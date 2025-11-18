https://sarabic.ae/20251118/عطل-عالمي-في-الإنترنت-يثبت-فشل-الذكاء-الاصطناعي--1107248071.html

عطل عالمي في الإنترنت يثبت فشل الذكاء الاصطناعي

شهدت العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، انقطاعا واسعا نتيجة خلل تقني أصاب خدمات شركة "كلاود فلير"، ما تسبب في صعوبة وصول... 18.11.2025

وتعرّض مستخدمون لمشاكل في الدخول إلى مواقع وخدمات بارزة، من بينها "تشات جي بي تي"، و"إكس"، وخدمة "نيو جيرسي ترانزيت" ، بينما تعمل شركة الأمن السيبراني"كلاود فلير"، على معالجة انقطاع واسع في الشبكات العالمية.وبعد نحو ساعة من بدء الاضطراب، أعلنت الشركة أنها بدأت ملاحظة تعافي الخدمات تدريجيا، لكنها حذّرت من استمرار ظهور معدلات أخطاء أعلى من المعتاد إلى حين اكتمال عمليات الإصلاح.وأدى العطل أيضا إلى توقف خدمات ومواقع أخرى، من ضمنها "تشات جي بي تي"، ومنصة "ليتر بوكسد"، حيث ظهرت رسائل خطأ للمستخدمين تفيد بوجود خلل داخلي في خوادم الشركة مع مطالبتهم بإعادة المحاولة لاحقًا.وشهد "داون ديتكتور" ارتفاعا غير مسبوق في تقارير الأعطال خلال الساعات الأولى من الحادثة، الأمر الذي عكس اتساع نطاق الانقطاع. وبدت العديد من المواقع وكأنها "اختفت" عن الإنترنت، رغم أن الخلل كان في البنية التحتية للشركة وليس في المواقع نفسها. ويُعتبر هذا الانقطاع من أكبر الأعطال التي يشهدها الإنترنت في السنوات الأخيرة، ويبرز مدى اعتماد الشبكات العالمية على عدد محدود من شركات البنية التحتية التي قد يؤدي تعطلها، ولو لفترة وجيزة، إلى تأثيرات واسعة على مستوى العالم.

