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.كما صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري. صوّت أربعة عشر عضوًا في المجلس، من بينهم روسيا، لصالح القرار. ولم يعارضه أحد. وامتنعت الصين فقط عن التصويت.
