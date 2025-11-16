https://sarabic.ae/20251116/اكتشاف-أثري-جديد-في-ليبيا-1107173376.html

اكتشاف أثري جديد في ليبيا

أعلن فريق من باحثي مراقبة آثار "توكرة" في ليبيا، العثور على الطريق الروماني القديم الذي كان يصل بين مدينتَي برقة "المرج" وبتوليمايس "طلميثة"، مرورا بالجهة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

ويُعد هذا الاكتشاف إضافة بارزة للمشهد الأثري في المنطقة، إذ يسهم في فهم شبكة الطرق التي شيدها الرومان لتعزيز حركة التنقل والتجارة بين المدينتين.أما طلميثة، فتقع على الساحل الشرقي لليبيا على بعد نحو 30 كيلومترًا شرق بنغازي. ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية الحديثة في البلاد، من بينها العثور أخيرا على مجموعة من المدافن وصهاريج المياه الرومانية في عدد من المناطق الساحلية، ما يعكس غنى التراث التاريخي الليبي واستمرار الجهود المبذولة لحمايته ودراسته.وتشتهر ليبيا بثرائها الأثري، إذ تضم خمسة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كموقع شحات الأثري، لبدة الكبرى، صبراتة، مواقع الفن الصخري في تادرارت أكاكوس، ومدينة غدامس القديمة."تي تي" الدولي.. من سباق في رمال ودان إلى احتفالية رياضية وسياحية بروح ليبية خالصةليبيا تعيد افتتاح مطار خليج سرت بعد 12 عاما من الإغلاق

