نائب رئيس مجلس الشورى العماني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن العلاقات مع روسيا والقضية الفلسطينية

قال نائب رئيس مجلس الشورى العماني طاهر بن مبخوت الجنيبي، إن المجلس له دور كبير في سن التشريعات التي تهم المجتمع في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق بجميع... 19.11.2025

جاء ذلك في حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك" على هامش احتفالات اليوم الوطني البحريني الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.إلى نص الحوار:ما أبرز الأدوار التي يقوم بها المجلس سواء كانت تشريعية أو رقابية في دعم مسيرة سلطنة عمان المتواصلة؟مجلس الشورى هو أحد ركائز السلطات الثلاث في البلد السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية التي تضم مجلس عمان وهم مجلس الشورى ومجلس الدولة، وله دور كبير في سنة التشريعات في كل ما يخص المجتمع سواء في الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية، كما أن له دور رئيسي في تهيئة بيئة الأعمال.ومعظم القوانين التي مرت بالمجلس مجلس الشورى ومجلس الدولة في السنوات الأخيرة كانت معظمها ذات الصبغة الاقتصادية التي تساهم في جذب الاستثمارات وفي تهيئة بيئة الأعمال في البلد. وطبعا المجلس له دورين دور تشريعي من خلال سن تشريعات من خلال مقترح القوانين وكذلك من خلال مراجعة القوانين المحالة من الوزارة بالأضافة للدور الرقابي أو دور المتابعة، وهناك بعض الأدوات الفردية والجماعية المساءلات وطلبات الإحاطة، وكذلك هناك طلبات المناقشة للوزراء.المجلس خلال العامين الماضيين، أقر وأحال 14 قانون إلى الحكومة صدر منها 13 قانون بمراسم سلطانية يعتبر قوانين نافذة في البلد بالإضافة إلى أعمالها الأخرى في اللجان، وكثير من الدراسات والأسئلة البرلمانية التي تجاوز عددها 480 أداة برلمانية تقريبا.سن القوانين منها ما يخص الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري بداية من قانون المناطق الاقتصادية والمناطق الخاصة قانون الضرائب قانون كذلك الأمور المتعلقة بالاتجار بالبشر وتنظيم كثير من القطاعات المتعلقة بالصحة.سلطنة عمان كان لها دورها في العديد من القضايا الإقليمية وقامت بوساطات ناجحة.. ما الذي يميز السلطنة ويؤهلها للقيام بهذا الدور؟نفخر بذلك منذ العهد النبوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أشار بأهل عمان، على حد وصفه، وهذه فطرة في الإنسان العماني نفسه فهو محب للسلام ومحب للتوازن. هذا إذا تحدثنا عن فطرة العماني نفسه طبعا العماني رغم حبه للسلام وحب التوازن في أطباعه ولكنه خاض الكثير من الحروب حتى في قارات أخرى.سلطنة عمان كانت تفرض أو تفرض سيادتها على الساحة من بحر العرب إلى خليج الصومال إلى جنوب شرق أفريقيا، وبنت امبراطورية عظمى امتدت إلى باكستان وحدود إيرانية، ولكن رغم هذه كل ما يتميز به أو كل المقومات التي يمتلكها العماني إلا أنه محب للسلام، ويراعي الوسطية في حياته بشكل عام سواء في الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي بالإضافة إلى وجود ثوابت حديثة في السياسة العمانية أرساها طيب الله ثراه السلطان قابوس ومشا على نهجها السلطان هيثم بن طارق، وهذا ما يميز العمانيين.ونحن بحمد الله أينما نذهب نجد الترحيب ونجد الثناء بفضل الله ثم بفضل هذه السياسة المتزنة المحبة للسلام المنفتحة للجميع وهناك علاقات تاريخية ما بين روسيا وبين سلطنة عمان وتوجت أخيرا بزيارة صاحب الجلالة إلى روسيا وكان هناك زيارة أيضا لوفد روسي مؤخرا قبل أيام هنا في السلطنة على مستوى المجلس الشورى هل هناك التواصل مع الجانب الروسي المؤسسات النظيرة لكم وأهمية تعزيز هذه العلاقات والاستفادة المتبادلة بين البلدين العلاقات العمانية الروسية علاقات قديمة تمتد لأكثر من 5 قرون تقريبا. وبدأت هذه العلاقات رسميا في العصر الحديث تقريبا في منتصف الثمانينات في 1985، وتوجت بزيارة سلطان البلاد إلى روسيا الاتحادية مؤخرا.هذه الزيارة نقلت العلاقات إلى مستوى آخر سواء من التعاون الاقتصادي إلى الثقافي الحضاري التواصل المستمر فتح خطوط دائمة ومباشرة للطيران. هذا يفتح أفاق الانتقال السياح والركاب والبضائع بين البلدين.أما إذا تحدثنا عن الجانب البرلماني، فهناك زيارات متبادلة وهناك الكثير من المناسبات أو المؤتمرات التي حضرها وشارك فيها مجلس الشورى العماني في روسيا، خلال الأعوام السابقة وهناك جمعيات الصداقة التي تجمعنا بالكثير من البرلمانات الأجنبية ومن ضمنها البرلمان الروسي وهناك الكثير من التشابه في المواقف سواء على المستوى السياسي في القيادة وحتى على المستوى البرلماني تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين.بالحديث عن القضايا الإقليمية والدولية والعربية أيضا تبرز القضية الفلسطينية أحد أهم القضايا العربية في الوقت الراهن.. كيف يدعم مجلس الشورى العماني حق الفلسطينيين أو الدولة الفلسطينية؟الدولة العمانية بشكل عام موقفها معروف ومعلن أيضا تجاه القضية الفلسطينية ونحن في الوطن العربي طبعا قضيتنا المركزية هي قضية فلسطينية وهي قضية لا يختلف عليها اثنان، ونحن في سلطنة عمان بحمد الله وفضله محظوظين بتطابق رأي القيادة السياسية مع رأي البرلمان أو مجلس الشورى والذي هو يمثل الشعب.موقفنا موحد من هذه القضية وحل الدولتين أمر ثابت، ومجلس الشورى رأيه واضح وصريح في كل المناسبات في كل المؤتمرات التي يحضرها على المستوى الدولي على الصعيد العربي على الصعيد الخليجي في مستوى المناقشات في المجلس نفسه.وأنا شخصيا مثلت المجلس في أكثر من مرة في اللجنة الدائمة لفلسطين المنبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي ومواقفنا دائما ثابتة وداعمة ومؤيدة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي إقامة دولتهم وفي رفع الظلم والغطرسة والتجبر الإسرائيلي عنهم.العلاقات المصرية العمانية أيضا في إطار العلاقات العمانية العربية.. كيف ترى أهميتها وسبل تعزيزها؟العلاقات المصرية العمانية علاقات مميزة جدا جدا ويعني بداياتها كانت قديمة ومن الشواهد التاريخية التي دلت عليها توافد المصريين والفراعنة والتبادل للهدايا والزيارات بين الملوك والفراعنة في مصر.وامتد هذا الأمر إلى عصرا الحديث. والعلاقات العمانية المصرية لم تتأثر خلال الفترات السابقة بكثير من المحطات التي مرت بها المنطقة العربية.مصر تمثل عمقا استراتيجيا للوطن العربي والأمة العربية والإسلامية والحرص على هذه العلاقة يتجلى على مختلف الأصعدة سواء على مستوى القيادة السياسية أو على مستوى البرلمان على مستوى العمل الحكومي والتعاون الأمني.وعلى مستوى التعاون في مجال التعليم والصحة يعلم الجميع أهمية العلاقات الأخوية بين بلدين عربيين شقيقين كمصر وسلطنة عمان. نحن تتلمذنا على أيدي معلمين مصريين تعالجنا على أيدي أطباء مصريين والشعب المصري له معزة خاصة في قلوبنا وهناك مكان خاص للعمانيين في مصر في إطار العلاقات العربية.بشأن العلاقات العمانية مع دول شمال أفريقيا والمغرب العربي أو الجزائر المغرب تونس ليبيا بشكل عام.. ما طبيعة العلاقات؟طبعا نحن كمنظومة عربية يجمعنا اتحاد البرلمانات العربية والبرلمان العربي. نلتقي باستمرار. بيننا كثير من التقارب والتشاور في كثير مما يهم لما العربية والإسلامية. المواقف العربية وإن اختلفت في بعضها ولكنها بشكلها الإجمالي متفقة على القضايا المركزية والمهمة خصوصا نحن على مستوى الشعبية ومستوى البرلمانات أو من يمثل الشعب.طبعا القادة ليسوا ببعيدين عن هذا الأمر والتعاون بيننا تعاون أخوي ليس كتعاون بين منظمات وبلدان مختلفة وإنما هو تعاون أخوي لمن يدرك وحدة المصير ووحدة التاريخ وحدة اللغة وحدة الدين ووحدة الأخوة، التي نؤمن بها جميعا ونعمل في هذا الاتجاه الطموحات ونتمنى أن يتم تحقيق المزيد من ما تصب له الأمة العربية من خلال برلماناتها ومن خلال قياداتها. هناك مسيرة اقتصادية متواصلة وهناك تفوق كبير حققته سلطنة عمان مؤخرا.ما دور المجلس في دعم هذه المسيرة؟المجلس له دوره في هذا الأمر من خلال أمرين وهو تهيئة القوانين واللواياح التنظيمية في البلد لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. المجلس راجع قانون الاستثمار الأجنبي في عام 2019 وأقرأ الكثير من التعديلات. بعدها كان هناك مراجع لقوانين كثيرة ممن ضمنها قوانين المناطق الاقتصادية والحرة وقوانين متعلقة بتقديم الحوافز للمستثمرين.ومؤخرا طبعا كانت هناك توجهات سامية ومرسوم سلطان في تأسيس أو إنشاء محكمة التجارة والاستثمار كلها تأتي ضمن تهيئة بيئة الأعمال واكتذاب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى دور المجلس في مراقبة أو متابعة عمل السلطة التنفيذية من خلال متابعة أعمال الجهات المشرفة على القطاع الاقتصادي سواء كانت وزارات أو هيئات أو حتى شركات حكومية مناطبها هذا الأمر وهذا الأمر يقوم به المجلس على أكمل وجه.وخلال الفترة الماضية تم تحقيق الكثير من الإنجازات الاستثمارات أو معدل الاستثمارات التراكمي في البلد ارتفع بشكل كبير وضربنا مثال في المناطق الاقتصادية الخاصة ومناطق الحرة، وارتفع المعدل خلال الخمس سنوات السابقة من 14 مليار إلى 22 مليار وهو رقم لا يستهان به خلال فترة وجيزة، وهذه معظمها استثمارات بعيدة عن قطاع النفط بما معناه أن هناك تنويع لمصادر الدخل، تشمل التوجه إلى قطعات أخرى في المعادن والطاقة البديلة وفي الاستثمار وفي الأمن الغذائي، وهذه لم تكن لتتأتى لو لم يكن هناك تحسين وتجويد البيئة الاستثمارية أو بيئة الأعمال في البلد.ما الذي يمثله العيد الوطني للعمانيين وخاصة أننا نلحظ أن هناك مظاهر احتفال ربما مغايرة عن سائر الدول التي تقيم عيدها الوطني؟ربما لم نشهد هذه المظاهر الشعبية والرسمية بشكل عام في عمان. هذه المناسبة قبل كل شيء مناسبة غالية علينا كعمانيين ونحتفل بها بشكل سنوي.هذا العام أول مرة نحتفل بتأسيس بما تم تسميته باليوم الوطني كنا نسميها العيد الوطني ونحتفل به في تاريخ 18 نوفمبر.هذا العام نحتفل لأول مرة باليوم الوطني الذي يصادف ذكرى الـ 281 بتأسيس الدولة السعيدية، وهي ما يعكس لك البعد التاريخي لسلطنة عمان، ومسيرة القرون التي تناقلتها الأجيال ولا يزال يحملها الجيل الحالي بقيادة السلطان هيثم بن طارق.

الأخبار

