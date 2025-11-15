احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان رفضا لتقليص خدمات الأونروا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان رفضا لتقليص خدمات الأونروا
احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان رفضا لتقليص خدمات الأونروا
اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر أونروا في بيروت
احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان رفضا لتقليص خدمات الأونروا

04:56 GMT 15.11.2025
شهدت مناطق لبنانية عدة، يوم أمس الجمعة، سلسلة من التحركات الاحتجاجية الواسعة، التي نظمتها فصائل فلسطينية وهيئات شعبية، رفضًا لسياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتركزت المطالب على ضرورة تراجع الوكالة عن إجراءاتها، التي تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة تمسك اللاجئين بدور الأونروا كشاهد على قضيتهم وحقهم في العودة.
وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نظّمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اعتصاماً شعبياً حاشداً أمام مقر الـ"أونروا"، وشارك في الاعتصام قيادة الجبهة وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية وجمع من اللاجئين الفلسطينيين، الذين رفعوا لافتات تندد باكتظاظ الفصول الدراسية نتيجة سياسة الدمج، والتأخير في ترميم مدارس مخيم "عين الحلوة"، بالإضافة إلى غياب خطط الإغاثة وتراجع التغطية الصحية.

وفي كلمته، أكد القيادي في الجبهة حسن جانا، أن الاعتصام هو "صرخة وجع وغضب تجاه الإهمال المستمر لمعاناة اللاجئين"، مشدداً على رفض مبررات إدارة الأونروا "التقشفية"، التي "تمس حقوق اللاجئين الأساسية".

وفي ختام الوقفة، تم تسليم مذكرة لإدارة الوكالة تضمنت مطالب واضحة بوضع خطة إنقاذية لمعالجة الاكتظاظ في المدارس، وتوفير خطة إغاثية شاملة، وزيادة التغطية الصحية.
بالتزامن مع ذلك، شهدت بلدة تعلبايا في البقاع اللبناني، اعتصاماً جماهيرياً كبيراً دعت إليه الجبهة الديمقراطية أيضاً.
وأكد عبد الرحيم عوض، مسؤول الجبهة في المنطقة، أن "التقليصات ليست مجرد إجراءات مالية، بل هي "استهداف سياسي مباشر لقضية اللاجئين ومحاولة لتصفية حق العودة"، على حد قوله.
اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر أونروا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت
12 نوفمبر, 15:07 GMT
وقُدمت قائمة مطالب عاجلة لإدارة الأونروا، شملت توفير مادة المازوت للتدفئة في الشتاء، الإسراع في بناء مدرسة جديدة، رفع نسبة التغطية الطبية، وإعادة صرف المساعدات النقدية.

كما شهد مخيم عين الحلوة اعتصاماً حاشداً أمام مكتب مدير المخيم بدعوة من "الحراك الفلسطيني المستقل". وفي مخيم "برج البراجنة" جنوب بيروت، نظم الأهالي وقفة احتجاجية أمام عيادة الوكالة، مطالبين بالتراجع عن أي خفض في الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الكاملة للاجئين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالوكالة الأممية، التي اتهمت إسرائيل، في الآونة الاخيرة، بـ"شل جهود الإغاثة في قطاع غزة، بشكل متعمد".
وحذّر المفوض العام فيليب لازاريني، من أن "العجز الحاد في التمويل، الذي تفاقم بعد تعليق الولايات المتحدة تمويلها، يهدد الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً أن الوكالة "تعيش أسبوعاً بعد أسبوع".
