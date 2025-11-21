عضو في الشورى العماني: روسيا دولة مهمة ونعمل على الاستفادة المتبادلة معها

عربي
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251121/عضو-في-الشورى-العماني-روسيا-دولة-محورية-ومهمة-على-الساحة-الدولية-ونعمل-على-الاستفادة-المتبادلة-معها-1107361356.html
عضو في الشورى العماني: روسيا دولة مهمة ونعمل على الاستفادة المتبادلة معها
عضو في الشورى العماني: روسيا دولة مهمة ونعمل على الاستفادة المتبادلة معها
سبوتنيك عربي
أكد النائب خميس بن حمدان الغفري، عضو مجلس الشورى العماني، أن تجربة الشورى في سلطنة عمان تمثل امتدادا أصيلا وعميقا لإرث حضاري وتاريخي متجذر في الثقافة العمانية... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T09:38+0000
2025-11-21T10:35+0000
حصري
روسيا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107361066_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b276339ae3fd032d5d69e5caaf285f04.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك"، على هامش فعاليات اليوم الوطني العماني، أن "المسيرة أخذت سياقها الخاص والمتميز في السلطنة، وبدأت ملامحها الحديثة تتشكل بوضوح في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، من خلال تأسيس المجلس الاستشاري في بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة أكثر تطورا ومؤسسية مع تأسيس مجلس الشورى بوضعه وهيكله المعروف في عام 1991".وتابع النائب خميس بن حمدان الغفري: "شهدت هذه المسيرة نقلة نوعية وتشريعية كبرى في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي أصدر المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021، والذي جاء ليؤكد ويرسخ مبدأ الشورى كركيزة أساسية في نظام الحكم في سلطنة عمان وليضع إطارا قانونيا متينا لعمل مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، ليكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين مع الحكومة في سن التشريعات وصياغة القوانين وفق الآلية التنظيمية التي حددها قانون مجلس عمان".وشدد على أن "المجلس يضطلع اليوم بدور محوري وحاسم في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، حيث يمتلك المجلس إضافة إلى صلاحياته التشريعية حزمة من الأدوات الرقابية، كما يتبنى رؤية عمان 2040 كبوصلة وموجه أساسي لكافة ممارساته البرلمانية، حيث يتم توظيف الأدوات الرقابية لمراجعة البيانات الوزارية والوقوف بدقة على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات المعتمدة وتوافقها مع مؤشرات الرؤية الوطنية".واستطرد: "يقوم المجلس أيضا بالدور المستمر في مراجعة القوانين وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، خاصة في ظل التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة وما يتبعها من حاجة ماسة لتشريعات تحمي خصوصية البيانات، وتنظم الفضاء الرقمي لضمان أن تكون المنظومة التشريعية العمانية، متوائمة تماما مع التطور التقني العالمي".وفي سياق حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، أشار الغفري إلى أن هذا المسار يعد امتدادا طبيعيا وانعكاسا للدبلوماسية السياسية الرسمية لسلطنة عمان، ولا يمكن فصلهما حيث تتوافق الرؤية البرلمانية تماما مع رؤية الدولة، القائمة على دعم القضايا الإنسانية وتعزيز السلم العالمي ونبذ الصراعات.وشدد على أن مجلس الشورى ومن خلال لجانه وعلاقاته الواسعة مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية سواء على المستوى العربي أو الخليجي أو العالمي، يعمل بجد لتعزيز هذا التوجه الحضاري، حيث لا يوجد أي تباين أو لبس بين الخطاب السياسي للدولة والخطاب البرلماني، وأن كليهما ينبعان من مبادئ عمانية راسخة تتمسك بالقيم الإنسانية وتدعو للاستقرار، وهذا الانسجام الواضح بين الرؤية السياسية والعمل التشريعي هو ما يجعل حضور سلطنة عمان في المحافل الدولية مميزا.وبشأن العلاقات العمانية الروسية، قال: "إن هذه العلاقات تاريخية ومتينة، حيث تمتد وتمتد لسنوات وقرون طويلة، وقد توجت هذه المسيرة الطويلة من التعاون بالزيارة السامية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى روسيا الاتحادية، والتي عكست عمق الروابط والرغبة المشتركة في تطويرها".وأشار إلى أن "السلطنة ومن منطلق انفتاحها على العالم وقبولها للآخر تنظر إلى روسيا كدولة محورية ومهمة على الساحة الدولية، ولا يمكن إنكار دورها، ولذلك تسعى عمان لتعزيز الشراكة مع الجانب الروسي في القضايا التي تخدم السلم العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات بين البلدين الصديقين".وأوضح أن "العيد الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو استشعار عميق لما قدمته الدولة البوسعيدية على امتداد 281 عاما من تضحيات وبناء"، مشيدا بـ"القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق الذي يسعى منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2020 إلى تعزيز الحضور العماني دوليا، مستندا إلى إرث تاريخي عظيم ورؤية مستقبلية طموحة"، وفق قوله.وتابع: "ما تشهده السلطنة من استقرار ورخاء هو ثمرة لهذه الجهود المخلصة، وأن الجميع يعمل اليوم بجد واجتهاد لترجمة هذا التاريخ العريق إلى واقع مزدهر ومستقبل مشرق للأجيال القادمة"، معربًا عن شكره لوكالة "سبوتنيك" على هذا اللقاء واهتمامها بالشأن العماني.
https://sarabic.ae/20250920/عضو-غرفة-صناعة-عمان-الدول-العربية-تتجه-لتنسيق-أكبر-مع-روسيا-لتعزيز-تعدد-القطبية-1105063898.html
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107361066_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ff669c8ac362dfed3c50a96dde0e390.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم العربي, الأخبار
حصري, روسيا, العالم العربي, الأخبار

عضو في الشورى العماني: روسيا دولة مهمة ونعمل على الاستفادة المتبادلة معها

09:38 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 10:35 GMT 21.11.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالنائب خميس بن حمدان الغفري عضو مجلس الشورى العماني
النائب خميس بن حمدان الغفري عضو مجلس الشورى العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد النائب خميس بن حمدان الغفري، عضو مجلس الشورى العماني، أن تجربة الشورى في سلطنة عمان تمثل امتدادا أصيلا وعميقا لإرث حضاري وتاريخي متجذر في الثقافة العمانية وليست مجرد نبتة طارئة.
وأضاف في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك"، على هامش فعاليات اليوم الوطني العماني، أن "المسيرة أخذت سياقها الخاص والمتميز في السلطنة، وبدأت ملامحها الحديثة تتشكل بوضوح في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، من خلال تأسيس المجلس الاستشاري في بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة أكثر تطورا ومؤسسية مع تأسيس مجلس الشورى بوضعه وهيكله المعروف في عام 1991".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
عضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"
20 سبتمبر, 12:24 GMT
وتابع النائب خميس بن حمدان الغفري: "شهدت هذه المسيرة نقلة نوعية وتشريعية كبرى في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي أصدر المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021، والذي جاء ليؤكد ويرسخ مبدأ الشورى كركيزة أساسية في نظام الحكم في سلطنة عمان وليضع إطارا قانونيا متينا لعمل مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، ليكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين مع الحكومة في سن التشريعات وصياغة القوانين وفق الآلية التنظيمية التي حددها قانون مجلس عمان".
وشدد على أن "المجلس يضطلع اليوم بدور محوري وحاسم في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، حيث يمتلك المجلس إضافة إلى صلاحياته التشريعية حزمة من الأدوات الرقابية، كما يتبنى رؤية عمان 2040 كبوصلة وموجه أساسي لكافة ممارساته البرلمانية، حيث يتم توظيف الأدوات الرقابية لمراجعة البيانات الوزارية والوقوف بدقة على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات المعتمدة وتوافقها مع مؤشرات الرؤية الوطنية".
واستطرد: "يقوم المجلس أيضا بالدور المستمر في مراجعة القوانين وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، خاصة في ظل التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة وما يتبعها من حاجة ماسة لتشريعات تحمي خصوصية البيانات، وتنظم الفضاء الرقمي لضمان أن تكون المنظومة التشريعية العمانية، متوائمة تماما مع التطور التقني العالمي".
وفي سياق حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، أشار الغفري إلى أن هذا المسار يعد امتدادا طبيعيا وانعكاسا للدبلوماسية السياسية الرسمية لسلطنة عمان، ولا يمكن فصلهما حيث تتوافق الرؤية البرلمانية تماما مع رؤية الدولة، القائمة على دعم القضايا الإنسانية وتعزيز السلم العالمي ونبذ الصراعات.
وشدد على أن مجلس الشورى ومن خلال لجانه وعلاقاته الواسعة مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية سواء على المستوى العربي أو الخليجي أو العالمي، يعمل بجد لتعزيز هذا التوجه الحضاري، حيث لا يوجد أي تباين أو لبس بين الخطاب السياسي للدولة والخطاب البرلماني، وأن كليهما ينبعان من مبادئ عمانية راسخة تتمسك بالقيم الإنسانية وتدعو للاستقرار، وهذا الانسجام الواضح بين الرؤية السياسية والعمل التشريعي هو ما يجعل حضور سلطنة عمان في المحافل الدولية مميزا.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
22 أبريل, 11:08 GMT
وبشأن العلاقات العمانية الروسية، قال: "إن هذه العلاقات تاريخية ومتينة، حيث تمتد وتمتد لسنوات وقرون طويلة، وقد توجت هذه المسيرة الطويلة من التعاون بالزيارة السامية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى روسيا الاتحادية، والتي عكست عمق الروابط والرغبة المشتركة في تطويرها".
وأشار إلى أن "السلطنة ومن منطلق انفتاحها على العالم وقبولها للآخر تنظر إلى روسيا كدولة محورية ومهمة على الساحة الدولية، ولا يمكن إنكار دورها، ولذلك تسعى عمان لتعزيز الشراكة مع الجانب الروسي في القضايا التي تخدم السلم العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات بين البلدين الصديقين".
وأوضح أن "العيد الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو استشعار عميق لما قدمته الدولة البوسعيدية على امتداد 281 عاما من تضحيات وبناء"، مشيدا بـ"القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق الذي يسعى منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2020 إلى تعزيز الحضور العماني دوليا، مستندا إلى إرث تاريخي عظيم ورؤية مستقبلية طموحة"، وفق قوله.
وتابع: "ما تشهده السلطنة من استقرار ورخاء هو ثمرة لهذه الجهود المخلصة، وأن الجميع يعمل اليوم بجد واجتهاد لترجمة هذا التاريخ العريق إلى واقع مزدهر ومستقبل مشرق للأجيال القادمة"، معربًا عن شكره لوكالة "سبوتنيك" على هذا اللقاء واهتمامها بالشأن العماني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала