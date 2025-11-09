أول رئيس سوري في البيت الأبيض منذ عقود... ماهي أبرز ملفات لقاء الشرع وترامب؟

عربي
لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251109/أول-رئيس-سوري-في-البيت-الأبيض-منذ-عقود-ماهي-أبرز-ملفات-لقاء-الشرع-وترامب-1106897417.html
أول رئيس سوري في البيت الأبيض منذ عقود... ماهي أبرز ملفات لقاء الشرع وترامب؟
أول رئيس سوري في البيت الأبيض منذ عقود... ماهي أبرز ملفات لقاء الشرع وترامب؟
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى أمريكا في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها منذ عقود. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T06:55+0000
2025-11-09T06:55+0000
أحمد الشرع
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106896666_0:18:1501:862_1920x0_80_0_0_c14cf9cc35c5a3cd45ab69d2d3d90d8c.jpg
ومن المقرر أن يلتقي الشرع خلال زيارته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الاثنين في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال سوريا عام 1946، والثانية لأحمد الشرع إلى أمريكا، عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2025.وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكد خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين الأسبوع الماضي، أن أحمد الشرع سيجري زيارة إلى واشنطن خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصف الزيارة بأنها "حدث تاريخي" يفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق وواشنطن.وأوضح الشيباني أن مباحثات الشرع وترامب ستتناول عددا من الملفات الحيوية، أبرزها رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الاستقرار الداخلي، بحسب وكالة "سانا".ومن المتوقع أن يبحث الجانبان أيضا مستقبل الوجود الأجنبي في سوريا، وملف المعتقلين في شمال شرق البلاد، إلى جانب قضايا حقوق الأقليات وعملية السلام مع إسرائيل.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أشاد في تصريحات سابقة بأداء أحمد الشرع وحكومته، معتبرا أنهم "يسيرون في الاتجاه الصحيح".وتأتي زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن، بعد إعلان أمريكا رفع اسمه ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات والإرهاب، في خطوة اعتُبرت تمهيدا لتطبيع تدريجي للعلاقات.ففي وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت أمريكا العقوبات المفروضة على الشرع قبيل زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني برفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.كما صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري. صوّت أربعة عشر عضوًا في المجلس، من بينهم روسيا، لصالح القرار. ولم يعارضه أحد. وامتنعت الصين فقط عن التصويت.
https://sarabic.ae/20251109/الشرع-وقادة-أمريكيون-يلعبون-كرة-السلة-فيديو-1106893210.html
https://sarabic.ae/20251107/الشرع-يشيد-برفع-العقوبات-ويؤكد-انفتاح-بلاده-على-العالم---1106848008.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106896666_59:0:1392:1000_1920x0_80_0_0_4eea8779ebbadbab6b017c84ba4a3bb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أحمد الشرع, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أول رئيس سوري في البيت الأبيض منذ عقود... ماهي أبرز ملفات لقاء الشرع وترامب؟

06:55 GMT 09.11.2025
© AP Photo / Andres Kudackiالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
تابعنا عبر
وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى أمريكا في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها منذ عقود.
ومن المقرر أن يلتقي الشرع خلال زيارته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الاثنين في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال سوريا عام 1946، والثانية لأحمد الشرع إلى أمريكا، عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2025.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكد خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالبحرين الأسبوع الماضي، أن أحمد الشرع سيجري زيارة إلى واشنطن خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووصف الزيارة بأنها "حدث تاريخي" يفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق وواشنطن.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
الشرع وقادة أمريكيون يلعبون كرة السلة... فيديو
05:08 GMT
وأوضح الشيباني أن مباحثات الشرع وترامب ستتناول عددا من الملفات الحيوية، أبرزها رفع العقوبات عن سوريا، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الاستقرار الداخلي، بحسب وكالة "سانا".
كما أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي محظور في روسيا ودوليا) خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يبحث الجانبان أيضا مستقبل الوجود الأجنبي في سوريا، وملف المعتقلين في شمال شرق البلاد، إلى جانب قضايا حقوق الأقليات وعملية السلام مع إسرائيل.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أشاد في تصريحات سابقة بأداء أحمد الشرع وحكومته، معتبرا أنهم "يسيرون في الاتجاه الصحيح".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
7 نوفمبر, 14:38 GMT
وتأتي زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن، بعد إعلان أمريكا رفع اسمه ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات والإرهاب، في خطوة اعتُبرت تمهيدا لتطبيع تدريجي للعلاقات.
ففي وقت سابق من يوم الجمعة، رفعت أمريكا العقوبات المفروضة على الشرع قبيل زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية الإلكتروني برفع اسم وزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.
كما صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري. صوّت أربعة عشر عضوًا في المجلس، من بينهم روسيا، لصالح القرار. ولم يعارضه أحد. وامتنعت الصين فقط عن التصويت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала