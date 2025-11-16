عربي
أمساليوم
بث مباشر
اكتشاف أثري جديد في ليبيا
اكتشاف أثري جديد في ليبيا

20:51 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 20:52 GMT 16.11.2025)
أعلن فريق من باحثي مراقبة آثار "توكرة" في ليبيا، العثور على الطريق الروماني القديم الذي كان يصل بين مدينتَي برقة "المرج" وبتوليمايس "طلميثة"، مرورا بالجهة الجنوبية لطلميثة وعبورا لعدد من الأودية.
ويُعد هذا الاكتشاف إضافة بارزة للمشهد الأثري في المنطقة، إذ يسهم في فهم شبكة الطرق التي شيدها الرومان لتعزيز حركة التنقل والتجارة بين المدينتين.
وأوضح الفريق أنه استكمل أعمال التوثيق الأولي، وأنه يعمل حاليًا على إعداد دراسة علمية شاملة حول الموقع. وتقع مدينة المرج على بعد نحو 90 كيلومترًا شرق بنغازي، فوق هضبة مرتفعة تحيط بها مساحات زراعية واسعة تضم مواقع أثرية متعددة، بحسب وسائل إعلام عربية.
أما طلميثة، فتقع على الساحل الشرقي لليبيا على بعد نحو 30 كيلومترًا شرق بنغازي. ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية الحديثة في البلاد، من بينها العثور أخيرا على مجموعة من المدافن وصهاريج المياه الرومانية في عدد من المناطق الساحلية، ما يعكس غنى التراث التاريخي الليبي واستمرار الجهود المبذولة لحمايته ودراسته.
وتُعد طلميثة أو "بتوليمايس" واحدة من أبرز المدن الإغريقية الرومانية، وقد تأسست في القرن السادس قبل الميلاد، وتضم آثارًا مميزة مثل المسرح الروماني والشوارع المرصوفة والحمّامات والقصور والمخازن والميناء القديم.
وتشتهر ليبيا بثرائها الأثري، إذ تضم خمسة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كموقع شحات الأثري، لبدة الكبرى، صبراتة، مواقع الفن الصخري في تادرارت أكاكوس، ومدينة غدامس القديمة.
