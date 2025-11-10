https://sarabic.ae/20251110/طهران-اتهام-واشنطن-بتخطيطنا-لاغتيال-سفيرة-إسرائيل-في-المكسيك-سخيف--1106929434.html
ردت إيران، اليوم الاثنين، على الاتهامات الأمريكية التي وجهت لها بالوقوف خلف مخطط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك واصفة تلك الاتهامات بـ"السخيفة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده تعتبر هذا الادعاء "سخيفًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق محاولات واشنطن لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى.وأصدرت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك، يوم الجمعة، بيانًا مشتركًا نفتا فيه علمهما بأيّ تقارير تتعلق بـ"محاولة إيرانية مزعومة" لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي، وذلك ردًّا على إعلان أمريكي إسرائيلي عن إحباط المخطط بمساعدة السلطات المكسيكية.وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مخطط اغتيال السفيرة الإسرائيلية، وضع في نهاية العام الماضي، وظل نشطًا حتى منتصف العام الجاري، قبل أن يتم إحباطه، مؤكدين أن “المؤامرة تم احتواؤها بالكامل، ولا تشكل أي تهديد في الوقت الراهن".وأعلنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت "مخططا إيرانيا" لاستهداف سفيرتها في العاصمة مكسيكو سيتي.بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيكالخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب اعتراف صريح بارتكاب جريمة دولية ضد إيران
ردت إيران، اليوم الاثنين، على الاتهامات الأمريكية التي وجهت لها بالوقوف خلف مخطط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك واصفة تلك الاتهامات بـ"السخيفة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، إسماعيل بقائي، إن بلاده تعتبر هذا الادعاء "سخيفًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق محاولات واشنطن لتدمير علاقات إيران الوديّة مع بلدان أخرى.
من جهتها، وصفت السفارة الإيرانية لدى المكسيك هذه الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة".
وأصدرت وزارتا الخارجية والأمن في المكسيك
، يوم الجمعة، بيانًا مشتركًا نفتا فيه علمهما بأيّ تقارير تتعلق بـ"محاولة إيرانية مزعومة" لاغتيال السفيرة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي، وذلك ردًّا على إعلان أمريكي إسرائيلي عن إحباط المخطط بمساعدة السلطات المكسيكية.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن مخطط اغتيال السفيرة الإسرائيلية، وضع في نهاية العام الماضي، وظل نشطًا حتى منتصف العام الجاري، قبل أن يتم إحباطه، مؤكدين أن “المؤامرة تم احتواؤها بالكامل، ولا تشكل أي تهديد في الوقت الراهن".
وأعلنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت "مخططا إيرانيا" لاستهداف سفيرتها في العاصمة مكسيكو سيتي.