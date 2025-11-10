الكرملين: أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وفقا لشروط روسيا تتزايد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وفقا لشروط روسيا تتزايد
الكرملين: أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وفقا لشروط روسيا تتزايد

09:25 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 10.11.2025)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن أعداد الأوكرانيين المؤيدين لإنهاء العملية العسكرية الخاصة وفقا لشروط روسيا تتزايد، مشيرا إلى أن روسيا لم تطلع بعد على أفكار هنغاريا فيما يخص إنهاء الصراع الأوكراني.
وفي رده على سؤال عن رأي الكرملين في تصريح يفغيني غولوفاخ، مدير معهد علم الاجتماع في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، بأن عدد الأوكرانيين المستعدين لقبول شروط روسيا لإنهاء الحرب قد تضاعف أربع مرات منذ عام 2022، أجاب بيسكوف بأنه "على الأرجح هذا الاتجاه ثابت. سيستمر عدد هؤلاء الأشخاص في الازدياد".

وقال بيسكوف في رده على سؤال حول إذا ما كانت روسيا قد اطلعت على أفكار هنغاريا لإنهاء الصراع الأوكراني: "حتى الآن لم تتح لنا الفرصة للاطلاع عليها".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
أوربان: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا "خطأ كارثي"
27 أكتوبر, 20:23 GMT
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، صرح سابقا بأن لديه "عدة أفكار" لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيعرضها على الرئيس الأمريكي.
وقال أوربان قبيل بدء محادثاته مع ترامب في البيت الأبيض: "لدينا اليوم العديد من الأفكار للتعاون، تشمل التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، خلال اجتماع مع أوربان، أنه سيبحث مع أوربان إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتين
7 نوفمبر, 18:57 GMT
ونوه ترامب إلى أنه يرغب في إبقاء بودابست مكانا لقمة محتملة مع الرئيس الروسي، وقال إن "استمرار القتال في أوكرانيا هو السبب في عدم انعقاد القمة مع بوتين حتى الآن".
وأضاف ترامب: "أنا وأوربان متفقان على إمكانية حل النزاع بأوكرانيا في المستقبل القريب"، مشددأ على أنه "ورث" الصراع الأوكراني عن بايدن لكنه ينوي حله".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الكرملين: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق عملية التسوية
7 نوفمبر, 10:00 GMT
وتحرز القوات الروسية تقدما كبيرا في جبهات القتال في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، والتي تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
