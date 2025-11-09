https://sarabic.ae/20251109/ترامب-لن-يحضر-أي-مسؤول-أمريكي-قمة-العشرين-في-جنوب-أفريقيا-والكشف-عن-سجن-سري-في-إسرائيل-1106908485.html

ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا.. والكشف عن سجن سري في إسرائيل

ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا.. والكشف عن سجن سري في إسرائيل

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على قرار عقد قمة "مجموعة العشرين" في جنوب أفريقيا، واصفا الأمر بـ"العار التام"، على حد تعبيره.

واتهم ترامب حكومة جنوب أفريقيا بـ"قتل وذبح المزارعين البيض ومصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إنه عار تام أن تُعقد "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا، فالأفريكان (الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يُقتلون ويُذبحون، وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".وأعلن ترامب مقاطعة أمريكية كاملة للقمة، قائلا: "لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية طالما استمرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير العلاقات الدولية ماك شرقاوي، إن "سردية ترامب بشأن مقتل المزارعين ليست جديدة، فقد أثارها ترامب أول مرة في عام 2018، لكن التحقيقات الصحفية والإحصاءات الرسمية أثبتت أنها مبالغ فيها بشكل كبير، فوفقًا لشرطة جنوب أفريقيا ومراكز الأبحاث المستقلة، فإن جرائم قتل المزارعين لا تتجاوز 1.2% من إجمالي جرائم القتل في البلاد، والضحايا من أعراق متعددة، والدافع غالبا السرقة والعنف وليس حملة عنصرية ممنهجة، وفي العام الحالي 2025، أصدرت حكومة بريتوريا بيانا رسميا يصف اتهامات الإبادة بأنها مضللة تماما، وأكدت أن معظم ضحايا القتل في البلاد من السود وليسوا مزارعين بيض".وأشار إلى أن "غياب أمريكا عن القمة سيضعف التنسيق الدولي في ملفات حاسمة مثل تمويل مكافحة التغير المناخي، إدارة التوترات التجارية، وتعبئة الاستثمارات التنموية، مما يعزز نفوذ تجمعات بديلة مثل "بريكس"، و يرفع مستوى المخاطر أمام المستثمرين ويزيد حساسية الاقتصاد الجنوب أفريقي، الذي شهد انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023 - 2024".وسائل إعلام تكشف سجنا سريا للتعذيب في إسرائيلكشفت تقارير إعلامية غربية تواجد عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن إسرائيلي تحت الأرض محرومين من الغذاء الكافي والتواصل مع عائلاتهم.ويقع هذا السجن في مجمع "راكيفيت" ويُعتبر أحد أكثر المرافق انعزالا في المنظومة الإسرائيلية للتوقيف والاحتجاز. وقد تم إعادة فتحه في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023، بناء على أمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن كان مغلقا منذ عام 1985، بحسب التقارير.وذكرت التقارير أنه تم تصميم "راكيفيت" في الأصل خلال الثمانينيات لاحتجاز عدد محدود من السجناء ذوي الخطر الأمني العالي، وكان يستوعب 15 شخصاً فقط. لكنها كشفت أن نحو 100 معتقل فلسطيني، معظمهم من غزة، تم احتجازهم فيه خلال الشهور الأخيرة، رغم أنه لم يُبنى أبدا لاستيعاب هذا العدد.وتشمل مرافق السجن زنازين فردية وغرفة لقاء المحامين وفناء صغير للتمرين، وكلها تقع بالكامل تحت سطح الأرض. وهذا يعني أن السجناء لا يتعرضون لأي ضوء شمسي أو هواء نقي منذ أشهر، في ظروف تُوصف بأنها "قمعية للغاية".وأكد الخبير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الممارسات الإسرائيلية تحظى بغطاء سياسي من وزراء متطرفين، مثل بن غفير وسموتريتش، اللذين يستمدان مواقفهما من نصوص توراتية، ويحظيان بدعم اللوبي الصهيوني والإنجيليين في أمريكا، فيما لايزال النظام الدولي عاجزا، وهذه المؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية ومجلس الأمن وكل المؤسسات التي أسسها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، تظل أدوات استعمارية لا تمس إسرائيل".لافروف وعبد العاطي يبحثان تعزيز الشراكة الروسية المصريةأجرى وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمصري، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا بحثا فيه تعزيز العلاقات الروسية المصرية والقضايا الإقليمية والدولية.وأعرب الوزير المصري عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مؤكدا أنها "تمثل إطارا حاكما" للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات.وحسب بيان الخارجية المصرية، فقد تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.كما أشار إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة المقرر في القاهرة، مؤكدا أهمية حشد الدعم الدولي للمؤتمر لضمان إعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكانه.وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية، وكرر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية الهادفة إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.ومضى حسن: "التعاون بين الجانبين مستمر وفقا للمعايير المتفق عليها خلال السنوات الماضية".ولفت إلى أن "الإنجازات تتم يوما بعد الآخر في المشروعات المشتركة، وبالطبع تؤتي ثمارها للجانبين المصري والروسي".الدول العربية ترفض إعادة إعمار غزة وفق الشروط الأمريكية والإسرائيليةكشفت صحف غربية أن الدول العربية تعارض خطة الولايات المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة في الجزء الواقع تحت الإدارة الإسرائيلية، وترفض تخصيص أموالها الخاصة لهذا الغرض.ونقلت الصحف عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بما فيهم، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرحوا فكرة بدء إعادة الإعمار في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من غزة، بزعم أن ذلك قد يشكل "بديلا إيجابيا" للفلسطينيين مقارنة بالعيش تحت إدارة حركة حماس.وأشارت التقارير إلى أن الدول العربية تعارض الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لإعادة إعمار 'قطاع غزة الجديد' في النصف الخاضع لسيطرة إسرائيل من المنطقة، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقسيم طويل الأمد للأراضي الفلسطينية".وحذر دبلوماسي عربي من أن "صداما سيحدث بشأن هذه المسألة بين الفلسطينيين والمصريين والقطريين والأتراك من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى"، بينما أكد دبلوماسي آخر أن "أي دولة عربية لن تخصص أموالا للبناء على هذا الأساس".وأوضح شعث في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول العربية ترفض تمويل إعمار جزئي قد يُستخدم ذريعة لاستمرار الاحتلال أو التهجير الطوعي"، مشيرا إلى أن "التكلفة المطلوبة تصل إلى 70 مليار دولار، ولا أحد مستعد لدفعها ما دامت "حماس" مسلحة والحكومة الفلسطينية غائبة".واعتبر الخبير أن "الحل العربي الوحيد هو تشكيل حكومة إدارية فلسطينية موحدة فورا، تتبع السلطة الفلسطينية، وتسلمها "حماس" السلاح (وليس لإسرائيل أو أمريكا) لنزع ذرائع إسرائيل، وتتولى هذه الإدارة الأمن بإشراف مصري وعربي"، مؤكدا أنه "لا إعمار دون عنوان فلسطيني موحد، ويجب الإعلان عن الحكومة الإدارية الفلسطينية اليوم قبل الغد، ثم مؤتمر الإعمار في القاهرة، وهذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ غزة من الضياع".مصر تكشف حقل غاز جديد في الصحراء الغربيةأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس السبت، كشفا جديدا للغاز في الصحراء الغربية، باحتياطي يقدر بنحو 15 مليار قدم مكعب.وأوضحت الوزارة في بيان أن شركة بدر الدين للبترول حققت الكشف الجديد بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، مشيرة إلى وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميا.وأضافت أنه من المنتظر إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات من هذا الكشف الذي تم تحقيقه في خزان طبقة البحرية السفلى.وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة والتصدير إلى اليونان، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.ونوهت إلى أن الخطوة "تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج من الغاز علاوة على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة".ولفتت إلى أن "توسيع مرحلة الشراكات الدولية ساعد مصر كثيرا على تقوية حضورها وحضور الشركات الكبرى للبحث والاستكشاف، ما جعل هذا الملف تحت المجهر، وأدى إلى زيادة عدد الاكتشافات فى الفتره الماضية".

