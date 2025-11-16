https://sarabic.ae/20251116/العراق-يطلق-دعما-ماليا-غير-مسبوق-لمزارعي-القمح-ويخفض-أسعار-البذور-1107168242.html

العراق يطلق دعما ماليا غير مسبوق لمزارعي القمح ويخفض أسعار البذور

أعلنت وزارة الزراعة العراقية بدء توزيع بذور القمح من الأصناف العليا على المزارعين في مختلف المحافظات، عقب خفض أسعارها بشكل ملموس ليصل سعر بذور "رتبة المصدق"... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: "إن عملية التجهيز تتم عبر شركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور، إضافة إلى مركز تكنولوجيا البذور، ضمن خطة زراعية تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 3.5 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية وأنظمة الري الحديثة، يعقبها في المرحلة الثانية زراعة مليون دونم إضافي في المناطق المروية".وأشار إلى أن جميع البذور الموزعة معالجة بالكامل ومكيفة للظروف البيئية المحلية، وقادرة على تحمل الجفاف والملوحة، إضافة إلى ارتفاع إنتاجيتها بحسب نتائج مختبرات دائرة الفحص وتصديق البذور.وفي سياق آخر، أكد الجبوري أن تقييم تأثير الأمطار الأخيرة على المخزون المائي سيتم بعد انتهاء الموجة، نظراً لاختلاف شدة الهطول بين المحافظات، إذ شهدت المناطق الشمالية والغربية أمطاراً غزيرة، مقابل معدلات متوسطة إلى منخفضة في الوسط والجنوب.ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.

