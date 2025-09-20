https://sarabic.ae/20250920/عضو-غرفة-صناعة-عمان-الدول-العربية-تتجه-لتنسيق-أكبر-مع-روسيا-لتعزيز-تعدد-القطبية-1105063898.html

عضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"

عضو "غرفة صناعة عمان": الدول العربية تتجه لتنسيق أكبر مع روسيا لتعزيز "تعدد القطبية"

تتجه الأنظار للقمة العربية الروسية المرتقبة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل توترات الشرق الأوسط والتوجه العالمي نحو تعدد القطبية.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقدت اجتماعها التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية – الروسية الأولى، والمقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر 2025.حول النتائج المرتقبة من القمة، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الدكتور أحمد الهوتي، إن القمة العربية الروسية المرتقبة تأتي في ظل مسار قطبي واضح يشهده العالم، حيث أصبحت الدول العربية معنية بالبحث عن شراكات قوية لتشكيل قطب قد يكون عبر "بريكس"، وهو الخيار الأقرب والأفضل، خاصة بعد انضمام عدد من الدول العربية بالفعل إلى هذا التكتل.وأوضح أن الدول العربية يجب أن تشارك في هذه القمة، لأن روسيا معنية باستقرار الوضع في سوريا، وهي جزء من هذا الملف، وبالتالي لابد من إشراك سوريا فيما يتعلق بالملف السوري.وتابع قائلا: "كما أن روسيا معنية بالتعاون مع دول آسيا الوسطى التي ترتبط معها بارتباط أصيل، ولذلك، فإن الدول العربية، سواء القريبة أو البعيدة، تنظر إلى أن مشاركتها قد تكون كفيلة بالتعاون مع هذه الدول التي تشكل أيضا ثقلا في الأمن الغذائي، خاصة للدول التي تحتاج إلى تأمين مزيد من الغذاء بعد الإشكال الذي حصل مع روسيا وأوكرانيا".وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية للمشاركة، لفت الهوتي إلى أن هناك حديثا عن قطاع النفط والغاز، وهذا القطاع قد يلعب دورا في بعض الدول، مثل المغرب وتونس، التي تحتاج إلى النفط، ودول أخرى قد تحتاج إلى مصاف وتشتري النفط الروسي بثمن رخيص ثم تقوم ببيعه إلى الأسواق وإلى المستهلكين.وأشار الهوتي إلى أن دول المجلس قد اتجهت إلى الهند وباكستان، وهي تحاول الآن أيضا مع روسيا لإيجاد شراكة حقيقية تمكنها من الحفاظ على أمنها واستقرارها، وقد يكون هناك أيضا تنسيق أمني مع روسيا.وشدد على أن روسيا بدورها تبحث عن شركاء حقيقيين في ظل الأزمة مع أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها، وهناك قناعات مشتركة بأن الدول العربية قد تساعد روسيا، على الأقل في مسألة الحياد إزاء الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مساعدتها في الحصول على احتياجاتها من الغذاء وسلاسل التوريد، وشراء المنتجات الروسية.وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي، خلال الاجتماع التنسيق بمقر الجامعة العربية نهاية الأسبوع الماضي، إن أن القمة العربية – الروسية الأولى تعد نقلة نوعية فى مسار العلاقات العربية – الروسية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود الحثيثة التى تبذلها جمهورية العراق والأمانة العامة فى سبيل إنجاح أعمال القمة العربية – الروسية الأولى، متطلعين إلى دفع التعاون العربي- الروسى المشترك إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المتبادلة، وفق بيان الجامعة.

