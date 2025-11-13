عربي
أمساليوم
بث مباشر
4 قتلى إثر هجوم أمريكي على سفينة يشتبه بأنها تهرب المخدرات في بحر الكاريبي
4 قتلى إثر هجوم أمريكي على سفينة يشتبه بأنها تهرب المخدرات في بحر الكاريبي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت ضربة جديدة على سفينة يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على متنها.
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
سفن
وأكد البنتاغون تنفيذ الضربة ضد السفينة المشتبه بها في البحر الكاريبي، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول في البنتاغون.ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.وبحسب وسائل الإعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكا للقانون الدولي.كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سابقا بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم، ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلاالأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
4 قتلى إثر هجوم أمريكي على سفينة يشتبه بأنها تهرب المخدرات في بحر الكاريبي

19:19 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 19:25 GMT 13.11.2025)
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نفذت ضربة جديدة على سفينة يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على متنها.
وأكد البنتاغون تنفيذ الضربة ضد السفينة المشتبه بها في البحر الكاريبي، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول في البنتاغون.
ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشبوهة في منطقة البحر الكاريبي، خشية استخدامها لشن ضربات عسكرية أمريكية.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهداف "قاربين لتهريب المخدرات" شرقي المحيط الهادئ
10 نوفمبر, 13:50 GMT
وبحسب وسائل الإعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكا للقانون الدولي.
كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سابقا بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم، ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.
في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارا وتكرارا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
الأمم المتحدة: الضربات الأميركية على السفن بالكاريبي "غير مقبولة"
