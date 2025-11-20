https://sarabic.ae/20251120/رئيس-الحكومة-اللبنانية-إسرائيل-لا-تلتزم-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتواصل-البقاء-في-5-مواقع-حدودية-1107320089.html

رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية

رئيس الحكومة اللبنانية: إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، التأكيد على استعداد بلاده "للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق، التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها".

وقال سلام، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية عديمة القيمة الأمنية والعسكرية".وأضاف أن بلاده "لن تتخلف عن التغيير في المنطقة هذه المرة"، متابعًا: "نريد مساعدة أمريكا لدفع التفاوض مع إسرائيل".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أول أمس الثلاثاء، مقتل 13 شخصا، جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية.بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي "استهداف عناصر من "حماس" كانوا يعملون في مجمع تدريبات في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان"، على حد قوله.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عناصر إرهابية عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لحماس في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

