https://sarabic.ae/20251116/العراق-يطلق-دعما-ماليا-غير-مسبوق-لمزارعي-القمح-ويخفض-أسعار-البذور-1107168242.html
العراق يطلق دعما ماليا غير مسبوق لمزارعي القمح ويخفض أسعار البذور
العراق يطلق دعما ماليا غير مسبوق لمزارعي القمح ويخفض أسعار البذور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الزراعة العراقية بدء توزيع بذور القمح من الأصناف العليا على المزارعين في مختلف المحافظات، عقب خفض أسعارها بشكل ملموس ليصل سعر بذور "رتبة المصدق"... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T18:23+0000
2025-11-16T18:23+0000
2025-11-16T18:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
القمح
وزارة الزراعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088524993_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_cbdff84fd35233c56200ce89ad712dc9.jpg
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: "إن عملية التجهيز تتم عبر شركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور، إضافة إلى مركز تكنولوجيا البذور، ضمن خطة زراعية تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 3.5 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية وأنظمة الري الحديثة، يعقبها في المرحلة الثانية زراعة مليون دونم إضافي في المناطق المروية".وأشار إلى أن جميع البذور الموزعة معالجة بالكامل ومكيفة للظروف البيئية المحلية، وقادرة على تحمل الجفاف والملوحة، إضافة إلى ارتفاع إنتاجيتها بحسب نتائج مختبرات دائرة الفحص وتصديق البذور.وفي سياق آخر، أكد الجبوري أن تقييم تأثير الأمطار الأخيرة على المخزون المائي سيتم بعد انتهاء الموجة، نظراً لاختلاف شدة الهطول بين المحافظات، إذ شهدت المناطق الشمالية والغربية أمطاراً غزيرة، مقابل معدلات متوسطة إلى منخفضة في الوسط والجنوب.ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.
https://sarabic.ae/20250120/العراق-مبادرة-لإيصال-320-ألف-طن-من-القمح-برا-إلى-لبنان-1096978673.html
https://sarabic.ae/20250828/بعد-انخفاض-المياه-الجوفية-لأكثر-من-مترين-العراق-يفرض-عقوبات-صارمة-لحماية-ثروته-المائية-1104225400.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/04/1088524993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cf7ff0cf798170d49b98f75193ea405.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, القمح, وزارة الزراعة
العراق, أخبار العراق اليوم, القمح, وزارة الزراعة
العراق يطلق دعما ماليا غير مسبوق لمزارعي القمح ويخفض أسعار البذور
أعلنت وزارة الزراعة العراقية بدء توزيع بذور القمح من الأصناف العليا على المزارعين في مختلف المحافظات، عقب خفض أسعارها بشكل ملموس ليصل سعر بذور "رتبة المصدق" إلى 473 ألف دينار، و"رتبة المسجل" إلى 533 ألف دينار، وذلك بعد رفع نسبة الدعم الحكومي إلى 60%.
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: "إن عملية التجهيز تتم عبر شركة ما بين النهرين العامة للبذور، والشركة العراقية لإنتاج البذور، إضافة إلى مركز تكنولوجيا البذور، ضمن خطة زراعية تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 3.5 مليون دونم باستخدام المياه الجوفية وأنظمة الري الحديثة، يعقبها في المرحلة الثانية زراعة مليون دونم إضافي في المناطق المروية".
وأوضح الجبوري أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الدعم من 50% إلى 60% أسهم في خفض أسعار بيع البذور، حيث تراجع سعر بذور "المصدق" من 591 ألف دينار إلى 473 ألفاً، فيما انخفض سعر بذور "المسجل" من 666 ألف دينار إلى 533 ألفاً، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن جميع البذور الموزعة معالجة بالكامل ومكيفة للظروف البيئية المحلية، وقادرة على تحمل الجفاف والملوحة
، إضافة إلى ارتفاع إنتاجيتها بحسب نتائج مختبرات دائرة الفحص وتصديق البذور.
ودعا الجبوري المزارعين إلى مراجعة الشركات التابعة للوزارة لاستلام حصصهم وفق الخطط الزراعية المعتمدة في كل محافظة.
وفي سياق آخر، أكد الجبوري أن تقييم تأثير الأمطار الأخيرة على المخزون المائي
سيتم بعد انتهاء الموجة، نظراً لاختلاف شدة الهطول بين المحافظات، إذ شهدت المناطق الشمالية والغربية أمطاراً غزيرة، مقابل معدلات متوسطة إلى منخفضة في الوسط والجنوب.
ويعاني العراق منذ سنوات، من أزمة مياه حادة، ناجمة بشكل رئيسي عن انخفاض الإطلاقات المائية
من دول المنبع، لا سيما تركيا، التي تتحكم في تدفق نهري دجلة والفرات عبر سلسلة من السدود والمشاريع المائية الكبرى.