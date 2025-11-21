https://sarabic.ae/20251121/عضو-في-الشورى-العماني-روسيا-دولة-محورية-ومهمة-على-الساحة-الدولية-ونعمل-على-الاستفادة-المتبادلة-معها-1107361356.html

عضو في الشورى العماني: روسيا دولة مهمة ونعمل على الاستفادة المتبادلة معها

عضو في الشورى العماني: روسيا دولة مهمة ونعمل على الاستفادة المتبادلة معها

سبوتنيك عربي

أكد النائب خميس بن حمدان الغفري، عضو مجلس الشورى العماني، أن تجربة الشورى في سلطنة عمان تمثل امتدادا أصيلا وعميقا لإرث حضاري وتاريخي متجذر في الثقافة العمانية...

وأضاف في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك"، على هامش فعاليات اليوم الوطني العماني، أن "المسيرة أخذت سياقها الخاص والمتميز في السلطنة، وبدأت ملامحها الحديثة تتشكل بوضوح في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، من خلال تأسيس المجلس الاستشاري في بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة أكثر تطورا ومؤسسية مع تأسيس مجلس الشورى بوضعه وهيكله المعروف في عام 1991".وتابع النائب خميس بن حمدان الغفري: "شهدت هذه المسيرة نقلة نوعية وتشريعية كبرى في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي أصدر المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021، والذي جاء ليؤكد ويرسخ مبدأ الشورى كركيزة أساسية في نظام الحكم في سلطنة عمان وليضع إطارا قانونيا متينا لعمل مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، ليكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين مع الحكومة في سن التشريعات وصياغة القوانين وفق الآلية التنظيمية التي حددها قانون مجلس عمان".وشدد على أن "المجلس يضطلع اليوم بدور محوري وحاسم في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، حيث يمتلك المجلس إضافة إلى صلاحياته التشريعية حزمة من الأدوات الرقابية، كما يتبنى رؤية عمان 2040 كبوصلة وموجه أساسي لكافة ممارساته البرلمانية، حيث يتم توظيف الأدوات الرقابية لمراجعة البيانات الوزارية والوقوف بدقة على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات المعتمدة وتوافقها مع مؤشرات الرؤية الوطنية".واستطرد: "يقوم المجلس أيضا بالدور المستمر في مراجعة القوانين وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، خاصة في ظل التحول الرقمي وتقنيات البيانات الضخمة وما يتبعها من حاجة ماسة لتشريعات تحمي خصوصية البيانات، وتنظم الفضاء الرقمي لضمان أن تكون المنظومة التشريعية العمانية، متوائمة تماما مع التطور التقني العالمي".وفي سياق حديثه عن الدبلوماسية البرلمانية، أشار الغفري إلى أن هذا المسار يعد امتدادا طبيعيا وانعكاسا للدبلوماسية السياسية الرسمية لسلطنة عمان، ولا يمكن فصلهما حيث تتوافق الرؤية البرلمانية تماما مع رؤية الدولة، القائمة على دعم القضايا الإنسانية وتعزيز السلم العالمي ونبذ الصراعات.وشدد على أن مجلس الشورى ومن خلال لجانه وعلاقاته الواسعة مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية سواء على المستوى العربي أو الخليجي أو العالمي، يعمل بجد لتعزيز هذا التوجه الحضاري، حيث لا يوجد أي تباين أو لبس بين الخطاب السياسي للدولة والخطاب البرلماني، وأن كليهما ينبعان من مبادئ عمانية راسخة تتمسك بالقيم الإنسانية وتدعو للاستقرار، وهذا الانسجام الواضح بين الرؤية السياسية والعمل التشريعي هو ما يجعل حضور سلطنة عمان في المحافل الدولية مميزا.وبشأن العلاقات العمانية الروسية، قال: "إن هذه العلاقات تاريخية ومتينة، حيث تمتد وتمتد لسنوات وقرون طويلة، وقد توجت هذه المسيرة الطويلة من التعاون بالزيارة السامية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى روسيا الاتحادية، والتي عكست عمق الروابط والرغبة المشتركة في تطويرها".وأشار إلى أن "السلطنة ومن منطلق انفتاحها على العالم وقبولها للآخر تنظر إلى روسيا كدولة محورية ومهمة على الساحة الدولية، ولا يمكن إنكار دورها، ولذلك تسعى عمان لتعزيز الشراكة مع الجانب الروسي في القضايا التي تخدم السلم العالمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات بين البلدين الصديقين".وأوضح أن "العيد الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو استشعار عميق لما قدمته الدولة البوسعيدية على امتداد 281 عاما من تضحيات وبناء"، مشيدا بـ"القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق الذي يسعى منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2020 إلى تعزيز الحضور العماني دوليا، مستندا إلى إرث تاريخي عظيم ورؤية مستقبلية طموحة"، وفق قوله.وتابع: "ما تشهده السلطنة من استقرار ورخاء هو ثمرة لهذه الجهود المخلصة، وأن الجميع يعمل اليوم بجد واجتهاد لترجمة هذا التاريخ العريق إلى واقع مزدهر ومستقبل مشرق للأجيال القادمة"، معربًا عن شكره لوكالة "سبوتنيك" على هذا اللقاء واهتمامها بالشأن العماني.

