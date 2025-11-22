https://sarabic.ae/20251122/اختفى-بلا-أثر-مأساة-فيصل-والشباب-العراقيين-في-فخ-الهجرة-غير-القانونية-1107399291.html

اختفى بلا أثر.. مأساة فيصل والشباب العراقيين في فخ الهجرة غير القانونية

اختفى بلا أثر.. مأساة فيصل والشباب العراقيين في فخ الهجرة غير القانونية

لا يعرف والده مكانه، ولا حتى مصيره، فيصل، شاب عراقي كان يحمل شهادة جامعية وطموحاً كبيراً، لكنه غادر العراق قبل سنوات بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا، مروراً...

بعد عدة محاولات، عاد فيصل لفترة قصيرة إلى العراق، قبل أن يغادر مجددا، وهذه المرة انقطع أثره تماماً.ويقول والد فيصل، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أنه حاول التواصل مع السلطات العراقية، وقدّم بلاغات وشكاوى، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.ويتابع والد فيصل بصوته المليء بالألم والحسرة: "ابني ليس حالة فردية، لكن أملنا أن نرفع هذه القضايا ونمنع آخرين من الوقوع في نفس الفخ"، وأضاف:في المقابل، تؤكد مصادر أمنية عراقية ومنظمات حقوق الإنسان وجود حالات مشابهة كثيرة، حيث يغادر آلاف الشباب العراقيين البلاد بسبب قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، ويتعرض بعضهم لشبكات الاتجار بالبشر التي تعدهم بحياة كريمة في أوروبا، لكنها في الواقع تنقلهم إلى بيئات استغلالية وعنيفة.وتشير تقارير حقوق الإنسان إلى أن آلاف العراقيين يغادرون البلاد سنوياً بطرق غير شرعية، مع تعرض نسبة كبيرة منهم لمخاطر جسيمة تشمل الاتجار بالبشر، والعنف، والاستغلال المادي، وفقدان الاتصال بالعائلات.بينما تقول منظمة محلية إن "القضية ليست فقط هجرة، بل هي مأساة إنسانية تتكرر بلا توقف، الشباب يذهبون بحثًا عن فرصة، وينتهي بهم الأمر في شبكة استغلال لا يعرفون طريق الخروج منها".وفي حديث سابق لـ "سبوتنيك"، أعلنت وزارة الداخلية، تفكيك 220 شبكة دولية للإتجار بالبشر خلال العام الجاري، فيما شهدت البلاد تحركات واسعة لمكافحة جرائم الاستغلال البشري.أدّت التحوّلات التي شهدها العراق خلال العقدين الماضيين، لا سيّما عقب الغزو الأمريكي، إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي أسهم في ازدياد أعداد المتسوّلين من الأطفال والشبان من كلا الجنسين.وتنتشر في بعض المناطق، خصوصاً في بغداد، شبكات منظّمة تستغل هؤلاء في أعمال التسوّل، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة من قبل السلطات حول أعدادهم الفعلية.

