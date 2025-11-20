https://sarabic.ae/20251120/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-سلمت-أوكرانيا-1000-جثة-لجنود-أوكرانيين-1107321518.html
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا سلّمت 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، وسلم الجانب الأوكراني أكثر من 30 جثة لجنود... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال المصدر: "سلّمت روسيا 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، فيما سلمت كييف الجانب الروسي 30 جثة لجنود روس".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو سلّمت أوكرانيا خلال عام 2025، أكثر من 9 آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في إطارعمليات إعادة جثامين العسكريين، بينما تسلّمت من أوكرانيا 143 جثة لجنود روس.وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع صرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين
11:07 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 11:15 GMT 20.11.2025)
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا سلّمت 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، وسلم الجانب الأوكراني أكثر من 30 جثة لجنود من القوات الروسية.
وقال المصدر: "سلّمت روسيا 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، فيما سلمت كييف الجانب الروسي 30 جثة لجنود روس".
وبحسب المصدر، فإن ذلك تم وفقًا لاتفاقيات إسطنبول.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو سلّمت أوكرانيا خلال عام 2025، أكثر من 9 آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في إطارعمليات إعادة جثامين العسكريين، بينما تسلّمت من أوكرانيا 143 جثة لجنود روس.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع صرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
وترأس الوفد الروسي
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.