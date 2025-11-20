https://sarabic.ae/20251120/الإعلامي-الحكومي-في-غزة-إسرائيل-ترتكب-مجزرة-جديدة-وتوسع-المنطقة-الصفراء-1107316797.html

الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة وتوسع المنطقة الصفراء

الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة وتوسع المنطقة الصفراء

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في خرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، بعد أقل من 24 ساعة على قصفه مدينتي غزة... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح المكتب أنّ الاحتلال لم يكتف بهذه الجريمة، بل نفّذ اعتداءً جديدا عبر التوغّل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد.وأشار إلى أنّ هذا التوغّل أدى إلى محاصرة عشرات العائلات التي فوجئت بالدبابات وهي تتقدم نحو منازلها، دون أن تتمكن من الخروج، في ظل قصف مكثّف حال دون معرفة مصير العديد منهم.وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الجرائم المتواصلة تعكس استخفاف الاحتلال بقرار وقف النار، وتأتي ضمن سلسلة تجاوزات بلغت نحو 400 خرق منذ دخول القرار حيّز التنفيذ، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 مواطن وإصابة مئات آخرين، وفاقم من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها سكان القطاع في الرقعة الجغرافية الضيقة المتبقية لهم.وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الوسطاء والضامنين مسؤولية استمرار الاحتلال في هذه الجرائم، مؤكداً أن صمتهم وعدم اتخاذهم إجراءات رادعة شجّع الاحتلال على التمادي، ومنعه إدخال الاحتياجات المعيشية الأساسية، سواء كانت غذائية أو إيوائية أو صحية أو مرتبطة بالبنية التحتية.وختم المكتب بيانه بالتأكيد على رفضه لصمت الوسطاء والضامنين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالباً إياهم بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك الجاد لوقف الانتهاكات، ولجم العدوان، وإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتواصلة.وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.وقالت وزارة الصحة في غزة إن 25 شخصا قتلوا، يوم أمس الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية، فيما أصيب ما لا يقل عن 77 آخرين.وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".وأضاف البيان أن عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحدياً صارخاً للضامنين الأميركيين والإقليميين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 13 أكتوبر، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

