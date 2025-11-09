عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"تراه عيناك"... العالم العربي على موعد مع مشهد بديع في السماء
"تراه عيناك"... العالم العربي على موعد مع مشهد بديع في السماء
"تراه عيناك"... العالم العربي على موعد مع مشهد بديع في السماء

ينتظر المتخصصون والهواة مساء اليوم الأحد، حدثا طبيعيا خلابا سيزين سماء العالم العربي، وهو اقتراب القمر من كوكب المشتري، أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية، ويمكن مشاهدة هذا الاقتران المذهل بالعين المجردة، بحسب خبراء.
وسيشرق كوكب المشتري الليلة كجرم أبيض ساطع في السماء متموضعا أسفل القمر المضيء مباشرة، ويعكس كلا الجسمين السماويين ضوء الشمس، ما يجعلهما مرئيين كنقطتين تشبهان النجوم، مع سهولة تمييز توهج كوكب المشتري الهائل دون استخدام أي تلسكوبات.
وأفضل وقت لرصد هذا الاقتران الاستثنائي هو قبل ساعتين تقريبا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي. ومع تقدم الليل، يرتفع كوكب المشتري والقمر في السماء، ما يزيد من وضوح الرؤية وعظمة المشهد.

ويبرز نجمان ساطعان ينتميان إلى كوكبة الجوزاء بالقرب من القمر وهما نجما التوأم، إذ يضع هذا الموقع القمر في "بيت الذراع"، وهو جزء من نظام "المنازل القمرية" العربي القديم المعروف باسم "البروج".

عدسة سبوتنيك ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإمارات
5 نوفمبر, 19:06 GMT
وكوكب المشتري، كوكب عملاق غازي هائل يتكون من الهيدروجين والهيليوم وتغلفه طبقات كثيفة من الغيوم الملونة والعواصف الدوارة، التي تدور بسرعات عالية تشبه أحزمة ضخمة يمكن رؤيتها حتى من الأرض.
وعلى الرغم من حجمه وسهولة رؤيته، لا يزال الكثير من أسرار كوكب المشتري غامضا، ولكشف هذه الألغاز، أطلقت "ناسا" مسبار "جونو" الفضائي عام 2011، ليدور حول كوكب المشتري من قطبه إلى قطبه، ويجمع بيانات مفصلة عن بنيته الداخلية وبيئته المغناطيسية.

وكان أحد اكتشافات "جونو" الرائدة هو البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة هائلة اجتاحت كوكب المشتري لقرون، واكتشف العلماء أنها تمتد لأكثر من 300 كيلومتر تحت قمم السحب، أي أعمق بكثير من أي إعصار أرضي، علاوة على ذلك، كشفت صور عالية الدقة أن هذه العاصفة الشهيرة ليست ثابتة، بل تتغير تدريجيا في الحجم واللون، ما يشير إلى تحول بطيء ومستمر.

صورة التقطها جهاز الشمسية Juno التابع لوكالة ناسا فوق القطب الجنوبي لكوكب المشتري، من على ارتفاع 101 ألف كلم فوق سطح غيوم الكوكب، 2 فبراير/ شباط 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
مجتمع
كوكب المشتري في مشهد يسجل لأول مرة... صور
7 نوفمبر 2024, 14:24 GMT
ومن الاكتشافات اللافتة الأخرى التي توصلت إليها "جونو"، أن كوكب المشتري يمتلك أقوى مجال مغناطيسي في النظام الشمسي، وهو أقوى بعشر مرات من مجال الأرض.
وما أثار دهشة العلماء أكثر هو الشكل غير المتماثل لهذا المجال المغناطيسي، وهي سمة تختلف عن المجالات المغناطيسية الموجودة على الكواكب الأخرى.
مسبار "جونو" يلتقط صورا لبراكين وبحيرة حمم بركانية على قمر المشتري
السطح الكامل لهذا القمر مغطى ببحيرات من الحمم البركانية... فيديو
شاهد أعاصير المشتري المتعاكسة التي تتحرك بخلاف كوكب الأرض... فيديو
