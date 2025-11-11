https://sarabic.ae/20251111/إعلام-لندن-تعلق-تبادل-المعلومات-الاستخباراتية-مع-واشنطن-بسبب-هجمات-السفن-في-الكاريبي-1106982480.html

إعلام: لندن تعلق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن بسبب هجمات السفن في الكاريبي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشبوهة في منطقة... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب وسائل الإعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكًا للقانون الدولي.وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سابقًا بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل الإعلام فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم.في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات. وتزعم السلطات أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.وقد أدى ذلك إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن. وقد أذن البيت الأبيض لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو.ذكرت مجلة "نيوزويك"، الأسبوع الماضي، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن السفينة الحربية الأمريكية "إيو جيما" والسفن المرافقة لها كانت على بُعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، موطن إحدى القواعد الجوية وأنظمة الرادار الرئيسية في فنزويلا.في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا في الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

