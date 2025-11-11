إعلام: لندن تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن بسبب هجمات السفن في الكاريبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/إعلام-لندن-تعلق-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-واشنطن-بسبب-هجمات-السفن-في-الكاريبي-1106982480.html
إعلام: لندن تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن بسبب هجمات السفن في الكاريبي
إعلام: لندن تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن بسبب هجمات السفن في الكاريبي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشبوهة في منطقة... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T16:17+0000
2025-11-11T16:17+0000
الكاريبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
وبحسب وسائل الإعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكًا للقانون الدولي.وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سابقًا بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل الإعلام فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم.في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات. وتزعم السلطات أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.وقد أدى ذلك إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن. وقد أذن البيت الأبيض لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو.ذكرت مجلة "نيوزويك"، الأسبوع الماضي، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن السفينة الحربية الأمريكية "إيو جيما" والسفن المرافقة لها كانت على بُعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، موطن إحدى القواعد الجوية وأنظمة الرادار الرئيسية في فنزويلا.في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا في الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
https://sarabic.ae/20251105/واشنطن-تنفي-سيناريوهات-التدخل-العسكري-في-فنزويلا--1106756242.html
https://sarabic.ae/20251101/إعلام-يكشف-حجم-الوجود-العسكري-الأمريكي-قبالة-سواحل-فنزويلا-1106640485.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_113:0:1009:672_1920x0_80_0_0_32fd8677ca1bfe53df96149480a4b2eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكاريبي
الكاريبي

إعلام: لندن تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن بسبب هجمات السفن في الكاريبي

16:17 GMT 11.11.2025
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowakالعاصمة البريطانية لندن
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشبوهة في منطقة البحر الكاريبي، خشية استخدامها لشن ضربات عسكرية أمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكًا للقانون الدولي.

وبينت أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة، تعكس تزايد الشكوك حول الحملة العسكرية الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى مقتل 76 شخصًا، نتيجة غارات أمريكية على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
5 نوفمبر, 09:01 GMT
وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سابقًا بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل الإعلام فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم.
ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.
في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات. وتزعم السلطات أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا
1 نوفمبر, 14:43 GMT
وقد أدى ذلك إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن. وقد أذن البيت الأبيض لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو.

وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. ويُزعم أن الرئيس الفنزويلي "يستخدم منظمات إرهابية لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة".

ذكرت مجلة "نيوزويك"، الأسبوع الماضي، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن السفينة الحربية الأمريكية "إيو جيما" والسفن المرافقة لها كانت على بُعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، موطن إحدى القواعد الجوية وأنظمة الرادار الرئيسية في فنزويلا.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا في الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала