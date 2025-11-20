مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251120/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-سلمت-أوكرانيا-1000-جثة-لجنود-أوكرانيين-1107321518.html
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا سلّمت 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، وسلم الجانب الأوكراني أكثر من 30 جثة لجنود... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T11:07+0000
2025-11-20T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101559343_0:341:1064:940_1920x0_80_0_0_4a3cae9203def837225f3e362388e8ff.jpg
وقال المصدر: "سلّمت روسيا 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، فيما سلمت كييف الجانب الروسي 30 جثة لجنود روس".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو سلّمت أوكرانيا خلال عام 2025، أكثر من 9 آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في إطارعمليات إعادة جثامين العسكريين، بينما تسلّمت من أوكرانيا 143 جثة لجنود روس.وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع صرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانيةالخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251023/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-روسيا-تسلم-أوكرانيا-جثث-ألف-عسكري-مقابل-تسلمها-جثامين-31-عسكري-روسي-1106312635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101559343_0:241:1064:1039_1920x0_80_0_0_e12b1aa8f2f2e6d7298e7f5c88326577.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت أوكرانيا 1000 جثة لجنود أوكرانيين

11:07 GMT 20.11.2025 (تم التحديث: 11:15 GMT 20.11.2025)
© Photo / xبدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـ"اتفاقيات إسطنبول"
بدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـاتفاقيات إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا سلّمت 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، وسلم الجانب الأوكراني أكثر من 30 جثة لجنود من القوات الروسية.
وقال المصدر: "سلّمت روسيا 1000 جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، فيما سلمت كييف الجانب الروسي 30 جثة لجنود روس".

وبحسب المصدر، فإن ذلك تم وفقًا لاتفاقيات إسطنبول.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو سلّمت أوكرانيا خلال عام 2025، أكثر من 9 آلاف جثة لجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، في إطارعمليات إعادة جثامين العسكريين، بينما تسلّمت من أوكرانيا 143 جثة لجنود روس.
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": روسيا تسلم أوكرانيا جثث 1000 عسكري مقابل جثامين 31 عسكريا روسيا
23 أكتوبر, 13:31 GMT
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع صرح فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره التركي يبحثان تطورات الوضع حول أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала