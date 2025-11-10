https://sarabic.ae/20251110/الكرملين-أعداد-الأوكرانيين-المؤيدين-لإنهاء-العملية-العسكرية-الخاصة-وفقا-لشروط-روسيا-تتزايد-1106925371.html

الكرملين: أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وفقا لشروط روسيا تتزايد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وفقا لشروط روسيا تتزايد، مشيرا إلى أن... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي رده على سؤال عن رأي الكرملين في تصريح يفغيني غولوفاخ، مدير معهد علم الاجتماع في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، بأن عدد الأوكرانيين المستعدين لقبول شروط روسيا لإنهاء الحرب قد تضاعف أربع مرات منذ عام 2022، أجاب بيسكوف بأنه "على الأرجح هذا الاتجاه ثابت. سيستمر عدد هؤلاء الأشخاص في الازدياد".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، صرح سابقا بأن لديه "عدة أفكار" لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعرضها على الرئيس الأمريكي.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، خلال اجتماع مع أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي، وقال إن "استمرار القتال في أوكرانيا هو السبب في عدم انعقاد القمة مع بوتين حتى الآن".وأضاف ترامب: "أنا وأوربان متفقان على إمكانية حل النزاع بأوكرانيا في المستقبل القريب"، مشددأ على أنه "ورث" الصراع الأوكراني عن بايدن لكنه ينوي حله".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

