العراق يطلق دعما ماليا غير مسبوق لمزارعي القمح ويخفض أسعار البذور
العراق يطلق دعما ماليا غير مسبوق لمزارعي القمح ويخفض أسعار البذور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة العراقية بدء توزيع بذور القمح من الأصناف العليا على المزارعين في مختلف المحافظات، عقب خفض أسعارها بشكل ملموس ليصل سعر بذور "رتبة المصدق"... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: "إن عملية التجهيز تتم عبر شركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور، إضافة إلى مركز تكنولوجيا البذور، ضمن خطة زراعية تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 3.5 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية وأنظمة الري الحديثة، يعقبها في المرحلة الثانية زراعة مليون دونم إضافي في المناطق المروية".وأشار إلى أن جميع البذور الموزعة معالجة بالكامل ومكيفة للظروف البيئية المحلية، وقادرة على تحمل الجفاف والملوحة، إضافة إلى ارتفاع إنتاجيتها بحسب نتائج مختبرات دائرة الفحص وتصديق البذور.وفي سياق آخر، أكد الجبوري أن تقييم تأثير الأمطار الأخيرة على المخزون المائي سيتم بعد انتهاء الموجة، نظراً لاختلاف شدة الهطول بين المحافظات، إذ شهدت المناطق الشمالية والغربية أمطاراً غزيرة، مقابل معدلات متوسطة إلى منخفضة في الوسط والجنوب.ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.
قلوب الفلاحين السوريين ترتعد خوفا من الحرائق مع بدء موسم حصاد القمح
أعلنت وزارة الزراعة العراقية بدء توزيع بذور القمح من الأصناف العليا على المزارعين في مختلف المحافظات، عقب خفض أسعارها بشكل ملموس ليصل سعر بذور "رتبة المصدق" إلى 473 ألف دينار، و"رتبة المسجل" إلى 533 ألف دينار، وذلك بعد رفع نسبة الدعم الحكومي إلى 60%.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: "إن عملية التجهيز تتم عبر شركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور، إضافة إلى مركز تكنولوجيا البذور، ضمن خطة زراعية تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 3.5 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية وأنظمة الري الحديثة، يعقبها في المرحلة الثانية زراعة مليون دونم إضافي في المناطق المروية".
وأوضح الجبوري أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الدعم من 50% إلى 60% أسهم في خفض أسعار بيع البذور، حيث تراجع سعر بذور "المصدق" من 591 ألف دينار إلى 473 ألفاً، فيما انخفض سعر بذور "المسجل" من 666 ألف دينار إلى 533 ألفاً، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العراق: مبادرة لإيصال 320 ألف طن من القمح برا إلى لبنان
20 يناير, 16:00 GMT
وأشار إلى أن جميع البذور الموزعة معالجة بالكامل ومكيفة للظروف البيئية المحلية، وقادرة على تحمل الجفاف والملوحة، إضافة إلى ارتفاع إنتاجيتها بحسب نتائج مختبرات دائرة الفحص وتصديق البذور.
ودعا الجبوري المزارعين إلى مراجعة الشركات التابعة للوزارة لاستلام حصصهم وفق الخطط الزراعية المعتمدة في كل محافظة.
انخفاض تاريخي في منسوب نهر الفرات ينذر بكارثة إنسانية وبيئية خطيرة شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
بعد انخفاض المياه الجوفية لأكثر من مترين.. العراق يفرض عقوبات "صارمة" لحماية ثروته المائية
28 أغسطس, 09:12 GMT
وفي سياق آخر، أكد الجبوري أن تقييم تأثير الأمطار الأخيرة على المخزون المائي سيتم بعد انتهاء الموجة، نظراً لاختلاف شدة الهطول بين المحافظات، إذ شهدت المناطق الشمالية والغربية أمطاراً غزيرة، مقابل معدلات متوسطة إلى منخفضة في الوسط والجنوب.
ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.
