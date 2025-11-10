https://sarabic.ae/20251110/اجتماع-سياسي-رفيع-في-المغرب-بشأن-الصحراء-الغربية-1106948246.html

اجتماع سياسي رفيع في المغرب بشأن الصحراء الغربية

اجتماع سياسي رفيع في المغرب بشأن الصحراء الغربية

سبوتنيك عربي

شهد المغرب اجتماعا رفيع المستوى، اليوم الاثنين، بين مستشاري الملك وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة تطورات أزمة الصحراء الغربية. 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T18:30+0000

2025-11-10T18:30+0000

2025-11-10T18:30+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094564548_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_78e367e1b158fb15eff040146855736e.jpg

الاجتماع الذي جرى بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حضره وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.وأشارت الصحيفة إلى أن "الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، مستشارو الملك ترأسوا الاجتماع، الذي تم تخصيصه لمناقشة تفصيل مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، وفقا لقرار الملك الذي أصدره في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797، الذي يدعم هذه المبادرة".ويهدف الاجتماع إلى مشاركة المغاربة فيما وصفه بـ"القضية المصيرية" مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.القرار تضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ عام 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية بين المغرب و"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة باسم الـ"بوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة الـ"بوليساريو"، لكن المملكة المغربية بقيت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين تسعى الجبهة إلى الانفصال.

https://sarabic.ae/20250601/الجزائر-تأسف-لدعم-المملكة-المتحدة-مخطط-الحكم-الذاتي-المغربي-بشأن-الصحراء-الغربية-1101198254.html

https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يصوت-لصالح-خطة-المغرب-للحكم-الذاتي-في-الصحراء-الغربية-1106613923.html

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, الأخبار