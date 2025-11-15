إعلام: اليابان قد تناقش مراجعة "المبادئ غير النووية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/إعلام-اليابان-قد-تناقش-مراجعة-المبادئ-غير-النووية-1107125635.html
إعلام: اليابان قد تناقش مراجعة "المبادئ غير النووية"
إعلام: اليابان قد تناقش مراجعة "المبادئ غير النووية"
سبوتنيك عربي
بدأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، النظر في بدء مناقشة داخل الحزب الحاكم بشأن مراجعة ما يسمى بـ"المبادئ الثلاثة غير النووية" فيما يتصل بالتحديث... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T04:50+0000
2025-11-15T04:50+0000
العالم
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655515_0:62:3133:1824_1920x0_80_0_0_b8454049f4a8995e5e3d508d9b9f008b.jpg
وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أنه "لطالما التزمت الحكومة اليابانية بمبدأ عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح باستيراد الأسلحة النووية. وبالتالي، لا تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في قواعدها باليابان، ولا تدخل سفنها الحربية المسلحة نوويًا المواني اليابانية".ووفقا لمصادر صحيفة "ماينيتشي"، من المتوقع أن تبدأ المشاورات مطلع الأسبوع المقبل. وفي ذلك الوقت، تعتزم قيادة الحزب تحديد شكل النقاش والنهج المتبع في التعامل مع قضية "المبادئ غير النووية". وفي حال توصل الائتلاف إلى موقف موحد، فسيتم صياغته كتوصية للحكومة، لتتخذ رئيسة الوزراء القرار النهائي بعد ذلك.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنبت رئيسة الوزراء اليابانية الإجابة المباشرة على سؤال حول الحفاظ على هذه المبادئ في اجتماع برلماني، قائلة: "لم يحن الوقت بعد لمناقشة الصياغة". وصرّحت تاكايتشي العام الماضي بأنه في ظل "الردع النووي الموسّع" للولايات المتحدة، فإن بند "منع الاستيراد" يتطلب مناقشة.وفي وقت سابق، أمرت ساناي تاكايتشي، ببدء العمل على مراجعة وثائق استراتيجية الأمن القومي لبادها، وصرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، بأن "الحكومة لا تستبعد أي خيارات عندما تنظر في قضية زيادة القدرة الدفاعية لحماية استقلال وأمن البلاد وسكانها".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اليابان 3 وثائق دفاعية وأمنية رئيسية وهي "استراتيجية الأمن القومي"، التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية في مجال الدفاع، و"استراتيجية الدفاع الوطني"، التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، و"خطة القدرة الدفاعية"، التي تحدد الإنفاق الدفاعي الإجمالي وحجم التسلح.وتُشير الوثائق الثلاث إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنةً بمستويات عام 2022. وبلغ هذا الإنفاق نحو 11 تريليون ين (ما يعادل 81 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف لعام 2022، أو 71.9 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي).وتنص "استراتيجية الأمن القومي" و"استراتيجية الدفاع القومي" في اليابان، على امتلاك "قدرات الضربة الانتقامية"، أي القدرة على تدمير قواعد العدو. حتى الآن، كانت هذه القدرات مُضمنة في "حق اليابان في الدفاع عن النفس"، ولكن لم يُنص عليها صراحةً. ويُمثل هذا التغيير تحولاً جوهرياً في سياسة اليابان الدفاعية.الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريحات رئيسة الوزراء حول تايوانموسكو: روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد
https://sarabic.ae/20251114/الدفاع-الصينية-ستتلقى-اليابان-هزيمة-ساحقة-إذا-تجرأت-على-التدخل-في-مضيق-تايوان-بالقوة-1107104279.html
https://sarabic.ae/20251107/اليابان-كوريا-الديمقراطية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-1106825179.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/19/1049655515_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_a20190846321091a3611373a0c0ee5c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار اليابان
العالم, أخبار اليابان

إعلام: اليابان قد تناقش مراجعة "المبادئ غير النووية"

04:50 GMT 15.11.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashiسفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني
سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
تابعنا عبر
بدأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، النظر في بدء مناقشة داخل الحزب الحاكم بشأن مراجعة ما يسمى بـ"المبادئ الثلاثة غير النووية" فيما يتصل بالتحديث المخطط له لوثائق الأمن القومي الاستراتيجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية، نقلاً عن مصادر في الحكومة والائتلاف.
وأشارت إحدى تلك الوسائل إلى أنه "لطالما التزمت الحكومة اليابانية بمبدأ عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح باستيراد الأسلحة النووية. وبالتالي، لا تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في قواعدها باليابان، ولا تدخل سفنها الحربية المسلحة نوويًا المواني اليابانية".

وبحسب مصادر الوسيلة، تعتزم تاكايتشي البدء أولاً في المناقشات داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي (الحاكم) وحزب التجديد الياباني (نيبون إيشين نو كاي)، وهو جزء من ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي.

ووفقا لمصادر صحيفة "ماينيتشي"، من المتوقع أن تبدأ المشاورات مطلع الأسبوع المقبل. وفي ذلك الوقت، تعتزم قيادة الحزب تحديد شكل النقاش والنهج المتبع في التعامل مع قضية "المبادئ غير النووية". وفي حال توصل الائتلاف إلى موقف موحد، فسيتم صياغته كتوصية للحكومة، لتتخذ رئيسة الوزراء القرار النهائي بعد ذلك.
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الدفاع الصينية: ستتلقى اليابان "هزيمة ساحقة" إذا تجرأت على التدخل في مضيق تايوان بالقوة
أمس, 09:19 GMT
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنبت رئيسة الوزراء اليابانية الإجابة المباشرة على سؤال حول الحفاظ على هذه المبادئ في اجتماع برلماني، قائلة: "لم يحن الوقت بعد لمناقشة الصياغة". وصرّحت تاكايتشي العام الماضي بأنه في ظل "الردع النووي الموسّع" للولايات المتحدة، فإن بند "منع الاستيراد" يتطلب مناقشة.

ولكن داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي ذاته، هناك شكوك حول ضرورة وفعالية مثل هذه المناقشة، إذ يعتقد بعض أعضاء الحزب أن العواقب العملية لمثل هذه المناقشات ستكون محدودة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أمرت ساناي تاكايتشي، ببدء العمل على مراجعة وثائق استراتيجية الأمن القومي لبادها، وصرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، بأن "الحكومة لا تستبعد أي خيارات عندما تنظر في قضية زيادة القدرة الدفاعية لحماية استقلال وأمن البلاد وسكانها".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، اعتمدت اليابان 3 وثائق دفاعية وأمنية رئيسية وهي "استراتيجية الأمن القومي"، التي تحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية في مجال الدفاع، و"استراتيجية الدفاع الوطني"، التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، و"خطة القدرة الدفاعية"، التي تحدد الإنفاق الدفاعي الإجمالي وحجم التسلح.
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
اليابان: كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا
7 نوفمبر, 05:58 GMT
وتُشير الوثائق الثلاث إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنةً بمستويات عام 2022. وبلغ هذا الإنفاق نحو 11 تريليون ين (ما يعادل 81 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف لعام 2022، أو 71.9 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي).

وفي السابق، كان الإنفاق العسكري الياباني يُمثل نحو 1.24% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المُخطط أن يصل إجمالي ميزانية الدفاع في البلاد للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، إلى 43 تريليون ين (ما يعادل 281 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي).

وتنص "استراتيجية الأمن القومي" و"استراتيجية الدفاع القومي" في اليابان، على امتلاك "قدرات الضربة الانتقامية"، أي القدرة على تدمير قواعد العدو. حتى الآن، كانت هذه القدرات مُضمنة في "حق اليابان في الدفاع عن النفس"، ولكن لم يُنص عليها صراحةً. ويُمثل هذا التغيير تحولاً جوهرياً في سياسة اليابان الدفاعية.
الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجا على تصريحات رئيسة الوزراء حول تايوان
موسكو: روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала