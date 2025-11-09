https://sarabic.ae/20251109/تراه-عيناك-العالم-العربي-على-موعد-مع-مشهد-بديع-في-السماء-1106910466.html

سبوتنيك عربي

ينتظر المتخصصون والهواة مساء اليوم الأحد، حدثا طبيعيا خلابا سيزين سماء العالم العربي، وهو اقتراب القمر من كوكب المشتري، أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية، ويمكن... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وسيشرق كوكب المشتري الليلة كجرم أبيض ساطع في السماء متموضعا أسفل القمر المضيء مباشرة، ويعكس كلا الجسمين السماويين ضوء الشمس، ما يجعلهما مرئيين كنقطتين تشبهان النجوم، مع سهولة تمييز توهج كوكب المشتري الهائل دون استخدام أي تلسكوبات.وأفضل وقت لرصد هذا الاقتران الاستثنائي هو قبل ساعتين تقريبا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي. ومع تقدم الليل، يرتفع كوكب المشتري والقمر في السماء، ما يزيد من وضوح الرؤية وعظمة المشهد.وكوكب المشتري، كوكب عملاق غازي هائل يتكون من الهيدروجين والهيليوم وتغلفه طبقات كثيفة من الغيوم الملونة والعواصف الدوارة، التي تدور بسرعات عالية تشبه أحزمة ضخمة يمكن رؤيتها حتى من الأرض. وعلى الرغم من حجمه وسهولة رؤيته، لا يزال الكثير من أسرار كوكب المشتري غامضا، ولكشف هذه الألغاز، أطلقت "ناسا" مسبار "جونو" الفضائي عام 2011، ليدور حول كوكب المشتري من قطبه إلى قطبه، ويجمع بيانات مفصلة عن بنيته الداخلية وبيئته المغناطيسية. وما أثار دهشة العلماء أكثر هو الشكل غير المتماثل لهذا المجال المغناطيسي، وهي سمة تختلف عن المجالات المغناطيسية الموجودة على الكواكب الأخرى.مسبار "جونو" يلتقط صورا لبراكين وبحيرة حمم بركانية على قمر المشتريالسطح الكامل لهذا القمر مغطى ببحيرات من الحمم البركانية... فيديوشاهد أعاصير المشتري المتعاكسة التي تتحرك بخلاف كوكب الأرض... فيديو

