اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن هذا التحرك، الذي حمل شعار "كرامتنا لا مساومة عليها"، يأتي احتجاجًا على سياسات التقليص الممنهجة التي تنتهجها الوكالة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.وطالب المعتصمون بضرورة تحسين الظروف التعليمية، ووقف سياسة دمج الصفوف، وإعادة تفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية والمساعدات المخصصة للفلسطينيين المهجرين من سوريا.وشددوا على أن هذا الاعتصام هو رسالة واضحة لإدارة الوكالة بضرورة تحمل مسؤولياتها، مؤكدين أنهم لن يقفوا صامتين أمام سياسات الإهمال والتقليص التي تطال حقوقهم الأساسية.
15:07 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 12.11.2025)
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بالتعاون مع الحراك الفلسطيني في المخيمات واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، اعتصامًا حاشدًا، اليوم الأربعاء، أمام المكتب الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن هذا التحرك، الذي حمل شعار "كرامتنا لا مساومة عليها"، يأتي احتجاجًا على سياسات التقليص الممنهجة التي تنتهجها الوكالة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة
ورفع المئات من المشاركين لافتات تندد بتدهورالخدمات، لا سيما الاكتظاظ الطلابي في المدارس الذي وصل إلى خمسين طالبًا في بعض الفصول، والتقليصات في القطاع الصحي التي تمس حياة المرضى.
وطالب المعتصمون بضرورة تحسين الظروف التعليمية، ووقف سياسة دمج الصفوف، وإعادة تفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية والمساعدات المخصصة للفلسطينيين المهجرين من سوريا.
وأكد المتحدثون أن استمرار إدارة الأونروا في تجاهل مطالب اللاجئين، تحت ذريعة الأزمة المالية، يؤثر سلبًا على حياتهم ويهدد مستقبل أبنائهم.
وشددوا على أن هذا الاعتصام هو رسالة واضحة لإدارة الوكالة بضرورة تحمل مسؤولياتها، مؤكدين أنهم لن يقفوا صامتين أمام سياسات الإهمال والتقليص
التي تطال حقوقهم الأساسية.