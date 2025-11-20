https://sarabic.ae/20251120/رئيس-الحكومة-اللبنانية-إسرائيل-لا-تلتزم-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتواصل-البقاء-في-5-مواقع-حدودية-1107320089.html
رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، التأكيد على استعداد بلاده "للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها". 20.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال سلام، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".وأضاف أن بلاده "لن تتخلف عن التغيير في المنطقة هذه المرة"، متابعًا: "نريد مساعدة أمريكا لدفع التفاوض مع إسرائيل".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أول أمس الثلاثاء، مقتل 13 شخصا، جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية.بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي "استهداف عناصر من "حماس" كانوا يعملون في مجمع تدريبات في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان"، على حد قوله.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، التأكيد على استعداد بلاده "للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها".
وقال سلام، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".
وأضاف أن بلاده "لن تتخلف عن التغيير في المنطقة هذه المرة"، متابعًا: "نريد مساعدة أمريكا لدفع التفاوض مع إسرائيل".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أول أمس الثلاثاء، مقتل 13 شخصا، جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة
في مدينة صيدا اللبنانية.
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا
، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة أربعة آخرين بجروح".
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي "استهداف عناصر من "حماس" كانوا يعملون في مجمع تدريبات في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان"، على حد قوله.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس
في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.