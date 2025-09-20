عربي
عضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"
عضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار للقمة العربية الروسية المرتقبة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل توترات الشرق الأوسط والتوجه العالمي نحو تعدد القطبية. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T12:24+0000
2025-09-20T12:24+0000
حصري
أخبار الشرق الأوسط
مصر
قطاع غزة
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
تتجه الأنظار للقمة العربية الروسية المرتقبة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل توترات الشرق الأوسط والتوجه العالمي نحو تعدد القطبية.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقدت اجتماعها التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية – الروسية الأولى، والمقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر 2025.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية
11 ديسمبر 2024, 09:31 GMT
حول النتائج المرتقبة من القمة، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الدكتور أحمد الهوتي، إن القمة العربية الروسية المرتقبة تأتي في ظل مسار قطبي واضح يشهده العالم، حيث أصبحت الدول العربية معنية بالبحث عن شراكات قوية لتشكيل قطب قد يكون عبر "بريكس"، وهو الخيار الأقرب والأفضل، خاصة بعد انضمام عدد من الدول العربية بالفعل إلى هذا التكتل.
وأضاف الهوتي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن بعض الدول العربية قد تدخل من بوابة روسيا أو الهند أو غيرها من الدول إلى "بريكس"، وهو ما يسهل أن يلعب القطب دوراً في الجانب الاقتصادي، وهو ما تنظر إليه الدول العربية باهتمام بالغ.
وأوضح أن الدول العربية يجب أن تشارك في هذه القمة، لأن روسيا معنية باستقرار الوضع في سوريا، وهي جزء من هذا الملف، وبالتالي لابد من إشراك سوريا فيما يتعلق بالملف السوري.
وتابع قائلا: "كما أن روسيا معنية بالتعاون مع دول آسيا الوسطى التي ترتبط معها بارتباط أصيل، ولذلك، فإن الدول العربية، سواء القريبة أو البعيدة، تنظر إلى أن مشاركتها قد تكون كفيلة بالتعاون مع هذه الدول التي تشكل أيضا ثقلا في الأمن الغذائي، خاصة للدول التي تحتاج إلى تأمين مزيد من الغذاء بعد الإشكال الذي حصل مع روسيا وأوكرانيا".
الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس سبوتنيك البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
دوغين: مجموعة "بريكس" هي تجسيد للتعددية القطبية
3 يوليو, 20:59 GMT
وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية للمشاركة، لفت الهوتي إلى أن هناك حديثا عن قطاع النفط والغاز، وهذا القطاع قد يلعب دورا في بعض الدول، مثل المغرب وتونس، التي تحتاج إلى النفط، ودول أخرى قد تحتاج إلى مصاف وتشتري النفط الروسي بثمن رخيص ثم تقوم ببيعه إلى الأسواق وإلى المستهلكين.

واستطرد قائلا إن الدول العربية تحاول الخروج من المأزق الحالي، خاصة المأزق الفلسطيني، في ظل التعنت الإسرائيلي وضربها لعدد من الدول العربية، وآخرها قطر، وهو ما يدفعها للبحث عن شركاء حقيقيين واستراتيجيين يمكن من خلالهم صد أي هجوم أو تكتل قد يكون أقوى من التكتلات الحالية.

مراسم احتفالية في موسكو بمناسبة مرور الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
ما البلدان التي أعلنت ترحيبها بحضور القمة العربية الروسية في موسكو
3 سبتمبر, 17:56 GMT
وأشار الهوتي إلى أن دول المجلس قد اتجهت إلى الهند وباكستان، وهي تحاول الآن أيضا مع روسيا لإيجاد شراكة حقيقية تمكنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها، وقد يكون هناك أيضا تنسيق أمني مع روسيا.
وشدد على أن روسيا بدورها تبحث عن شركاء حقيقيين في ظل الأزمة مع أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها، وهناك قناعات مشتركة بأن الدول العربية قد تساعد روسيا، على الأقل في مسألة الحياد إزاء الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مساعدتها في الحصول على احتياجاتها من الغذاء وسلاسل التوريد، وشراء المنتجات الروسية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي، خلال الاجتماع التنسيق بمقر الجامعة العربية نهاية الأسبوع الماضي، إن أن القمة العربية – الروسية الأولى تعد نقلة نوعية فى مسار العلاقات العربية – الروسية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
شويغو يبحث القمة الروسية العربية المقبلة مع رئيس الوزراء العراقي
16 سبتمبر, 13:14 GMT
وثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود الحثيثة التى تبذلها جمهورية العراق والأمانة العامة فى سبيل إنجاح أعمال القمة العربية – الروسية الأولى، متطلعين إلى دفع التعاون العربي- الروسى المشترك إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المتبادلة، وفق بيان الجامعة.
