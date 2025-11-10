https://sarabic.ae/20251110/اجتماع-سياسي-رفيع-في-المغرب-بشأن-الصحراء-الغربية-1106948246.html
شهد المغرب اجتماعا رفيع المستوى، اليوم الاثنين، بين مستشاري الملك وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة تطورات أزمة الصحراء الغربية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094564548_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_78e367e1b158fb15eff040146855736e.jpg
الاجتماع الذي جرى بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حضره وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.وأشارت الصحيفة إلى أن "الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، مستشارو الملك ترأسوا الاجتماع، الذي تم تخصيصه لمناقشة تفصيل مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، وفقا لقرار الملك الذي أصدره في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797، الذي يدعم هذه المبادرة".ويهدف الاجتماع إلى مشاركة المغاربة فيما وصفه بـ"القضية المصيرية" مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية.القرار تضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ عام 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية بين المغرب و"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة باسم الـ"بوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء، وهو طرح تدعمه الجزائر.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة الـ"بوليساريو"، لكن المملكة المغربية بقيت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين تسعى الجبهة إلى الانفصال.
شهد المغرب اجتماعا رفيع المستوى، اليوم الاثنين، بين مستشاري الملك وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة تطورات أزمة الصحراء الغربية.
الاجتماع الذي جرى بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حضره وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حسبما ذكرت صحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وفؤاد عالي الهمة، مستشارو الملك ترأسوا الاجتماع، الذي تم تخصيصه لمناقشة تفصيل مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، وفقا لقرار الملك الذي أصدره في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797، الذي يدعم هذه المبادرة".
ويهدف الاجتماع إلى مشاركة المغاربة فيما وصفه بـ"القضية المصيرية" مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
الغربية.
وفي 31 أكتوبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، الذي لم تشارك فيه الجزائر.
القرار تضمن تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، كما تضمن دعوة جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناء على الخطة، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة منذ عام 2007، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية بين المغرب و"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة باسم الـ"بوليساريو"، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء
، وهو طرح تدعمه الجزائر.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها، بعد حرب ضارية مع الـ"بوليساريو" عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة الـ"بوليساريو"، لكن المملكة المغربية بقيت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين تسعى الجبهة إلى الانفصال.