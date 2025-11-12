اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251112/اعتصام-حاشد-للاجئين-الفلسطينيين-أمام-مقر-أونروا-في-بيروت-1107042104.html
اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت
اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت
سبوتنيك عربي
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بالتعاون مع الحراك الفلسطيني في المخيمات واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، اعتصامًا حاشدًا، اليوم... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T15:07+0000
2025-11-12T15:23+0000
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأونروا
أخبار سوريا اليوم
اعتصام
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107041787_21:0:1152:636_1920x0_80_0_0_feb34eab8cfae8c1ca647f78b7cd764f.jpg
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن هذا التحرك، الذي حمل شعار "كرامتنا لا مساومة عليها"، يأتي احتجاجًا على سياسات التقليص الممنهجة التي تنتهجها الوكالة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.وطالب المعتصمون بضرورة تحسين الظروف التعليمية، ووقف سياسة دمج الصفوف، وإعادة تفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية والمساعدات المخصصة للفلسطينيين المهجرين من سوريا.وشددوا على أن هذا الاعتصام هو رسالة واضحة لإدارة الوكالة بضرورة تحمل مسؤولياتها، مؤكدين أنهم لن يقفوا صامتين أمام سياسات الإهمال والتقليص التي تطال حقوقهم الأساسية.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107041787_162:0:1010:636_1920x0_80_0_0_4a4074e8267d00fdcdc481a5a14764ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأونروا, أخبار سوريا اليوم, اعتصام, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأونروا, أخبار سوريا اليوم, اعتصام, تقارير سبوتنيك, حصري

اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت

15:07 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 12.11.2025)
© Sputnik . Ahmad Gerendizerاعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر "أونروا" في بيروت
اعتصام حاشد للاجئين الفلسطينيين أمام مقر أونروا في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
حصري
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بالتعاون مع الحراك الفلسطيني في المخيمات واللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، اعتصامًا حاشدًا، اليوم الأربعاء، أمام المكتب الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن هذا التحرك، الذي حمل شعار "كرامتنا لا مساومة عليها"، يأتي احتجاجًا على سياسات التقليص الممنهجة التي تنتهجها الوكالة في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.

ورفع المئات من المشاركين لافتات تندد بتدهورالخدمات، لا سيما الاكتظاظ الطلابي في المدارس الذي وصل إلى خمسين طالبًا في بعض الفصول، والتقليصات في القطاع الصحي التي تمس حياة المرضى.

وطالب المعتصمون بضرورة تحسين الظروف التعليمية، ووقف سياسة دمج الصفوف، وإعادة تفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية والمساعدات المخصصة للفلسطينيين المهجرين من سوريا.

وأكد المتحدثون أن استمرار إدارة الأونروا في تجاهل مطالب اللاجئين، تحت ذريعة الأزمة المالية، يؤثر سلبًا على حياتهم ويهدد مستقبل أبنائهم.

وشددوا على أن هذا الاعتصام هو رسالة واضحة لإدارة الوكالة بضرورة تحمل مسؤولياتها، مؤكدين أنهم لن يقفوا صامتين أمام سياسات الإهمال والتقليص التي تطال حقوقهم الأساسية.
