دراسة: التنفيس عن الغضب يزيده... والبديل "مفاجئ"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: التنفيس عن الغضب يزيده... والبديل "مفاجئ"
دراسة: التنفيس عن الغضب يزيده... والبديل "مفاجئ"
كشفت دراسة علمية حديثة أن فكرة "تفريغ الغضب" عبر الصراخ أو تحطيم الأشياء ليست سوى خرافة نفسية، وقد تؤدي إلى زيادة الغضب بدلاً من تهدئته.
دراسة: التنفيس عن الغضب يزيده... والبديل "مفاجئ"

كشفت دراسة علمية حديثة أن فكرة "تفريغ الغضب" عبر الصراخ أو تحطيم الأشياء ليست سوى خرافة نفسية، وقد تؤدي إلى زيادة الغضب بدلاً من تهدئته.
فبحسب مراجعة شاملة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو عام 2024، وشملت أكثر من 150 دراسة بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من أعمار وثقافات مختلفة، تبيّن أن التنفيس لا يخفف الغضب كما يُعتقد، بل يعزز الاستثارة الجسدية التي تغذّي الانفعال.
ويقول البروفيسور براد بوشمان، المشرف على الدراسة: "من المهم أن نكسر الأسطورة التي تقول إن عليك أن تُخرج غضبك كي تهدأ. التنفيس قد يبدو فكرة جيدة، لكن لا يوجد دليل علمي واحد يثبت فعاليته. فبدلاً من تقليل الغضب، قد يُشعل نيرانه".
وتضيف الباحثة صوفي كيارفيك من جامعة فرجينيا كومونولث: "أردنا دحض الفكرة القائلة إن التعبير عن الغضب يساعد على التخفيف منه، الحقيقة أن تقليل الاستثارة الجسدية – وليس التفريغ الانفعالي – هو ما يُحدث الفرق"، حسبما نقلت عنها مجلة "ساينس أليرت".
نموذج لقلب الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
مجتمع
علماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب
أمس, 16:01 GMT

وأظهرت النتائج أن خفض التوتر الجسدي هو المفتاح الحقيقي للتحكم بالغضب، عبر أنشطة مثل التأمل، والتنفس العميق، واسترخاء العضلات، واليوغا البطيئة، هذه الأنشطة أثبتت فعاليتها في تقليل الغضب في المختبر والحياة اليومية على حد سواء.

وتوضح كيارفيك أن "الأساليب التي نستخدمها عادة لتخفيف الضغط النفسي – مثل التأمل أو أخذ استراحة قصيرة – تساعدنا أيضاً في تهدئة الغضب، دون الحاجة إلى جلسات علاجية معقدة".
وتؤكد الدراسة في ختامها أن أفضل وسيلة لضبط الغضب هي تهدئة الجسد والعقل معاً، لا التنفيس عنه بعنف أو مجهود بدني مفرط، لأن أي شعور بالراحة بعد التنفيس "مجرد وهم قصير الأمد يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل".
قراءة أفكار الناس وترجمتها لنص مقروء لم يعد ضربا من الخيال
