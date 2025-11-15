https://sarabic.ae/20251115/احتجاجات-فلسطينية-واسعة-في-لبنان-رفضا-لتقليص-خدمات-الأونروا-1107125374.html
احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان رفضا لتقليص خدمات الأونروا
منظمة الأونروا
لبنان
أخبار لبنان
وتركزت المطالب على ضرورة تراجع الوكالة عن إجراءاتها، التي تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة تمسك اللاجئين بدور الأونروا كشاهد على قضيتهم وحقهم في العودة.وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نظّمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اعتصاماً شعبياً حاشداً أمام مقر الـ"أونروا"، وشارك في الاعتصام قيادة الجبهة وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية وجمع من اللاجئين الفلسطينيين، الذين رفعوا لافتات تندد باكتظاظ الفصول الدراسية نتيجة سياسة الدمج، والتأخير في ترميم مدارس مخيم "عين الحلوة"، بالإضافة إلى غياب خطط الإغاثة وتراجع التغطية الصحية.وفي ختام الوقفة، تم تسليم مذكرة لإدارة الوكالة تضمنت مطالب واضحة بوضع خطة إنقاذية لمعالجة الاكتظاظ في المدارس، وتوفير خطة إغاثية شاملة، وزيادة التغطية الصحية.بالتزامن مع ذلك، شهدت بلدة تعلبايا في البقاع اللبناني، اعتصاماً جماهيرياً كبيراً دعت إليه الجبهة الديمقراطية أيضاً.وأكد عبد الرحيم عوض، مسؤول الجبهة في المنطقة، أن "التقليصات ليست مجرد إجراءات مالية، بل هي "استهداف سياسي مباشر لقضية اللاجئين ومحاولة لتصفية حق العودة"، على حد قوله.وقُدمت قائمة مطالب عاجلة لإدارة الأونروا، شملت توفير مادة المازوت للتدفئة في الشتاء، الإسراع في بناء مدرسة جديدة، رفع نسبة التغطية الطبية، وإعادة صرف المساعدات النقدية.وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالوكالة الأممية، التي اتهمت إسرائيل، في الآونة الاخيرة، بـ"شل جهود الإغاثة في قطاع غزة، بشكل متعمد".وحذّر المفوض العام فيليب لازاريني، من أن "العجز الحاد في التمويل، الذي تفاقم بعد تعليق الولايات المتحدة تمويلها، يهدد الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً أن الوكالة "تعيش أسبوعاً بعد أسبوع".
الأخبار
احتجاجات فلسطينية واسعة في لبنان رفضا لتقليص خدمات الأونروا
شهدت مناطق لبنانية عدة، يوم أمس الجمعة، سلسلة من التحركات الاحتجاجية الواسعة، التي نظمتها فصائل فلسطينية وهيئات شعبية، رفضًا لسياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتركزت المطالب على ضرورة تراجع الوكالة عن إجراءاتها، التي تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والإغاثة، مؤكدة تمسك اللاجئين بدور الأونروا كشاهد على قضيتهم وحقهم في العودة.
وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نظّمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، اعتصاماً شعبياً حاشداً أمام مقر الـ"أونروا"، وشارك في الاعتصام قيادة الجبهة وممثلون عن الفصائل واللجان الشعبية وجمع من اللاجئين الفلسطينيين، الذين رفعوا لافتات تندد باكتظاظ الفصول الدراسية نتيجة سياسة الدمج، والتأخير في ترميم مدارس مخيم "عين الحلوة"، بالإضافة إلى غياب خطط الإغاثة وتراجع التغطية الصحية.
وفي كلمته، أكد القيادي في الجبهة حسن جانا، أن الاعتصام هو "صرخة وجع وغضب تجاه الإهمال المستمر لمعاناة اللاجئين"، مشدداً على رفض مبررات إدارة الأونروا "التقشفية"، التي "تمس حقوق اللاجئين الأساسية".
وفي ختام الوقفة، تم تسليم مذكرة لإدارة الوكالة تضمنت مطالب واضحة بوضع خطة إنقاذية لمعالجة الاكتظاظ في المدارس، وتوفير خطة إغاثية شاملة
، وزيادة التغطية الصحية.
بالتزامن مع ذلك، شهدت بلدة تعلبايا في البقاع اللبناني، اعتصاماً جماهيرياً كبيراً دعت إليه الجبهة الديمقراطية أيضاً.
وأكد عبد الرحيم عوض، مسؤول الجبهة في المنطقة، أن "التقليصات ليست مجرد إجراءات مالية، بل هي "استهداف سياسي مباشر لقضية اللاجئين ومحاولة لتصفية حق العودة"، على حد قوله.
وقُدمت قائمة مطالب عاجلة لإدارة الأونروا، شملت توفير مادة المازوت للتدفئة في الشتاء، الإسراع في بناء مدرسة جديدة، رفع نسبة التغطية الطبية، وإعادة صرف المساعدات النقدية.
كما شهد مخيم عين الحلوة اعتصاماً حاشداً أمام مكتب مدير المخيم بدعوة من "الحراك الفلسطيني المستقل". وفي مخيم "برج البراجنة" جنوب بيروت، نظم الأهالي وقفة احتجاجية أمام عيادة الوكالة، مطالبين بالتراجع عن أي خفض في الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الكاملة للاجئين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالوكالة الأممية، التي اتهمت إسرائيل، في الآونة الاخيرة، بـ"شل جهود الإغاثة في قطاع غزة، بشكل متعمد".
وحذّر المفوض العام فيليب لازاريني، من أن "العجز الحاد في التمويل، الذي تفاقم بعد تعليق الولايات المتحدة تمويلها، يهدد الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً أن الوكالة "تعيش أسبوعاً بعد أسبوع".